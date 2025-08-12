Hükümetin zam teklifine Memur-Sen'den ilk tepki: Ortada pazarlık yapacak bir teklif yok - Son Dakika
Hükümetin zam teklifine Memur-Sen'den ilk tepki: Ortada pazarlık yapacak bir teklif yok

Hükümetin zam teklifine Memur-Sen'den ilk tepki: Ortada pazarlık yapacak bir teklif yok
12.08.2025 14:25
8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümet, 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6; 2027'nin her iki yarısı için ise yüzde 4 zam teklif etti. Bu teklife tepki gösteren Memur-Sen "Ortada pazarlık yapacak bir teklif yok" diyerek pazarlığa kapıyı kapattı.

8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümetin ilk zam teklifi, sendikaların sert tepkisine neden oldu. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2 milyon emekli memuru ilgilendiren görüşmeler kapsamında hükümet, 2026 yılının ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6; 2027 yılının her iki yarısı için ise yüzde 4 zam önerisinde bulundu.

"ORTADA PAZARLIK YAPACAK BİR TEKLİF YOK"

Teklifin açıklanmasının ardından Memur-Sen'den sert bir yanıt geldi. Konfederasyon, "Ortada pazarlık yapacak bir teklif yok" diyerek hükümetin önerisini kabul edilemez buldu. Memur-Sen yönetimi, mevcut ekonomik koşullar, yüksek enflasyon ve yaşam maliyetleri karşısında bu oranların memur ve emekli memur maaşlarında reel bir iyileşme sağlamayacağını vurguladı.

"TEKLİF 19 SANİYE BİLE ÜZERİNDE DÜŞÜNÜLMEDİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın zam teklifinin ardından yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"19 gün bu teklif için mi bekledi? Bu rakamlar kiralardaki artışlarla, memurun gerçekleriyle hiç uyuşuyor mu? Bu teklif 19 gün değil, 19 saniye bile üzerinde düşünülmediğini gösteriyor. Biz ortada pazarlık yapacak bir teklif görmüyoruz. Bu teklif ücret adaletsizliğini gidermez. Cumhurbaşkanımızın kamu çalışanları arasındaki ücret adaleti kriterini bu teklif sağlıyor mu, buradan kamu işverenine soruyorum.

"MEMURLARIN VE EMEKLİLERİN KAYBEDECEK 2 YILI DAHA YOK"

Memurların ve emeklilerin kaybedecek 2 yılı daha yok. Teklif demiyorum, bu rakamlar büyük ve güçlü Türkiye'ye yakışmayan, farazi oluşturulmuş rakamlardır. Geride kalan sıkışık süre içerisinde biz sendikalar olarak bir an önce bu tekliflerin karşılanması için işverenden ciddi teklifler gelmesini, sürenin düzgün kullanılmasını istiyoruz.

Memurun, emeklinin sorunlarını çözen, beklentilerini karşılayan, refah payı içeren, kamuda farklı statüde aynı işi yapan çalışanlar arasında ücret adaletini gözeten, cumhurbaşkanının koyduğu kriteri gözeten bir teklif bekliyoruz."

SENDİKALARIN ZAM TALEPLERİ;

Memur-Sen:

  • 2026 yılı için %10 refah payı
  • İlk 6 ay %25 zam + 10 bin TL taban aylık
  • İkinci 6 ay %20 zam (toplam %88)
  • 2027 yılı için ilk 6 ay %20 zam + 7.500 TL taban aylık
  • İkinci 6 ay %15 zam

Kamu-Sen

  • Tüm memur ve emeklilere 7.500 TL seyyanen zam
  • 2026 yılı için ilk yarı %30, ikinci yarı %20 zam + %10 refah payı
  • 2027 yılı için iki dönemde %20 zam + ocakta ek %10 refah payı

    Yorumlar (9)

  • Mehmet Gelmez:
    reis hani hazinede para vardı bosmus demekki seçimde dolar 10 7 Yanıtla
    Mehmet Gelmez:
    beğenmeyen iki kişi siz verin zamları o zanan bütçede parayok anlamadiysaniz söyleyelim o iki kisiye 1 1
  • Suat Başkan:
    Bu güzelim ülkeden Suriyeli ve diğer sığınmacılar gitmedikçe refah ve huzur hayal olacaktır.Tehlikenin ne kadar büyük olduğunu sayın Ümit Özdağ hoca zamanında defalarca söyledi.Siz hala anlamak istemiyorsunuz.AK parti gitmedikçe Sığınmacılarda gitmeyecek.Şimdi bana bunlar faşizan söylemler diyeceksiniz.Evet ben Türkiyede yaşayan ve bedel ödemiş Türk Kürt Alevi Sünni Çerkez Laz tüm hakların sesiyim.Bu faşistlikse ben en büyük Faşistim. 13 0 Yanıtla
  • 248612:
    olacağı 2026 için 10+6 2027 içinse 5+5 8 3 Yanıtla
  • sedat ümit sarı:
    ev sahibi senelik yüzde 90 artırıyor. ne tefe Tüfe ne kontrat dinliyor. devlet 2 sene için 24 veriyor. BİM markette 5 lik yağ 549 du 569 oldu. 6 0 Yanıtla
  • 1234:
    ıyi para 22 alanın çoluk çocuğu yokmu 60.70 az diyorsunuz 3 2 Yanıtla
14:12
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
13:12
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı
12:58
Ardahan'ın sessiz çığlığı Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Ardahan'ın sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
19:08
Bir zamanların efsanesi Yasin Öztekin, 3. Lig'e gitti
Bir zamanların efsanesi Yasin Öztekin, 3. Lig'e gitti
19:02
Barış Alper'e şimdi de dünya devi talip oldu İşte o takım
Barış Alper'e şimdi de dünya devi talip oldu! İşte o takım
19:00
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan'dan ilk sözler
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan'dan ilk sözler
18:49
Göreve giden Uzman Çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti
Göreve giden Uzman Çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti
18:31
Çin'e ait 2 gemi, ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde çarpıştı
Çin'e ait 2 gemi, ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde çarpıştı
18:31
Kabine sonrası Erdoğan'dan Balıkesir depremi açıklaması
Kabine sonrası Erdoğan'dan Balıkesir depremi açıklaması
18:23
Balıkesir'deki depremin ardından Eskişehir'de obruk oluştu
Balıkesir'deki depremin ardından Eskişehir'de obruk oluştu
18:19
Türkiye yangın yeri Hatay ve Manisa'dan da alevler yükseldi
Türkiye yangın yeri! Hatay ve Manisa'dan da alevler yükseldi
