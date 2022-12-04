Kemal Kılıçdaroğlu'nun göndermesine Bakan Nureddin Nebati'den sert cevap: İthal ekonomi komiserlerine bel bağlamayız

Mansur Yavaş sadece tek bir şartta aday olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP'nin vizyon belgesi tanıtımının ardından kendisinin daha önce kullandığı, "Epistemolojik kopuşlar" ifadesine göndermede bulunan CHP liderine sert yanıt verdi. Nebati, "Bizler, ilim neredeyse alırız ancak ithal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız" dedi.

"EPİSTEMOLOJİK KOPUŞLAR ONLARIN OLSUN"

Kılıçdaroğlu vizyon belgesini açıkladığı toplantı sonrasında sosyal medya hesabından , "Ekonomi ve endüstriyel dönüşüm alanlarında, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi oyuncularıyla birlikte dünyayla rekabet edeceğiz. 'Epistemolojik kopuşlar' onların olsun bizim Türkiye vizyonumuz budur" diyerek 'Epistemolojik kopuş' ifadesini sık kullandığı bilinen Bakan Nebati'ye göndermede bulundu.

NEBATİ: MAKYAJLI SUNUMLARIN ARKASINDA YÜKSEK FAİZ POLİTİKALARI VAR

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine sosyal medya hesabından yanıt veren Bakan Nebati, "Sayın Kılıçdaroğlu. Bizler, ilim neredeyse alırız ancak ithal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız. İthal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar, makyajlı sunumların perde arkasında yüksek faiz politikaları vaat ediyor.

BAKAN NUREDDİN NEBATİ GÜNDEM OLAN KONUŞMASINDA NELER SÖYLEMİŞTİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır" ifadelerini kullanması çok konuşulmuştu.