Hepsiburada 2023 Sonuçlarını Açıkladı: Yüzde 104 Büyüme

Ekonomi

Hepsiburada 2023'ün son çeyreği ile yılın tamamına ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, toplam satış hacmi, sipariş sayısı ve sıklığı, aktif satıcı ve müşteri sayısı ile ürün adedi gibi e-ticaret için stratejik öneme sahip tüm göstergelerde çok güçlü performans gösterdiği 2023'ü yüzde 104 büyüme ile kapattı.

Hepsiburada'nın 2023'te toplam satış hacmi yüzde 104 büyüme ile toplam 96,5 milyar liraya çıktı. Bu rakamlar enflasyon düzeltmesi sonrasında yüzde 31 ile 116,5 milyar lira oldu.

Hepsiburada, geniş ürün yelpazesi ve hizmet anlayışı sayesinde geçen yılı 11,9 milyon aktif müşteriyle tamamladı.

Müşteri başına düşen sipariş sıklığı ise 2023 sonu itibarıyla yüzde 44 artarak 9,5'e yükseldi. Böylece 2023'te sipariş sayısı yüzde 41 büyümeyle 113 milyona ulaşırken Hepsiburada yıl boyunca her saniye yaklaşık 4 siparişi müşterilerine ulaştırdı.

2023 boyunca Hepsiburada üzerinden alışveriş yapan müşterilerin ortalama sepet büyüklüğü ise (dijital ürünler hariç) bir önceki yıla kıyasla yüzde 79 artış gösterdi.

Hepsiburada'nın platformunda müşterilerine sunduğu ürün sayısında da önemli oranda artış gerçekleşti. Platformdaki ürün sayısı yıllık yüzde 41 artarak 230,4 milyona çıktı.

Pazaryeri satışlarının toplam satış hacmi içerisindeki payı ise yüzde 67 olarak gerçekleşti. Hepsiburada'nın 2023 sonundaki aktif satıcı sayısı ise 101,5 bine ulaştı.

Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü Programı kapsamında bölgedeki satıcı sayısı 10 bini, bölgeden toplam ticaret hacmi ise 4 milyar lirayı geçti.

Hepsiburada'nın sadakat programı Hepsiburada Premium ise Aralık 2023 itibarıyla 2,2 milyon, 15 Mart itibarıyla ise 2,4 milyon kullanıcıya ulaştı.

Hepsiburada Premium programına dahil olanların aylık alışveriş sıklığı, olmadıkları döneme göre yüzde 40 arttı. HepsiJET, Türkiye'nin 81 ilinde hizmetlerini sürdürdü.

Geçen yıl boyunca, Hepsiburada üzerinden satılan ürünlerin yüzde 67'si HepsiJET tarafından teslim edildi. Büyük paket teslimat servisi HepsiJet XL ise 2023'te platform üzerinden sipariş edilen büyük hacimli paketlerin yüzde 59'unu teslim etti.

HepsiJET, Hepsiburada satıcılı siparişlerin yüzde 82'sini ertesi gün teslim etti. Hepsiburada'nın dijital cüzdan ve ödeme geçidi çözümü Hepsipay ise 31 Aralık 2023 itibarıyla 14,3 milyon, 15 Mart itibarıyla ise 15 milyon kullanıcıya ulaştı.

Hepsipay'in sunduğu Hepsiburada Limiti (Hemen Al Sonra Öde) uygulamasını kullanan müşterilerin sayısı 328 binin üzerine çıktı.

Hepsiburada platformunda yaklaşık 1 milyon sipariş, müşterilere sunulan ödeme çözümleri sayesinde kart dışı ödeme çözümleri kullanılarak verildi.

HepsiJet'in iş ortaklarına sunulan hizmetlerin hacmi yüzde 25 artış gösterirken teslim edilen paket sayısı 2022'ye kıyasla yüzde 59 arttı.

Hepsipay'in "tek tıkla ödeme" hizmeti Türkiye'nin önde gelen 10 perakendecisinde hizmet vermeye başlarken Hepsipay müşteri profili, farklı ödeme ve vadelendirme çözümleri, sadakat programı ve hızlı ve güvenli ödeme çözümleriyle öne çıktı.

Hepsiburada'nın reklam hizmetleri servisi HepsiAd, platformun iş ortaklarına hedef kitlelerine ulaşma ve satışlarını artırma imkanı sunmaya devam ederken 18 bin iş ortağı reklam çözümlerinden yararlandı.

2023 boyunca FAVÖK'ün toplam satış hacmine oranı ise geçen yıla kıyasla 4 puan artışla yüzde 1,8'e (enflasyona göre düzenlenmiş, 5,2 puan artışla yüzde 0,4'e) yükseldi.

"Efsane Kasım"ı başarılı sonuçlarla geçiren Hepsiburada, kasım ayının ve yılbaşı alışverişlerinin etkisiyle yılın son çeyreğini başarılı şekilde tamamladı.

2023'ün son çeyreğinde Hepsiburada'nın enflasyon muhasebesine göre düzenlenmemiş toplam satış hacmi 2022'nin 4. çeyreğine kıyasla yüzde 104 (enflasyon düzeltmesi sonrası yüzde 25) artarak 39 milyar lira (enflasyon düzeltmesi sonrası 40 milyar lira) oldu. Sipariş sayısı ise 34,4 milyona ulaştı.

"2023 sektör ve Hepsiburada için rekor sonuçların yılı oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Nilhan Onal Gökçetekin, 2023'ün sektör ve Hepsiburada için rekor sonuçların yılı olduğunu kaydetti.

Gökçetekin, e-ticaret sektörünün sağlıklı büyümeye devam ettiği 2023'ün Türkiye'de e-ticaretin Kovid-19 salgını sonrasında atılımlarını sürdürdüğü bir yıl olarak tarihe geçtiğini vurgulayarak, "Biz de 'E-ticaretin Milli Takımı' olarak 2023 yılında sene başında ortaya koyduğumuz stratejik önceliklerimize bağlı kalarak başarılı sonuçlar elde ettik. Hem müşterilerimize sunduğumuz benzersiz deneyim hem de iş ortaklarımıza sunduğumuz e-ticaret çözümlerimiz sayesinde sürdürülebilir ve verimli büyüme yolculuğumuzda önemli bir atılım sağladık." ifadelerini kullandı.

Sadakat programı Hepsiburada Premium'un üye sayısının yaklaşık üç katına çıkarak yıl sonunda 2,2 milyon kişiye ulaştığını belirten Gökçetekin, iş ortaklarını, sundukları lojistik, fintech ve reklam hizmetleriyle büyütmeye devam ettiklerini anlattı.

Gökçetekin, HepsiJet'in hizmet verdiği dış müşteri sayısının yaklaşık ikiye katlanırken Hepsipay ile sundukları "Tek tıkla güvenle ödeme" çözümünün platform dışında 10 dış müşteride kullanılmaya başlandığını aktararak, HepsiAd'in de iş ortakları için ihtiyaçlarına uygun reklam ürünleri sunduğunu, onların cirolarını artırmaya katkı sağladığını kaydetti.

Geçen yılın küresel markaların Hepsiburada platformuna dahil edilerek ürün çeşitliliğinin artırıldığı, iş ortaklarıyla kurdukları işbirliklerinin güçlendiği bir yıl olduğunu ifade eden Gökçetekin, "Operasyonel mükemmelliğe ve müşteri memnuniyetine olan bağlılığımız, Türkiye e-ticaret pazarında ikinci kez NPS liderliğimizi doğrulamamıza yardımcı oldu. İki yıldır Türkiye'nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markası olmaktan ötürü mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Gökçetekin, bu yıl güçlü ve sürdürülebilir karlı büyüme hedefleri çerçevesinde stratejik önceliklerine bağlı olmaya ve müşteri odaklı yaklaşımlarını sürdürmeye devam edeceklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Müşteri sadakatini artırmak için Hepsiburada Premium en güçlü kasımız olmaya devam ederken fintech ve lojistik kabiliyetlerimizle ayrışmayı sürdüreceğiz. Ayrıca B2B hizmetlerimizin daha fazla iş ortağımıza ulaştırılması önceliğimize bağlı kalacağız."