CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Kur Korumalı Mevduat sistemiyle ilgili eleştirilerine Bakan Nurettin Nebati cevap verdi - Son Dakika
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Kur Korumalı Mevduat sistemiyle ilgili eleştirilerine Bakan Nurettin Nebati cevap verdi

11.08.2022 21:29

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın Kur Korumalı Mevduat sistemiyle ilgili eleştirilerine cevap veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Her şeyden evvel sizin pervasızca 'uyduruk' diye tabir ettiğiniz model kapsamında ve gelişen koşullara göre devreye aldığımız uygulamalar sayesinde üretimde, büyümede, ihracatta ve istihdamda cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, geçtiğimiz günlerde Kur Korumalı Mevduat sistemiyle ilgili konuşarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye yönelik eleştirilerde bulunmuştu. Öztrak, "Kur Korumalı Mevduat, mali disiplinin ve finansal istikrarın altına yerleştirilmiş bir atom bombasıdır. Muazzam ve başı sonu belirsiz bir koşullu yükümlülüktür. Dün Genel Başkanımız bu uyarıyı yapınca sarayın atanmış Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin paçaları tutuşmuş. Finansal istikrardan, finansal güvenden, vatan sevgisinden bahseden paylaşımlar yapmış. Açıkça soruyoruz Kur Korumalı Mevduat hangi finansal istikrarı sağladı? 22 Aralık sabahı 12 lira olan dolar kuru 8 aydır sürekli yükseliyor. Bugün dolar kuru 18 lira. Bu mudur sizin finansal istikrardan anladığınız?" diye konuştu.

"'UYDURUK' DEDİĞİNİZ MODELLE REKOR KIRIYORUZ"

Bakan Nebati, Twitter hesabından, Öztrak'ın Kur Korumalı Mevduat (KKM) Hesabı'na yönelik açıklamasına ilişkin, "Sorumsuzca yaptığınız açıklamalara partinizin siyaset çizgisini bildiğimiz için artık hiç şaşırmıyoruz. Ancak büyük resmin sadece bir köşesini gösterip eksik bilgiyle gerçeği çarpıtma çabanız asla kabul edilemez. Her şeyden evvel sizin pervasızca 'uyduruk' diye tabir ettiğiniz model kapsamında ve gelişen koşullara göre devreye aldığımız uygulamalar sayesinde üretimde, büyümede, ihracatta ve istihdamda Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırmaya devam ediyoruz." paylaşımında bulundu.

DÜNYADAKİ DOĞALGAZ FİYATLARININ ARTIŞINA DİKKAT ÇEKTİ

İhracattaki önemli artışa rağmen cari dengedeki bozulmanın ana sebebinin küresel çalkantılar sonucunda enerji emtialarında son 2 yıldan bu yana gerçekleşen astronomik fiyat artışları olduğuna dikkati çeken Nebati, dünyada doğalgaz fiyatlarının salgın başlangıcı olan 2020 yılından bu yana 10 kattan daha fazla bir artış gösterdiğini bildirdi.

ABDÜLHAMİD HAN SONDAJ GEMİSİ

Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Abdülhamid Han sondaj gemisinin de devreye alarak toplamda 2 sismik araştırma ve 4 sondaj gemisiyle dünyada eşine az rastlanır bir sondaj filosu oluşturarak milletin hizmetine sunduklarını belirterek, Erdoğan'ın bugün 34 Hidroelektrik Santrali'nin açılışını yapmasının, Mavi Vatan, Karadeniz Doğalgazı, Akkuyu Santrali, devam eden karasal sondaj çalışmaları, yeşil enerji yatırım ve desteklerinin de bu yüzden olduğunu vurguladı.

"BU KAZANIMLAR SPEKÜLATİF TWEETLER ATARAK ELDE ETMEDİK"

Bu kazanımları, spekülatif ve çarpıtılmış tweetler atarak değil, milletle birlikte birçok cephede verdikleri kararlı mücadeleler sonucunda elde ettiklerini ifade eden Nebati şunları kaydetti:

"Sizin de Hazine Müsteşarı olduğunuz dönemden bilmeniz gerektiği üzere 'net hata noksan' kalemi, farklı yerlere çekmeye çalıştığınız gibi 'kaynağı belirsiz' bir para girişi değildir. Teknik hesaplamalarda zaman uyumsuzlukları, beyan hataları gibi durumları kapsar. Eski göreviniz itibarıyla çok iyi bildiğinizi umduğum bu konuda vatandaşlarımızın zihnini bulandırmaya dönük manevralarınızı milletimizin takdirine bırakıyorum. Cari denge konusuna dönecek olursak, içinde bulunduğumuz 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde enerji hariç değerlendirildiğinde cari işlemler dengesinde 8,1 milyar dolar, yıllık bazdaki cari işlemler dengesindeyse 35 milyar dolar fazla vermeyi başardık. Büyümenin güçlü olduğu bir dönemde, enerji hariç cari dengedeki bu olumlu görünüm, gerçekleştirdiğimiz yapısal dönüşümlerin bir yansımasıdır. 2020 yılında 28,9 milyar dolar olan enerji faturamız 2021 yılında 50,7 milyar dolara yükselmiştir. Ulaştığımız ekonomik büyüklüğün ve rekor seviyede artan küresel enerji fiyatlarının sonucu olarak bu faturanın 2022 sonunda 100 milyar dolar seviyelerine yükselmesi öngörülmektedir."

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Bakan Nebati: 'Sayın Öztrak sorumsuzca yaptığınız açıklamalara, partinizin siyaset çizgisini bildiğimiz için artık hiç şaşırmıyoruz' Bakan Nebati: 'Sayın Öztrak sorumsuzca yaptığınız açıklamalara, partinizin siyaset çizgisini bildiğimiz için artık hiç şaşırmıyoruz' Gülizar Biçer Karaca'dan Bakan Nebati'ye Skeçli Yanıt: 'Ne Olacak Bu Bakan Nebati'nin Hali Ahvali. 'Benzinin 22 Liraya Düşmesi Neden Manşetlerde Yok'... Gülizar Biçer Karaca'dan Bakan Nebati'ye Skeçli Yanıt: 'Ne Olacak Bu Bakan Nebati'nin Hali Ahvali. 'Benzinin 22 Liraya Düşmesi Neden Manşetlerde Yok'...
Kaynak: AA

Nureddin Nebati, Faik Öztrak, Cumhuriyet, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Kur Korumalı Mevduat sistemiyle ilgili eleştirilerine Bakan Nurettin Nebati cevap verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Kur Korumalı Mevduat sistemiyle ilgili eleştirilerine Bakan Nurettin Nebati cevap verdi - Son Dakika
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