Hizmet İhracatı Hedefi 121 Milyar Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Hizmet İhracatı Hedefi 121 Milyar Dolar

Hizmet İhracatı Hedefi 121 Milyar Dolar
08.06.2025 11:19
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Bakan Bolat, 2025'te turizm ve lojistik sektörlerinin hizmet ihracatındaki payının artacağını belirtti.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, geçen haziran-eylül döneminde gerçekleşen toplam hizmet ihracatında, turizm ile lojistik ve taşımacılık sektörlerinin katkısının yüzde 90'lara ulaştığını belirterek, "2025 yılında da benzer şekilde lojistik ve taşımacılık hizmetleri ile turizm sektöründe, toplam ihracat içerisindeki payları açısından yaz aylarında yükseliş bekliyoruz. 2025 yılında da 121 milyar dolar hedefine ulaşacağımıza, bununla beraber hizmet ticareti fazlamızda da sağlayacağımız artışla Türkiye ekonomisini güçlendirme yolunda kıymetli bir katkı sunacağımıza inancımız tam" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yaz döneminde turizm sektörünün hizmet ihracatına katkıları ve 2025 toplam ihracat rakamları beklentilerine ilişkin DHA'ya değerlendirmede bulundu. Bakan Bolat, ocak-mart dönemine ait verilerde, toplam hizmet ihracatının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,1 oranında artarak 21,6 milyar dolara yükseldiğini, aynı dönemde turizm gelirinin ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,6 artarak 9,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini hatırlattı. Bakan Bolat, geçen haziran-eylül döneminde gerçekleşen toplam hizmet ihracatında, turizm ile lojistik ve taşımacılık sektörlerinin katkısının yüzde 90'lara ulaştığını ifade ederek, 2025 yılında da benzer şekilde lojistik ve taşımacılık hizmetleri ile turizm sektöründe, toplam ihracat içerisindeki payları açısından yaz aylarında yükseliş beklediğini belirtti.

'TURİZM SEKTÖRÜNÜN VERDİĞİ FAZLA, BUGÜNE KADARKİ EN YÜKSEK RAKAM'

2024 yılında ulaşılan 115,2 milyar dolarlık hizmet ihracatı ve bu kapsamda elde edilen 62 milyar dolarlık hizmet ticareti fazlasının, cari dengeye sağlanan kritik katkının açık bir göstergesi olduğunu işaret eden Bakan Bolat, "Bu başarının temelinde ise sektörel düzeyde kaydedilen güçlü performanslar yer almaktadır. 2024 yılı itibarıyla 61 milyar dolarlık turizm gelirimiz hizmetlerin lokomotif gücü olmuştur. 2024 yılı için turizm sektörünün 53,3 milyar dolarlık verdiği fazla, bugüne kadarki en yüksek cari fazla verilmesini sağlamıştır. 2025 yılına geldiğimizde ise ocak-mart dönemine ait verilerde, toplam hizmet ihracatımız geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,1 oranında artarak 21,6 milyar dolara yükselmiş; aynı dönemde turizm geliri ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,6 artarak 9,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yaz aylarında hizmet ihracatında artış gözlemlenen bir diğer önemli sektör ise turizm gelirlerinin ardından en yüksek ihracat gelirine sahip olan lojistik ve taşımacılık hizmetleridir. Bu alanda, 2024 yılı itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artışla 39,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Turizm ile lojistik ve taşımacılık sektörlerinde yaz döneminde gözlenen bu ivmelenme hem toplam hizmet ihracat rakamlarımızın hem de söz konusu iki sektörün toplam hizmet ihracatındaki paylarının artmasına katkı sunmaktadır. 2024 yılına ilişkin verilere göre, haziran-eylül döneminde gerçekleşen toplam hizmet ihracatımızda, turizm ile lojistik ve taşımacılık sektörlerinin katkısı yüzde 90'lara ulaşmaktadır. 2025 yılında da benzer şekilde lojistik ve taşımacılık hizmetleri ile turizm sektöründe, toplam ihracat içerisindeki payları açısından yaz aylarında yükseliş beklenmektedir. Bu çerçevede yaz sezonunun başlamasıyla birlikte anılan iki sektörde faaliyet gösteren hizmet ihracatçılarımızdan güçlü performans haberleri beklenmekte olup geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da turizm ile lojistik ve taşımacılık sektörlerinin, hizmet ihracat hedefimize ulaşma noktasında önemli katkılar sağlayacağına inanılmaktadır" dedi.

'HİZMET SEKTÖRLERİNDEKİ POTANSİYELİ İHRACATA DÖNÜŞTÜRME KAPASİTESİ ARTIYOR'

Hizmet sektörlerindeki potansiyeli ihracata dönüştürme kapasitesinin Bakanlık destekleri ve ihracatçıların gayretli çalışmalarıyla gün geçtikçe arttığını vurgulayan Bakan Bolat, "Her geçen yıl hedeflerimizi aşarak rekor tazelediğimiz hizmetlerde; 2025 yılı için hedefimiz 121 milyar dolar olarak belirlenmiştir. 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 100 milyar dolar hizmet ihracatı hedefimizi aşarak bir önceki yıla göre yüzde 14 artışla 106,6 milyar dolar; 2024 yılında 110 milyar dolar hedefimizi aşarak bir önceki yıla göre yüzde 8 artışla 115,2 milyar dolar hizmet ihracatına ulaşmıştık. Benzer şekilde hizmet ihracatı fazlamızda da 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8,3 artış görmüş ve 62 milyar dolar hizmet ticareti fazlasına ulaşmıştık. Dolayısıyla 2025 yılında da 121 milyar dolar hedefine ulaşacağımıza, bununla beraber hizmet ticareti fazlamızda da sağlayacağımız artışla Türkiye ekonomisini güçlendirme yolunda kıymetli bir katkı sunacağımıza inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

'22 FİRMAYA 19 MİLYON LİRA CEZA UYGULANDI'

Bakan Bolat, yaz döneminde tatil paket tur satışları konusunda alınan önlemlere ve vatandaşların mağduriyetinin engellenmesine yönelik çalışmalara ilişkin de şunları kaydetti:

"Yaz aylarının ve Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte muhtelif seyahat acentaları tarafından paket tur ve otel konaklamalarına yönelik reklam ve tanıtım faaliyetleri yürütüldüğü görülmektedir. Söz konusu tanıtımlar ve tüketicilerden gelen şikayetler kapsamında yürütülen incelemelere istinaden 2023 yılından bugüne kadar 9 firma hakkında düzenlenen 7 soruşturma raporu Cumhuriyet başsavcılıklarına intikal ettirilmiş; 22 firma hakkında yürütülen denetim faaliyetleri sonucunda yaklaşık 19 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. 20 firma hakkındaki denetim süreci ise devam etmektedir."

'VATANDAŞLARIN, FİRMALARIN ETBİS'E KAYITLI OLDUĞUNU KONTROL ETMESİ GEREK'

Ayrıca tüketicilere hizmet satın alma noktasında uyarılarda bulunan Bakan Bolat, "Vatandaşlarımızın, iletişim kanalları üzerinden gelen teklifin içeriğinde yer alan tesis resimlerinin, kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğunu sorgulaması, satın alma kararı öncesinde tercih edilen seyahat acentası veya turizm tesisinin kayıtlı olup olmadığının Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin internet sitelerinden araştırması, seyahat acentasının veya tesisinin internet sitelerinde adres, ünvan ve iletişim bilgilerine yer verildiğinin ve internet sitelerinin ETBİS'e (Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi) kayıtlı olduğunu kontrol etmesi gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Tüketicilerimiz ayrıca, firmaların uygulamaları veya sözleşmenin ayıplı ya da eksik ifası nedeniyle mağdur edilmeleri durumunda, 2025 yılı için değeri 149 bin TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine, bu tutarın üzerindeki uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemesine başvurabilmektedir. Dava şartı olarak tüketici mahkemelerinde dava açılmadan önce ara bulucuya başvurulması gerekmektedir" dedi.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Ekonomi, İhracat, Turizm, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hizmet İhracatı Hedefi 121 Milyar Dolar - Son Dakika

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