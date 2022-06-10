Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "Türkiye ekonomi modeli" açıklaması: Mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün akşam Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde atılacak ilk adımları açıkladı. Bakanlık, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi ihraç edileceğini, talep toplama işleminin 15 Haziran'dan itibaren yapılacağını belirtti. Ardından BDDK, SPK ve Merkez Bankası'nın açıklamalarıyla toplamda 6 yeni ekonomik adım, kamuoyuna duyuruldu.

BAKANLIK'TAN YENİ AÇIKLAMA

Bu sabah ise gelişmelerin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Söz konusu duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan küresel enflasyonist süreçten ülkemiz de etkilenmektedir. Bununla birlikte makro ekonomi politikamızda enflasyonla mücadele birincil önceliğini korumaktadır. Bu mücadelede kurumlar arası eşgüdümün önemi açık olup tüm kurumlarımız attığı adımlarda ortak mücadele anlayışıyla hareket etmektedir. Bu çerçevede;

"MALİ DİSİPLİNDEN TAVİZ VERİLMEYECEK"

• Önümüzdeki dönemde ihtiyatlı maliye politikasına devam edilecek ve mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir,

• Maliye politikasında program hedeflerinden sapmadan büyüme, istihdam ve özellikle gelir dağılımını önceleyen uygulamalar devam edecektir,

• Kamu harcamalarında etkinliği artırarak, tasarruf sağlanacaktır. Zorunlu kamu giderleri dışındaki tüm alanlarda kontrol süreçler' etkinleştirilecek, böylece kamu harcamalarında etkinlik artırılarak tasarruf sağlanacaktır,

• Makro ihtiyati tedbirler güncel ekonomik koşullar gözetilerek etkin ve dinamik bir şekilde alınmaya devam edilecektir,

"TL KULLANIMINI ARTIRACAK UYGULAMALAR DEVAM EDİLECEK"

• Serbest piyasa kurallarından taviz verilmeden, Türk lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edilecektir,

• Beklentilerin yönetimi kapsamında ekonomide atılan adımlar ekonominin tüm paydaşlarıyla şeffaf ve eş zamanlı bir şekilde paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İşte o açıklama: