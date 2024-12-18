Hepsiburada Gaziantep\'te KOBİ\'lerle Buluştu

Ekonomi

E-ticaret ile işini büyütmek isteyenler KOBİ'lere ve girişimcilere sunduğu uygulamaları ve fırsatları 'Hepsiburada İş Ortağım Buluşmaları' ile duyuran Hepsiburada, bu kez deprem bölgesindeki iş ortaklarıyla Gaziantep'te bir araya geldi.

E-ticaret platformu Hepsiburada, 'İş Ortağım Buluşmaları' etkinliklerinden bir diğerini deprem bölgesindeki iş ortaklarıyla bir araya gelmek üzere Gaziantep'te gerçekleştirdi. 6 Şubat depremlerinin ardından, afetten etkilenen 11 ilde e-ticaret ile kalıcı refahı tesis etmek için iki yıl sürecek Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü programını başlatan e-ticaret platformu, bu kez de Gaziantep'te çevre illerden gelen KOBİ, esnaf, girişimci kadın ve kadın kooperatiflerine işlerini e-ticarette büyütmelerini sağlayacak çözüm ve fırsatları tanıttı.

Etkinlik sırasında ayrıca Hepsiburada ve Gaziantep Ticaret Odası arasında bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Gaziantep Ticaret Odası'nın UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) ile hayata geçirdiği "Gaziantep'te Kadın Kooperatifleri ve Kadın Girişimcileri Güçlendirme" projesi kapsamında üretime başlayan kadınların ürünleri platform ile e-ticarete kazandırılarak tüm Türkiye'ye ulaştırılacak. Hepsiburada Gaziantepli girişimci kadınları desteklemek için Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı kapsamında 1 milyon TL'ye kadar yüzde 50 komisyon indirimi, 500 adet ücretsiz ürün fotoğrafı çekimi, 6 ay ücretsiz kargo, hediye HepsiAd reklam bakiyesi destekleri ve daha pek çok avantaj sunacak. 25'e yakın Gaziantepli girişimci kadın ve kadın kooperatifinin 150'ye yakın ürününe platformda açılan Gaga Store mağazasından ulaşılabilecek.

"Hepsiburada ile projemizin başarısına yeni bir boyut kazandırdık"

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım GTO'nun ödüllü projesi Hepsiburada'nın Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı desteğiyle e-ticarete taşıdıklarına vurgu yaparak şu değerlendirmelerde bulundu: "Gaziantep Ticaret Odası olarak, kadınların ekonomik hayatta daha güçlü bir şekilde yer almasını sağlayacak her projeyi destekliyoruz. İşte bu anlayışla hayata geçirdiğimiz "Kadın Kooperatifleri ve Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi Projesi" bizim için yalnızca bir proje değil; aynı zamanda bir umut ve değişim yolculuğudur. UNHCR iş birliğinde 2022 yılında başlattığımız bu proje ile 200'den fazla kadına kapasite geliştirme eğitimleri, girişimcilik ve iş geliştirme destekleri sağladık. 15 yeni ürün geliştirdik, 7 patent başvurusunda bulunduk ve depremden etkilenen kadın kooperatiflerine 1 milyon 100 bin TL değerinde destek sunduk. Bu projenin en gurur verici başarılarından biri ise Dünya Odalar Federasyonu tarafından düzenlenen 13'üncü Dünya Odalar Yarışması'nda, cinsiyet eşitliği kategorisinde dünya birincisi olmamızdır. Proje başarılarımızın en somut örneklerinden biri de GAGA Store'dur. Odamızın kurduğu Gaziantep Gastronomi Akademisi bünyesinde, kadınlarımızın ürettikleri ürünleri tüketiciyle buluşturan bir mağaza açtık. Bugün ise projemizin bu başarı hikayesine yeni bir boyut kazandırıyoruz. E-ticaret platformunun Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı desteğiyle GAGA Store'u e-ticarete taşıyoruz."

"Hedefimiz daha fazla Gaziantepli girişimci kadını e-ticaretle buluşturmak"

E-ticaret platformu ile gerçekleştirilen işbirliğinin sadece GAGA Store çatısı altındaki kadınları kapsamadığını tüm Gaziantepli kadın girişimciler için olduğunu belirterek şunları ifade etti: "Gaziantep, kadınlarıyla var olan bir şehir. Bu şehir, 25 Aralık'ta 103'üncü yıl dönümünü kutlayacağımız Antep Savunmasındaki Yirik Fatma'nın cesaretiyle yoğrulmuş, mücevherlerini satıp kutnu atölyesi kuran Gaziantep Ticaret Odası'na kayıtlı ilk kadın tüccar Fehime Ünver'in girişimci ruhuyla inşa edilmiş bir şehirdir. Bu köklü miras, bugün de üreten, cesur ve ilham veren kadınlarımızla geleceğe taşınıyor. Hedefimiz Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programından daha fazla kadının faydalanması, daha fazla Gaziantepli kadının e-ticaretle buluşması. Bunun için önümüzdeki süreçte Odamız ve e-ticaret platformunun özel çalışmalar yapacağının müjdesini vermek isterim.

"Deprem bölgesinin kalıcı refahına e-ticaretle destek sağlıyoruz"

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün ise şunları söyledi: "Şirket olarak, kargodan ödeme ve vadelendirme çözümlerine, reklam ve pazarlama desteğine uçtan uca sunduğumuz çözümlerle ticareti dijitaleştiriyoruz. Ekosistemimizi oluşturan tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, çalışanlarımız ve müşterilerimizle birlikte, ekonomiye ve topluma katma değer sağlayan çözümler sunmaya odaklanıyoruz."

"Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü" ile 21 ayda 8,7 milyar TL'lik ticaret hacmi

Ender Özgün şöyle devam etti: "İş ortaklarımızla el ele işimizi büyütmek, teknolojik ve lojistik gücümüzle işlerine katkıda bulunmak ve Türkiye'yi birlikte güçlendirmek bizim için büyük bir mutluluk. Bu hedef doğrultusunda, yeni iş ortaklarımıza özel olarak, işlerini büyütebilmeleri için ilk 3 ay boyunca komisyonlarda yüzde 50 indirim fırsatı tanıyoruz. Ürünlerini yalnızca 2 saat içinde satışa açma imkanı sunuyoruz. Ayrıca, hem yeni hem de mevcut iş ortaklarımız geniş pazarlama ve reklam ağı desteğimizle satışlarını 4 kat artırma fırsatına sahip olurken, operasyonlarını haftada yalnızca bir fatura ile kolaylaştırabiliyorlar. Bunun yanı sıra, kredi ve erken ödeme seçenekleriyle finansman desteği sunarak nakit akışlarını daha verimli yönetmelerine destek oluyoruz."

Deprem bölgesinde sürdürülen projelerine de değinen Özgün, "2023 yılının Mart ayında başlattığımız 'Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü Programı' ile KOBİ'lere ve esnaflara destek sağlamaya devam ediyoruz. Depremden etkilenen çok sayıda işletme, programımız ve bölgede açtığımız E-ticaret İhtisas Merkezlerimiz aracılığıyla e-ticaret kabiliyetlerini artırdı, yeni müşterilere ulaştı ve satış hacimlerini artırma olanağı buldu. Programın 21 aylık sonuçlarına göre, bölgede platformumuz ile e-ticaret yapan işletmelerin ticaret hacmi 8,7 milyar TL'ye ulaştı. Bu program sayesinde 115 bin kişiye istihdam sağlarken, 460 bin kişinin geçimini destekleyerek bölgedeki kalıcı refaha katkıda bulunmayı hedefliyoruz" dedi.

Kadınların üretkenliği teknolojiyle buluşuyor

Türkiye'de kadın girişimcileri destekleyen ilk e-ticaret platformu olduklarına dikkat çeken Özgün, "2017 yılında başlattığımız ve aralıksız devam ettiğimiz 'Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü' programıyla bugüne kadar 60 bin girişimci kadını ve 280 kadın kooperatifini e-ticarete kazandırdık. Platformumuzda e-ticaret yapan kadınların 4 binden fazlası deprem bölgesinden. Bugün Hepsiburada'daki her 4 aktif satıcıdan 1'i kadın. Kadınların üretkenliğini teknolojiyle buluşturuyor, sürdürülebilir kalkınmayı destekliyoruz. Yakın zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzaladığımız 'Türkiye'nin Girişimci Kadınları Protokolü' ile de bu alandaki çalışmalarımıza bir yenisini ekledik ve kamu-özel sektör iş birliği konusunda da sektöre örnek bir uygulamayı hayata geçirmiş olduk. Girişimci kadınların üreticiliği ve azminin eseri olan 60 milyona yakın ürünü Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyoruz" diye konuştu.

"Girişimci Kadınlar E-ticaretle Sınırları Aşıyor" panelinde ilham veren hikayeler paylaşıldı

"Girişimci Kadınlar E-ticaretle Sınırları Aşıyor" panelinde The Good Wild Kurucu Ortağı Dilara Koçak, Bone Sante Kurucusu Nezihe Filiz Toker ve Tinytrek Kurucusu Duygu Karaca Gaziantepli girişimci kadınlar ve kadın kooperatifleriyle ilham verici hikayelerini ve tecrübelerini paylaştı. Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programıyla platformda e-ticarete başlayan üç başarılı girişimci kadın, karşılaştıkları zorlukları ve e-ticaretin kadınlara girişimlerini büyütmek için sunduğu avantajları anlattı.

Etkinliğin ikinci oturumunda ise 'Hepsiburada ile Deprem Bölgesinde Uçtan Uca E-ticaret' konuşuldu. - GAZİANTEP