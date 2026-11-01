Hisarcıklıoğlu İİT\'nin 2 milyar nüfusuna rağmen engellerin kaldırılmasını istedi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ülkelerimiz arasında daha derin ticari entegrasyona ve iş birliğine gidilmeli, aramızdaki ticaret ve yatırımları kısıtlayan engeller kaldırılmalıdır. Bunun için de büyük ve güçlü ortak platformlara ihtiyaç bulunmaktadır. Hem İslam Ticaret Odası hem de B57+ daha çok ve aktif kullanılmalı, küresel vitrinde öne çıkarılmalıdır" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 42'nci toplantısıyla eş zamanlı olarak İstanbul'da düzenlenen ikinci B57+ İş Liderleri Zirvesi'nin açılış törenine katıldı. Hisarcıklıoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkeleri arasındaki ekonomik iş birliği, ticaret ve yatırımların geliştirilmesine yönelik açıklamalarda bulundu.

"İİT ülkeleri büyük bir ekonomik gücü temsil ediyor"

İİT ülkelerinin ekonomik büyüklüğüne değinen Hisarcıklıoğlu, "2 milyar dev bir nüfusu ve 24 trilyon dolarlık milli geliri temsil eden kolektif ve dev bir ekonomik güç merkeziyiz. Böyle muazzam ölçeklere sahip olmamıza rağmen, kendi aramızdaki ticaret ve yatırım hacmi son derece yetersizdir" dedi.

Küresel belirsizlik ortamında iş birliği vurgusu

Küresel ekonomideki gelişmelere dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, "Küresel ekonomi ve siyasette yaşananlar gösteriyor ki dünyamız daha kırılgan, değişken ve öngörülebilir olmaktan çok uzakta. Ticarette korumacılık artıyor. Hatta bu korumacılık ticaret savaşlarına dönüşmüş durumda. İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan ve iyisiyle kötüsüyle neredeyse 70 yıldır belli kurallara dayalı şekilde işleyen küresel sistem artık işlev görmüyor" ifadelerini kullandı.

İş birliğinin önemine değinen Hisarcıklıoğlu, "Böyle kapsamlı dönüşümlerin yaşandığı zamanlarda iş birliği elzem hale gelir. İktisadi çalkantılara ve şoklara dayanabilmek, belirsizlik dönemine uyum sağlayabilmek için dinamik bir özel sektörün olması şarttır" diye konuştu.

"Yenilikçilik ve girişimcilik teşvik edilmelidir"

Güçlü bir özel sektör için girişimciliğin desteklenmesi gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Güçlü özel sektör için de ülkelerimizde girişimcilik dostu bir ortam kurulmalıdır. Yenilikçilik ve girişimcilik teşvik edilmelidir. Verimliliği artıracak ve adil bir rekabet ortamı tesis edecek yapısal reformlar hayata geçirilmelidir" dedi.

"Ticaret ve yatırımları kısıtlayan engeller kaldırılmalıdır"

İİT ülkeleri arasındaki ticari entegrasyonun artırılması gerektiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Ülkelerimiz arasında daha derin ticari entegrasyona ve iş birliğine gidilmeli, aramızdaki ticaret ve yatırımları kısıtlayan engeller kaldırılmalıdır. Bunun için de büyük ve güçlü ortak platformlara ihtiyaç bulunmaktadır. Hem İslam Ticaret Odası hem de B57+ daha çok ve aktif kullanılmalı, küresel vitrinde öne çıkarılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"İstanbul Tahkim Merkezi'ni kullanmaya teşvik edin"

İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi'nin İstanbul'da kurularak faaliyete geçirildiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Başkanımız Şeyh Abdullah Kamil'in liderliğinde İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezini kurduk ve faaliyete geçirdik. Bu sayede İslam ülkeleri arasındaki ticareti ve yatırımları daha da cazip hale getirip artıracağız. Sizlerden ricamız, ülkelerinizdeki firmaları buraya yönlendirmeniz. Londra, Paris yerine bizim coğrafyamızı, İstanbul Tahkim Merkezini kullanmaya teşvik etmenizdir." diye konuştu.

"Vize meselesini çözüp aramızdaki kardeşliği tesis etmeliyiz"

Vize konusunun ülkeler arasındaki ticaret ve yatırımları etkilediğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Vize konusu sorun olmaya devam ediyor. İnsanlar, girip çıkarken zorluk yaşadıkları ülkeyle değil, rahat ulaşabildikleri ülkeyle ticaret yapar, yatırım yapar. Zaten inancımız ne diyor: 'Bütün Müslümanlar kardeştir.' Vize meselesini çözüp aramızdaki kardeşliği tesis ettiğimiz zaman hem bu dünyada hem ahirette kazanırız" dedi.

"Yatırım, ticaret ve sınır ötesi iş birliği için yeni yollar arayacağız"

B57+ girişiminin hedeflerine değinen Hisarcıklıoğlu, "B57+ girişimiyle İslam ülkeleri özel sektörleri arasındaki yakınlaşma ve iş birliğini tahkim edeceğiz. Yatırım, ticaret ve sınır ötesi iş birliği için yeni yollar arayacağız. Girişimciliğin gücünü nasıl artırabiliriz, istikrarlı ve sürdürülebilir büyümeyi nasıl sağlayabiliriz, bunların cevaplarını araştıracağız." ifadelerini kullandı.

Kamu ve iş dünyası arasında sürekli diyalog vurgusu

Hükümetler ile iş dünyası arasındaki diyaloğun önemine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, "Tüm bunlar için de hükümetler ve iş dünyası arasında sürekli diyalog hayati önem taşımaktadır. İşte bu amaçla burada siyaset ve ekonomi dünyasını bir araya getirdik. Devletlerimizden neler beklediğimizi paylaşacağız" diye konuştu.

İİT ülkeleri arasında ticaret ve finansın daha kolay dolaşabileceği bir yapı kurulması gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Finansın ve ticaretin ülkelerimiz arasında sorunsuz bir şekilde dolaşabileceği birleşik bir ekosistemimiz olmalı. Kamu-özel sektör ortaklıklarını teşvik etmeliyiz. Gümrük geçişlerini kolaylaştırmalı, gümrük işlemlerinde ortak bir standart belirlemeliyiz" diye konuştu.

Ticaret kanalları ve tedarik zincirlerinin birbirine bağlanması gerektiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Böylelikle ülkelerimiz arasındaki ticaret kanallarının, lojistiğin, tedarik zincirlerinin birbirine bağlanmasını sağlamalıyız. Aramızdaki bürokrasiyi azaltıp ticaret ve yatırımların önünü açtığımızda halklarımıza da daha fazla gelir ve istihdam getirmiş oluruz" ifadelerini kullandı.