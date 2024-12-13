Hepsiburada'nın Deprem Programında Satışlar Yüzde 28 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Hepsiburada'nın Deprem Programında Satışlar Yüzde 28 Arttı

Hepsiburada\'nın Deprem Programında Satışlar Yüzde 28 Arttı

Hepsiburada'nın deprem bölgesindeki ticaret programı, satış hacmini yüzde 28 artırarak 8,7 milyar TL'ye ulaştı.

13.12.2024 14:58
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Hepsiburada'nın deprem bölgesinde kalıcı refahın tesisine katkı amacıyla 2023 yılının Mart ayında başlattığı Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü programı kapsamında e-ticaret yapan işletmelerin satış hacmi, bir önceki üç aylık döneme kıyasla yüzde 28 artışla 8,7 milyar TL'ye ulaştı.

E-ticaret platformu Hepsiburada'nın Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü programı 21'inci ayını tamamladı. Program kapsamındaki desteklerden yararlanılarak yapılan ticaretin hacmi, bir önceki üç aylık döneme kıyasla yüzde 28 artarak 8,7 milyar TL'ye ulaştı. Programla, deprem bölgesindeki esnaf ve KOBİ'lerin e-ticarete kazandırılması ve güçlendirilmesi, bu yolla hem ekonomik kalkınmanın hem de toplumsal refahın tesisi amaçlanıyor.

Program kapsamındaki aktif satıcıların sayısı bir önceki üç aylık döneme kıyasla yüzde 22 artışla 9 bin 600'e yükselirken yeni satıcıların sayısı 5 bin 700'e ulaştı. Bu satıcıların yarısından fazlası, ilk kez Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü programıyla Hepsiburada'da e-ticaret yapmaya başladı. Program desteklerinden yararlanan kadın girişimciler ve kadın kooperatiflerinin sayısı 4 bini geçerken ticaret hacmi ise 610 milyon TL'yi aştı.

115 bin kişinin istihdamına, 460 bin kişinin geçimine katkı

Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü'nün 2 yıllık bir program olduğunu ve son 3 aya girdiğini vurgulayan Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Cem Tanır şunları ifade etti:

"Depremin hemen ardından 'Hepsiburada sözü vererek' çıktığımız yolda bugüne kadar 8,7 milyar TL ticaret hacmi oluşturarak 115 bin kişinin istihdamına, 460 bin kişinin geçimine katkı sağladık. Bu sonuçlar, ay içinde ana hedefimiz olan 10 milyar TL ticaret hacmi, 120 bin kişinin istihdamına, 480 bin kişinin geçimine katkı hedefimize fazlasıyla ulaşacağımızı gösteriyor."

E-ticaret platformundan 18 Aralık'ta Gaziantep çıkarması

Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü programı sona erse de e-ticaret platformunun bölgedeki etkin varlığının devam edeceğini belirten Tanır, "Bölgedeki kamu kurumları, ticaret odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla omuz omuza çalıştık. Çok kıymetli ve kalıcı iş birlikleri tesis ettik. Adana, Hatay ve Kahramanmaraş'ta açtığımız E-ticaret İhtisas Merkezleri'nde esnaf ve KOBİ'lere düzenli eğitimler, teknoloji, pazarlama ve lojistik destekleri sunduk. Önümüzdeki dönemde de stratejik iş birliklerimize devam ederek girişimci kadınlar, kadın kooperatifleri ve tüm iş ortaklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

E-ticaret platformu, 18 Aralık 2024'te Gaziantep Ticaret Odası'nda iş ortaklarıyla bir araya geleceği bir etkinlik düzenleyecek. Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım ve Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün'ün ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinlikte Gaziantep'teki girişimci kadınlar ve kadın kooperatiflerine yönelik yeni iş birliği de açıklanacak. Etkinlikte The Good Wild Kurucu Ortağı Dilara Koçak, The Bone Sante Kurucusu Nezihe Filiz Toker, Tinytrek Kurucusu Duygu Karaca da Girişimci Kadınlar E-ticaretle Sınırları Aşıyor panelinde sahneye çıkarak ilham verici hikayelerini anlatacak.

ETİM'ler ticareti dijitalleştirmenin merkezi oldu

E-ticaret platformunun Adana, Hatay ve Kahramanmaraş'ta hayata geçirdiği E-Ticaret İhtisas Merkezleri (ETİM), işini dijitale taşımak isteyen KOBİ ve esnaflar için hem danışmanlık hem de destek noktası olarak hizmet veriyor. Yüzlerce işletmenin düzenli olarak faydalandığı ETİM'lerde, bugüne kadar eğitim alan KOBİ ve esnaf sayısı 4 bini geçti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hepsiburada'nın Deprem Programında Satışlar Yüzde 28 Arttı - Son Dakika

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