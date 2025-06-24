Hepsiburada\'dan Kadın Girişimcilere Yeni Destek Programı

HEPSİBURADA, 2017 yılında hayata geçirdiği Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı'nın 8'inci yılında girişimci kadınlara rehber olması hedefiyle 'Yol Arkadaşın Burada' eğitim modülünü hayata geçiriyor. Aynı zamanda Kadın ve Erkek A Milli Basketbol Takımlarının resmi sponsoru olan platform, kadınların sosyal, ekonomik ve teknolojik alandaki varlığını güçlendirme vizyonuyla 'oyunun rengini kadınlar değiştirecek' sloganıyla hayatın her alanında kadınları desteklemeyi amaçlıyor.

E-ticaret platformu Hepsiburada, kadınların sosyal, ekonomik ve teknoloji alanında güçlenmesini destekleyen Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programının 8'inci yılında, yeni bir eğitim ve mentorluk modelini hayata geçirdiğini duyurdu. 2017 yılından bu yana 63 binden fazla kadın girişimciyi ve 300'ün üzerinde kadın kooperatifini e-ticaretle buluşturan Hepsiburada, 'Yol Arkadaşın Burada' projesiyle girişimci kadınlara e-ticarette büyümelerini sağlayacak eğitim ve mentörlük desteği sunacak.

'2030 YILINA KADAR 120 BİN KADIN GİRİŞİMCİYE ULAŞACAĞIZ'

"Girişimci kadınlara verdiğimiz destekle ekonomide güçlü bir dönüşüm yaratıyoruz" diyen Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Cem Tanır, "Bu programı bir sosyal sorumluluk projesi olarak değil, kadınların ekonomide güçlenmesi, büyümesi ve kendi yolunu açmasını Hepsiburada'nın DNA'sı olarak kabul ediyor ve stratejik bir yatırım olarak görüyoruz. 2017 yılında bu projeye başladığımızda platformumuzda satış yapan girişimci kadınların oranı yüzde 9'du. Bugün ise yüzde 24. Kadın girişimcilerimiz de bugüne dek 66 milyonun üzerinde ürünü müşterilere sundu. Hedefimiz 2030 yılına kadar 120 bin kadın girişimciye ulaşmak" dedi.

Kadın girişimcilere e-ticaret yolculuklarında 1 milyon TL ciroya kadar yüzde 50 komisyon indirimi, ücretsiz ürün fotoğraf çekimi, 5.000 TL değerinde HepsiAd reklam bakiyesi, Türkiye'nin önde gelen 8 bankasıyla birlikte geliştirilen finansal ürünlere erişim, entegrasyon ve ön muhasebe desteği gibi avantajlar sunduklarını da söyleyen Tanır, "Kadın kooperatiflerine de süresiz yüzde 1 komisyon oranı ve ücretsiz kargo desteği sağlıyoruz. Girişimciler ayrıca HepsiJET, Hepsipay ve HepsiAd gibi platform çözümlerinden faydalanabiliyor" diye konuştu.

'ALGORİTMADA DA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE ODAKLANIYORUZ'

Kadın çalışan oranı yüzde 50'ye, kadın yönetici oranı ise yüzde 42'ye ulaşan Hepsiburada'da kadın mühendis oranının da her geçen gün arttığını ifade eden Tanır, "Bugün Hepsiburada teknoloji ekibimizin yüzde 36'sı kadın mühendislerden oluşuyor. Yazılım ve veri bilimi alanında kadınların varlığını yalnızca bir istihdam politikası olarak değil, dijital dünyanın mimarisini eşitlik temelinde inşa etmenin şartı olarak görüyoruz. Çünkü algoritmaları kim yazarsa, sistem o bakış açısıyla çalışıyor. Biz bu dengeyi değiştirmek istiyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini yalnızca insan kaynağımızda değil, teknolojimizin kodlarında da sağlamaya çalışıyoruz. 2030 hedefimiz ise kadın mühendis oranımızı yüzde 50'ye çıkarmak" ifadelerini kullandı.

8'İNCİ YILA ÖZEL 'YOL ARKADAŞIN BURADA' EĞİTİM VE MENTÖRLÜK PROJESİ

Hepsiburada, 8'inci yılını 'Yol Arkadaşın Burada' adını verdiği yeni bir eğitim modülüyle kutluyor. 15 modülden oluşan bu eğitimlerde girişimci kadınlar; LinkedIn'de kişisel marka yönetiminden yapay zeka ile tasarım geliştirmeye, marka tescilinden influencer pazarlama ve kredi okuryazarlığına kadar geniş bir yelpazede eğitimler alacak. Eğitimi tamamlayan girişimci kadınlar için ayrıca bir mentor-menti ağı da kurulacak. Hepsiburada Kurumsal İletişim, Sosyal Etki ve Sürdürülebilirlik Direktörü Canan Binal Yılmaz programın yeni dönemine ilişkin şunları söyledi:

"Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programını ilk kurduğumuzda temel destekler, eğitimler vardı. Ama dünya değişiyor. Girişimci kadınların ihtiyaçları ve iş yapma biçimleri de değişiyor. Biz de bu dönüşüm sürecinde girişimci kadınların yanında olmak için adımlar atıyoruz. Bu yüzden 8'inci yılımızda başlattığımız 'Yol Arkadaşın Burada' eğitimleriyle girişimci kadınlara ihtiyaç duydukları tüm bilgi ve becerileri kazandıracak, 360 derece kurgulanmış çoğunluğu online olacak bir eğitim modeli sunacağız. Proje, her kadının kendi yolculuğuna uyarlanabilir esneklikte tasarlandı."

8'İNCİ YILA ÖZEL KARGO İNDİRİMİ, PAZARLAMA VE İHRACAT DESTEĞİ

"Bugüne kadar 5 binden fazla kadın girişimcimiz kendi markasını kurdu. Bu yolculukta onlara sadece teknik değil, aynı zamanda duygusal ve stratejik bir yol arkadaşlığı da sunuyoruz" diyen Yılmaz, "2030 hedefimiz, 120 bin girişimci kadını e-ticarete ve ekonomiye kazandırmak. Bu yüzden programın 8. yılına özel olarak girişimci kadınlara desteklerimizi büyütüyoruz. Bir girişimcinin e-ticarette en temel maliyet kalemlerinden biri kargo. Biz de Hepsiburada olarak program faydası devam eden girişimci kadınlara HepsiJET ile bir yıl süreyle yüzde 80'e varan kargo indirimi sağlayacağız. Ayrıca, girişimci kadın markalarına influencer ve affiliate pazarlama desteği de sunulacak. Hepsiburada, kendi markasını kurmuş 50'ye yakın kadın girişimciye destek vererek influencer iş birlikleri için de yüzde 10 paylaşım komisyon teşviki sağlayacak. Affiliate kanallarında kadın girişimci ürünleri için komisyon oranı da yüzde 7'den yüzde 15'e çıkarılacak. Ayrıca Kaspi'nin Hepsiburada'ya yaptığı yatırım ile beraber girişimci kadınlar ürünlerini çok yakın bir zaman içinde Kazakistan pazarındaki müşterilerle de buluşturacak" dedi.

POTADAN PATİYE PROJESİYLE HER SAYI 5 KİLO MAMAYA DÖNÜŞECEK

Kadın ve Erkek A Milli Basketbol Takımlarının resmi sponsoru olarak Hepsiburada, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonaları yolculuğunda sokak hayvanları için bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdi. 'Potadan Patiye' projesiyle A Milli Basketbol Takımlarının FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası müsabakaları boyunca attığı her sayıyı, 5 kilo mama olarak Kurtaran Ev Derneği aracılığıyla sokak hayvanlarına bağışlayacak.

Platform, Potadan Patiye projesiyle hem milli takımlarımıza destek olmayı hem de sahadaki başarının sokaktaki patili dostlarımıza umut olmasını hedefliyor. Kampanya süresince de Hepsiburada müşterileri de Patili Dostlara Destek Sayfası üzerinden projeye katkı sağlayabilecek.

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda Kadınlar A Milli Basketbol Takımımızın üç maçta kaydettiği her sayı ile desteklenen kampanya kapsamında Hepsiburada Kurtaran Ev'e 1 ton 215 kilo mama bağışı yapacak. Müşterilerinin de desteğiyle bu rakam 21 Haziran itibarıyla 2,5 tona ulaştı. Turnuva boyunca devam edecek proje ile daha fazla patili dosta mama ulaştırılması hedefleniyor.