Hisarcıklıoğlu'ndan Dere'ye Tebrik Ziyareti - Son Dakika
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Ekonomi

Hisarcıklıoğlu'ndan Dere'ye Tebrik Ziyareti

Hisarcıklıoğlu\'ndan Dere\'ye Tebrik Ziyareti

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TESK Genel Başkan Vekili Dere'yi Antalya'da tebrik etti.

09.10.2024 14:41
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere'ye TESK Genel Başkan Vekili olarak seçilmesi dolayısıyla tebrik ziyaretinde bulundu.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ve heyetini Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar merkez ve ilçelerde bulunan toplam 75 esnaf oda başkanlarıyla birlikte ağırladı.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, burada yaptığı konuşmada Antalya merkezde 37, ilçelerde 38 olmak üzere toplam 75 oda başkanı olduğunu belirterek, "105 bine yakın da üye esnaf ve sanatkarlarımız var. Tüm üyelerimizle birlikte Antalya'mıza gelen 17 milyon yabancı 6 milyonun üzerinde yurdum insanına hizmet etmek için hep birlikte çalışıyor, gayret gösteriyoruz. Bütün arkadaşlarımızla birlikte hem yerli hem yabancı turistlerimize hizmet verirken bir taraftan da esnaf ve sanatkarlarımızın para kazanması için hepimiz birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışıyoruz. Antalya güzel ama zor bir şehir. Turizmin başkenti Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi ama bazı sıkıntılarımız var. Ben Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde 2016 yılında Birlik Başkanı oldum. O zaman esnaf sayısı 69 bin civarındaydı. Şimdi yıl 2024 şuan da esnaf sayısı 105 binin üstüne çıkıyor. Burada kontrolsüz bir göç var. Her yıl bir Burdur veya Isparta nüfusu kadar Antalya'mız göç alıyor. Bunun esas sebebine baktığımız zaman özellikle turizmle ilgili bu büyük sayılar başka şehirlerdekiler ve televizyonlardan izleyenler tarafından yanlış anlaşılıyor. Her yer doldu taştı deniliyor ama bu gelen turistler çarşıya pazara şehir merkezine maalesef inmiyor. Buraya koşa koşa gelen büyük ümitlerle iş yeri açan insanlar hayal kırıklığı yaşıyor. Biz mücadelemizi veriyoruz. Sizler de mücadele ediyorsunuz" dedi.

Başkan Adlıhan Dere konuşmasına, "Perakende yasası gibi taleplerimiz var. Her önüne gelen iş yeri açmasın. Antalya farklı olmalı, esnaf sayısı nüfus sayısı gerek mesafe ve imar planlarındaki uygulamalar gibi faktörler düzenlenerek burada herkesin para kazanacağı pastadan pay alacağı bir sistemin kurulması lazım. Bugün yine ulaşım esnafımızla ilgili bir toplantımız vardı. Şehrimize gelen turistlerimizi havalimanından alıp otellere biz taşıyoruz. Bu hususta da yetkisiz ve belgesiz korsan taşımacılıkla mücadele ediyoruz. Hepsini burada tartışıyoruz, konuşup çözüm önerileri arıyoruz.

Ticaret ve Sanayi Odalarımızla, Ticaret Borsasıyla hep birlikte bu şehre katkı koymak için çalışıyoruz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, sizleri birliğimizde ağırlamaktan onur duyuyorum" şeklinde devam etti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, TESK, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, Ziraat Odaları Birliği beraber hareket ettiklerini belirterek, "Türkiye hepimizden üstte biz kendi meselelerimizi bir kenara bırakır birlikte ülkemiz için çalışırız. Antalya Türkiye'nin yüz akı olan bir şehir. Antalya bizim için ülkemiz için çok önemli. 860 bin turiste hizmet eden yatak kapasitesi var. Türkiye'nin bir numarası. İstanbul'u sordum 200 bin civarında. Müthiş bir potansiyel var. Adlıhan Başkanımızın da dediği gibi bunu gören herkes kontrolsüz göç yapıyor. Biz Bendevi ağabeyle de birlikte bu konuları görüşüyoruz. Bendevi Başkan zaten Ankara'da sizlerin sorunlarını dertlerini Cumhurbaşkanımızla ilgili Bakanlarımızla bir araya gelerek aktarıyor. Tüccarlarla esnafların problemlerinde çok büyük bir farklılık yok. Bizler de bu konuları iletiyoruz" dedi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na nazik ziyaretinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu da Başkan Adlıhan Dere'ye "Cihan Harbinde Türkler" isimli kitap hediye etti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na ziyaret esnasında Kredi Garanti Fonu Başkanı Erdoğan Özegen, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, TOBB Genel İdare Kurulu Üyesi ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı M. Şadan Eren, Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Oda ve Borsa Meclis Başkanları eşlik etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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