Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, "Türkiye ekonomisi içinde hububat ve hububat ürünleri sektörünün gerek sağladığı istihdam gerekse oluşturduğu katma değerin yanı sıra özellikle hububat ürünlerinin sofralarda temel tüketim ürünü olmasından dolayı ülke için çok önemli bir konumda bulunmaktadır. Sektör yurt içine sağladığı ürün arzının yanında dünyanın pek çok yerinde de Türkiye'yi her zaman gururla temsil etmektedir." dedi.

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Bölge Başkanlığı'nın bölgedeki ilk etkinliği "1. IAOM Avrasya Uluslararası Kongre ve Sergisi" İstanbul'da gerçekleştirildi.

Kongrenin açılışında konuşan Kılıçkaya, salgın ve varyantlara ilişkin 2021 yılında kaygılar devam etse de güçlenen küresel talep, tedarik zinciri aksaklıklarındaki kısmi iyileşmeler, kısıtlamaların gevşetilmesi ve yüksek oranda aşılama ile küresel ekonomideki iyileşmenin ivme kazandığını belirtti.

2021 yılına Türkiye açısından bakıldığında ekonomi çarklarının daha hızlı dönmeye başladığını, büyüme ve ihracatta birçok ülkeye kıyasla etkin bir performans sergilendiğini ifade eden Kılıçkaya, Türkiye'nin büyüme performansı hakkında bilgi verdi.

Kılıçkaya, Türkiye'nin ihracat rakamlarına işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşanılan zorlu süreçte Türkiye ihracatı görülmemiş güçlü bir duruş sergilemiş ve büyümenin ana itici gücü olmuştur. 2022 yılına geldiğimizde ise dünyada devam etmekte olan tedarik zinciri sorunları ile enerji ve ham madde fiyatlarındaki artışlar küresel enflasyonu tetiklemekte, küresel ticaretin önünde belirsizlik teşkil etmektedir. Yaşanan bu olumsuz gelişmeler, başta IMF ve Dünya Bankası olmak üzere uluslararası kuruluşların küresel büyüme beklentilerini düşünmelerine neden olmaktadır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen 2022 yılında da Türkiye ekonomisinde ivmelenme devam etmektedir."

2022 yılı ocak-nisan döneminde Türkiye'nin ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artarak 83,6 milyar dolara ulaştığını aktaran Kılıçkaya, "Dünya hububat ve hububat ürünleri ticaretine baktığımızda ise 2021 yılında 4,65 milyar dolarlık dünya buğday ihracatında Türkiye'nin 1,1 milyar dolar değerinde ihracat ile uzun yıllardan beri lider konumunu korumaya devam ettiğini görüyoruz." dedi.

Kılıçkaya, Türkiye ekonomisi içinde hububat ve hububat ürünleri sektörünün gerek sağladığı istihdam gerekse oluşturduğu katma değerin yanı sıra özellikle hububat ürünlerinin sofralarda temel tüketim ürünü olmasından dolayı ülke için çok önemli bir konumda bulunduğunu vurgulayarak, sektörün yurt içine sağladığı ürün arzının yanında dünyanın pek çok yerinde de Türkiye'yi her zaman gururla temsil ettiğini söyledi.

Hububat ürünleri sektöründe Türkiye'nin ihracatının yıllar itibarıyla önemli miktarda artış gösterdiğini ve sektörün Türkiye tarımının lokomotif ürün gruplarından biri konumuna geldiğini anlatan Kılıçkaya, yüksek oranlı ihracat artış eğilime sahip olan hububat mamulleri sektörü ihracatının istikrarlı yapıya kavuşmasını teminen pazar çeşitliliğini sağlamasının Türkiye'nin ısrarla üzerinde durduğu konuların başında geldiğini dile getirdi.

"Geçen yıla göre çok daha iyi bir hasat dönemine girmek üzereyiz"

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal ise salgın ve kuraklık nedeniyle son yıllarda zor bir süreci yönettiklerini belirterek, gıda arzı ve güvenliğinin öneminin fark edildiğini aktardı.

Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz giden sürece katkı verdiğini ifade eden Güldal, şunları kaydetti:

" Dünyadaki olumsuz süreci olumlu sürece çevirmek için çare aramak, çözüm üretmek noktasında gayret sarf ediliyor. Başta savaş olmak üzere diğer ticari tedbirler konusunda alınmış kararlar yeniden gözden geçiriliyor ve bu sürecin, sıkıntının en kısa sürede ortadan kaldırılması isteniyor.

TMO olarak birçok sanayicimizle bu süreci birlikte yönettik. Her ne kadar dünyada fiyatlar yükselse de her ne kadar olumsuz dönemler yaşasak da ülkemizde bir arz sıkıntısı çekmedik, arz güvenliği noktasında bir sıkıntımız olmadı."

Güldal, 2022 hasat döneminin başlangıcında olunduğuna işaret ederek, "Önceki yıllara göre, geçen yıla göre çok daha iyi bir hasat dönemine girmek üzereyiz, bunun farkındayız. Bazı ülkelerde kuraklığın etkisinin fazla olması, bazı ülkelerde de üretimin fazla olması dünyada bir miktar devir stoklarının azalması söz konusu olsa bile mantıklı kararlar ve karşılıklı anlayışla sürece katkı verecek şekilde, geçmiş dönemlerde yıllar evvel benzeri krizlerde olduğu gibi bu dönemler de sona erecektir." diye konuştu.

"Hindistan'da yaşananlar ve iklim değişikliğinin bugünü dahi nasıl etkileyebileceğini gözler önüne seriyor"

IAOM Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy da Göbeklitepe'den bugüne, 12 bin yıl boyunca Avrasya bölgesine armağan edilen buğday mirasının daha verimli kullanılmasına, buğday verim ve kalitesinin artırılmasına Avrasya Direktörlüğü'nün katkıda bulunacağını bildirdi.

Bugün gerçekleştirilen ilk toplantıda 600'ün üzerinde katılımcıyla geleceğe çok önemli bir mesaj vermiş olduklarını ifade eden Ulusoy, "Mesajımız şu ki Avrasya Bölgesi köklü tarihi ile dünya değirmenciliğinde konumunu giderek güçlendirecek, değirmencilik sektörü ve paydaşları geleceğimize hep birlikte sahip çıkacak." dedi.

Ulusoy, dünya buğday üretimine de dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"FAO tahıl endeksi Rusya ile Ukrayna'nın çatışması sonrasında 170 seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Yeni sezon için Amerikan Tarım Dairesi'nin açıkladığı ilk tahminlerde, dünyanın 2021/22 sezonu kapanış stoku 279 milyon ton iken, 2022/23 sezonunda stokunun 267 milyon tona düşmesi bekleniyor. Bu da üretim tüketimden 12 milyon ton eksik demek oluyor.

Bu kapanış stoku 2016/17 sezonundan bugüne dünya için görülen en düşük kapanış stoku olacak. Üstelik bu kapanış stokunun 6 milyon tonu, normal sezonlarda 1 milyon stok devreden Ukrayna'da." dedi.

Hindistan'ın rekor üretim beklediği bir sezonda ani sıcaklar ile üretiminin düşmesi ve ihracatı durdurmasına işaret eden Ulusoy, Hindistan'da yaşananların, iklim değişikliğinin sadece geleceği değil, bugünü dahi nasıl etkileyebileceğini gözler önüne serdiğini dile getirdi.

Ulusoy, BM raporuna göre dünyada 811 milyon insanın yetersiz beslendiğine değinerek, "Eğer tedarik zincirinde Ukrayna'dan kaynaklanan kopma giderilemezse 47 milyon insan daha aynı tehditle karşı karşıya kalacak. Buğdayın, gıdanın fiyatları yükselmeye devam ediyor. BM, WFP, WTO, IMF, aklınıza gelecek tüm kurumlar, dünyanın daha önce eşi benzeri görülmemiş bir açlık kriziyle karşı karşıya olduğuna hem fikir." şeklinde konuştu.

Eren Günhan Ulusoy, dünya genelindeki su kaynaklarının yüzde 69'unun tarım için kullanıldığını bu yüzden tarımda ileri teknolojilerinin kullanımının önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Haluk Tezcan da buğday arzının maliyetler üzerinde olumsuz etkisinin olacağını öngörerek yeni planlar yapılması gerektiğini bildirdi.

Tezcan, tüm sanayicilerin ve sektör paydaşlarının çalışmaları, kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzeyde desteklediği zorlu şartlardan daha da güçlenerek çıkmayı ümit ettiklerini söyledi.

IAOM ABD Önceki Dönem Başkanı Randy Garvert ise eşit fırsata inandıkları için dünyanın dört bir yanında tarım eğitimleri verdiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından, IAOM Avrasya tarafından Mustafa Kozlu'ya Yılın Değirmencisi Ödülü verildi. "1. IAOM Avrasya Uluslararası Kongre ve Sergisi" yarın sona erecek.