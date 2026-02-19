İbrahim Çeçen Vakfı 22. Yılını Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İbrahim Çeçen Vakfı 22. Yılını Kutladı

İbrahim Çeçen Vakfı 22. Yılını Kutladı
19.02.2026 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İbrahim Çeçen Vakfı, 'Geleceğiz' temasıyla 22. yıl dönümünü bursiyerlerle etkinlikte kutladı.

İbrahim Çeçen Vakfı, 22. kuruluş yıl dönümünü "Geleceğiz" temasıyla düzenlediği etkinlikle kutladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, IC Holding Kurucusu İbrahim Çeçen'in yıllar önce bireysel olarak sağladığı bursları ve gerçekleştirdiği sosyal yatırımları sürdürülebilir bir yapıya kavuşturma hedefiyle kurulan İbrahim Çeçen Vakfı, çalışmalarını eğitim ve toplumsal kalkınma alanına odaklıyor.

Vakfın, kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mezunlarını ve bursiyerlerini bir araya getirmek amacıyla düzenlediği buluşmada, geçmişin izlerini birlikte hatırlamanın yanı sıra dayanışmayla büyüyecek bir geleceğe ilişkin güçlü mesajlar paylaşıldı.

Burs desteğiyle meslek sahibi olanların başarı hikayelerinin anlatıldığı etkinlikte, vakfın "Dayanışmacı Filantropi" vizyonu öne çıkarken, 20 yılı aşkın yolculuğu da katılımcılara aktarıldı.

Vakfın 22. yılında duyurulan "Geleceğiz" platformu, gecede ilk kez tanıtıldı. Yalnızca bir iletişim ağı olmanın ötesine geçen dijital platform, bursiyerler ile mezunların sürekli etkileşimde kalmasına olanak tanırken, mezunların öğrencilere mentörlük yapabilmesine, iş dünyasındaki deneyimlerini paylaşabilmesine ve yatay bir dayanışma ağı oluşturabilmesine imkan sağlıyor.

Geleceğiz platformuyla eğitim, sağlık ve spor alanlarında burs desteği sunduğu tüm bursiyerlerini tek çatı altında buluşturan vakıf, iyiliğin ve bilginin paylaşıldıkça çoğaldığı sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi hedefliyor.

Eğitimi yalnızca akademik başarıyla sınırlı görmeyen vakıf, birçok öğrenciye sağladığı burs desteğinin yanı sıra hayata geçirdiği projeler ve kalıcı çalışmalarla toplumsal katkılarını sürdürüyor.

"Dayanışmacı Filantropi" olarak tanımlanan yaklaşım ise IC Holding'in kurumsal birikimi ile profesyonellerin deneyimini ve dayanışmanın gücünü bir araya getirerek sosyal fayda üretmeyi amaçlıyor."

Bugüne kadar, 35 bin mezun veren Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi de dahil olmak üzere toplam 14 kalıcı eseri ülkeye kazandıran vakıf, 22. yılında Doğubayazıt Turizm Meslek Lisesi ve Uygulama Oteli gibi yeni yatırımlarla çalışmalarını sürdürüyor.

Vakıf, ilerleyen dönemde de odağında eğitimi tutarak, toplumsal sorunlara kalıcı ve yerel katılıma dayalı çözümler üretmeyi hedefliyor.

"Hayattaki tüm ticari başarılarımın üzerindedir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İbrahim Çeçen Vakfı Kurucusu ve IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen, kendi kuşağının zorlu şartlarının, onları hayata hazırlayan ve mücadeleci ruhlarını besleyen bir güç olduğunu belirtti.

Çeçen, hayatının önemli bir bölümünde yokluk yaşadıklarını ancak bu zorlukların kendilerine gerçek hayat mücadelesini öğrettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kendi eğitim hayatımda babamın tek bir isteği vardı, o da okuyup meslek sahibi olarak hem kendime hem de aileme iyi bir yaşam sunabilmekti. İşte bu yüzden eğitimin bir ülkenin kalkınmasındaki en temel güç olduğuna ve her kapıyı açan anahtar olduğuna tüm kalbimle inandım. 1986'da Doğu Anadolu'da ilk kalıcı eserimizi, ilk okulumuzu açtığımızda bir amacımız vardı, o da bölgede örnek teşkil ederek dayanışma zincirini başlatmaktı."

Bugün birçok öğrenciye burs verdiklerini belirten Çeçen, eğitime kazandırdıkları kalıcı eserlerle de on binlerce öğrenciye ulaşmış olmanın gurur kaynağı olduğunu aktardı.

Çeçen, öğrencilerin birer meslek sahibi olarak karşısında durmasının kendisi için büyük anlam taşıdığını vurgulayarak, "Sizlerin birer meslek sahibi olarak karşımda durmanızın verdiği manevi huzur, hayattaki tüm ticari başarılarımın üzerindedir. Sizler vakfımızın ve bu ailenin birer ferdisiniz. Benim sizden tek isteğim, vakfımızın sağladığı bu imkanlarla eğitim yolculuğunuza devam etmeniz, birbirinize destek olmanız, bu gönül birliğini nesiller boyu yaşatmanız ve kendi başarı hikayelerinizle çevrenize ışık saçmaya devam etmenizdir." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

İbrahim Çeçen, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İbrahim Çeçen Vakfı 22. Yılını Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galeriden aldığı lüks araçla çevirmeye girdi, hayatının şokunu yaşadı Galeriden aldığı lüks araçla çevirmeye girdi, hayatının şokunu yaşadı
Osimhen, Van Dijk’ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı Osimhen, Van Dijk'ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı
Ahıra giren çoban, devasa tavşan ile karşılaştı Ahıra giren çoban, devasa tavşan ile karşılaştı
Sürpriz adres Steven Caulker, Süper Lig’e geri döndü Sürpriz adres! Steven Caulker, Süper Lig'e geri döndü
Kural tanımıyorlar Deplasman yasağı olmasına rağmen tribüne girdiler Kural tanımıyorlar! Deplasman yasağı olmasına rağmen tribüne girdiler
Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor
Yusuf Dikeç’in Hitman videosu sosyal medyada gündem oldu Yusuf Dikeç'in Hitman videosu sosyal medyada gündem oldu
Alev alev yandı Korkutan yangında hasar büyük Alev alev yandı! Korkutan yangında hasar büyük
Sigaraya bir zam daha İşte yeni fiyat listesi Sigaraya bir zam daha! İşte yeni fiyat listesi
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti

15:56
TRT spikerinden Amedspor’a gösterilen kırmızı karta tepki: Anlayamadım
TRT spikerinden Amedspor'a gösterilen kırmızı karta tepki: Anlayamadım
15:40
Şampiyonluğa oynayan Amedspor’a bir şok daha
Şampiyonluğa oynayan Amedspor'a bir şok daha
15:36
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
15:17
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
15:08
Sepp Piontek’i kaybettik
Sepp Piontek'i kaybettik
15:06
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
14:58
Galatasaray’ın perişan ettiği Juventus’u bekleyen büyük tehlike
Galatasaray'ın perişan ettiği Juventus'u bekleyen büyük tehlike
14:57
Milli Eğitim Bakanı Tekin: ’Laikliği birlikte savunuyoruz’ başlıklı metne dava açacağım
Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Laikliği birlikte savunuyoruz' başlıklı metne dava açacağım
14:35
Hamaney’in yapamadığını onlar yapacak Trump’ı zora sokacak tehdit
Hamaney'in yapamadığını onlar yapacak! Trump'ı zora sokacak tehdit
14:19
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
13:43
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia Henüz 17 yaşındaydı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 17:13:29. #7.11#
SON DAKİKA: İbrahim Çeçen Vakfı 22. Yılını Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.