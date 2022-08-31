Hükümet tam 56 milyar liradan vazgeçti! 1 ay sonra vatandaşı rahatlatacak 5 kritik düzenleme yapılacak - Son Dakika
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Hükümet tam 56 milyar liradan vazgeçti! 1 ay sonra vatandaşı rahatlatacak 5 kritik düzenleme yapılacak

31.08.2022 13:17

İktidar başta ekonomi olmak üzere çeşitli alanlarda yasal düzenlemeler üzerinde çalışmalar yürütüyor. TBMM'nin açılmasıyla aralarında KYK borçlarının faizlerinin silinmesi, Fiyat İstikrar Komitesi için yasal düzenleme yapılması ve dar gelirlilerin elektrik, su faturası kaynaklı icra dosyalarının silinmesi gibi başlıkların yer alacağı 5 önemli adım atılacak. Torba yasada yer alacak iki düzenlemeyle kamunun toplam vazgeçtiği gelir, bugünkü haliyle 56 milyar liraya ulaşıyor. İşte detaylar...

Erken seçim tartışmalarına AK Parti ve MHP'den, "Erken seçim yok. Seçim zamanında yapılacak" açıklamaları gelirken, hükümet başta ekonomi olmak üzere çeşitli alanlarda yasal düzenlemelere hazırlanıyor.

TORBA YASADA İKİ DÜZENLEME

Son iki haftada gündeme gelen KYK borçlarının faizinin silinmesi ve dar gelirlilerin elektrik, su gibi borçları kaynaklı icra dosyalarının kaldırılmasına ilişkin iki düzenleme torba yasada yer alacak.

KAMUNUN VAZGEÇTİĞİ GELİR 56 MİLYAR LİRAYI BULUYOR

Dünya gazetesinin haberine göre, bu iki düzenleme ile kamunun toplam vazgeçtiği gelir, bugünkü haliyle 56 milyar lirayı buluyor. 2023 seçimleri için geri sayım sürerken, seçim öncesi yapılacak yasal düzenlemelerde, dar gelirliler, gençler, çiftçiler gibi geniş kitleleri doğrudan ilgilendiren alanlar dikkat çekiyor.

HAZIRLIKLAR 1 EKİM'E KADAR DEVAM EDECEK

Meclis'in çalışmalarına başlayacağı 1 Ekim'e kadar hazırlıkların yapılması ve bazı alanlarda kanun gerektiren düzenlemelerin bir bölümünün torba teklifle Meclis'e sunulması bekleniyor. 2023 bütçe mesaisi başlamadan Ekim ayında milyonları ilgilendiren bir dizi düzenlemenin torba yasayla hayata geçirilmesi planlanıyor.

KREDİ AFFI 26 MİLYAR LİRA

İlk etapta Meclise gelmesi beklenen düzenlemeler arasında öğrenim kredileri bulunuyor. Son 11 yılda 7 kez yapılandırılan KYK öğrenim kredilerinin geri ödemelerinde yeni bir adım daha atılacak.

Cumhurbaşkanı tarafından KYK öğrenim kredilerinin geri ödemelerinde enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan anaparanın geri ödenmesi şeklinde açıklanan düzenleme kanunla yapılacak.

GENÇLERİN ÜZERİNDEKİ 26 MİLYAR LİRALIK YÜK KALDIRILACAK

Cumhurbaşkanının öğrenim kredisi alan 3 milyon 157 bin gencin bulunduğunu ve 26 milyar liralık yükün kaldırılacağını, önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerin artık sadece aldıkları kredi miktarından sorumlu olacaklarını açıklamıştı. Buna ilişkin kanun düzenlemesi sonbaharda torba yasayla gelecek. Öğrencileri ilgilendiren bir diğer düzenlemeyi intörn hekim ve diş hekimlerine asgari ücret tutarı kadar ödeme yapılması oluşturuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu ödemenin yapılabilmesi için yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunduğu belirterek, Meclisin açılacağı 1 Ekim'e işaret etti. Bu okullardaki son sınıf öğrenciler, ödeme için Meclis'ten çıkacak yasayı bekliyor.

30 MİLYAR LİRALIK İCRA VE HACİZ KALKACAK

Hükümetin üzerinde çalıştığı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin duyurduğu dar gelirlilere dönük destek paketi için de yasal düzenleme gerekiyor. Hazırlanan paketle yaklaşık 6 milyon dar gelirli vatandaşın 15 Ağustos öncesine ait icra ve haciz işlemi başlatılmış 30 milyar lira tutarındaki borçları silinecek. Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları'nın ortak çalışma yürüttüğü destek paketi, yeni yasama döneminin başlayacağı 1 Ekim'de Meclise sunulmuş olacak, komisyon ve genel kurul süreçleri hızla tamamlanarak yürürlüğe konulacak.

MECLİS AÇILINCA ATILACAK 5 ADIM

  1. Ev sahibi-kiracı uyuşmazlıkları arabulucuya gidecek
  2. Enflasyon düzeltmesi yeniden gündeme gelecek
  3. KYK borçlarının faizi silinecek
  4. Dar gelirlilerin elektrik su faturası kaynaklı icra dosyaları silinecek
  5. Fiyat İstikrar Komitesi için yasal düzenleme yapılacak
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Son Dakika Ekonomi Hükümet tam 56 milyar liradan vazgeçti! 1 ay sonra vatandaşı rahatlatacak 5 kritik düzenleme yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hükümet tam 56 milyar liradan vazgeçti! 1 ay sonra vatandaşı rahatlatacak 5 kritik düzenleme yapılacak - Son Dakika
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