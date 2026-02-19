İbrahim Çeçen Vakfı 22. Yılını Kutladı

İbrahim Çeçen Vakfı, 22. kuruluş yıl dönümünü "Geleceğiz" temasıyla düzenlediği etkinlikle kutladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, IC Holding Kurucusu İbrahim Çeçen'in yıllar önce bireysel olarak sağladığı bursları ve gerçekleştirdiği sosyal yatırımları sürdürülebilir bir yapıya kavuşturma hedefiyle kurulan İbrahim Çeçen Vakfı, çalışmalarını eğitim ve toplumsal kalkınma alanına odaklıyor.

Vakfın, kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mezunlarını ve bursiyerlerini bir araya getirmek amacıyla düzenlediği buluşmada, geçmişin izlerini birlikte hatırlamanın yanı sıra dayanışmayla büyüyecek bir geleceğe ilişkin güçlü mesajlar paylaşıldı.

Burs desteğiyle meslek sahibi olanların başarı hikayelerinin anlatıldığı etkinlikte, vakfın "Dayanışmacı Filantropi" vizyonu öne çıkarken, 20 yılı aşkın yolculuğu da katılımcılara aktarıldı.

Vakfın 22. yılında duyurulan "Geleceğiz" platformu, gecede ilk kez tanıtıldı. Yalnızca bir iletişim ağı olmanın ötesine geçen dijital platform, bursiyerler ile mezunların sürekli etkileşimde kalmasına olanak tanırken, mezunların öğrencilere mentörlük yapabilmesine, iş dünyasındaki deneyimlerini paylaşabilmesine ve yatay bir dayanışma ağı oluşturabilmesine imkan sağlıyor.

Geleceğiz platformuyla eğitim, sağlık ve spor alanlarında burs desteği sunduğu tüm bursiyerlerini tek çatı altında buluşturan vakıf, iyiliğin ve bilginin paylaşıldıkça çoğaldığı sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi hedefliyor.

Eğitimi yalnızca akademik başarıyla sınırlı görmeyen vakıf, birçok öğrenciye sağladığı burs desteğinin yanı sıra hayata geçirdiği projeler ve kalıcı çalışmalarla toplumsal katkılarını sürdürüyor.

"Dayanışmacı Filantropi" olarak tanımlanan yaklaşım ise IC Holding'in kurumsal birikimi ile profesyonellerin deneyimini ve dayanışmanın gücünü bir araya getirerek sosyal fayda üretmeyi amaçlıyor."

Bugüne kadar, 35 bin mezun veren Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi de dahil olmak üzere toplam 14 kalıcı eseri ülkeye kazandıran vakıf, 22. yılında Doğubayazıt Turizm Meslek Lisesi ve Uygulama Oteli gibi yeni yatırımlarla çalışmalarını sürdürüyor.

Vakıf, ilerleyen dönemde de odağında eğitimi tutarak, toplumsal sorunlara kalıcı ve yerel katılıma dayalı çözümler üretmeyi hedefliyor.

"Hayattaki tüm ticari başarılarımın üzerindedir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İbrahim Çeçen Vakfı Kurucusu ve IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen, kendi kuşağının zorlu şartlarının, onları hayata hazırlayan ve mücadeleci ruhlarını besleyen bir güç olduğunu belirtti.

Çeçen, hayatının önemli bir bölümünde yokluk yaşadıklarını ancak bu zorlukların kendilerine gerçek hayat mücadelesini öğrettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kendi eğitim hayatımda babamın tek bir isteği vardı, o da okuyup meslek sahibi olarak hem kendime hem de aileme iyi bir yaşam sunabilmekti. İşte bu yüzden eğitimin bir ülkenin kalkınmasındaki en temel güç olduğuna ve her kapıyı açan anahtar olduğuna tüm kalbimle inandım. 1986'da Doğu Anadolu'da ilk kalıcı eserimizi, ilk okulumuzu açtığımızda bir amacımız vardı, o da bölgede örnek teşkil ederek dayanışma zincirini başlatmaktı."

Bugün birçok öğrenciye burs verdiklerini belirten Çeçen, eğitime kazandırdıkları kalıcı eserlerle de on binlerce öğrenciye ulaşmış olmanın gurur kaynağı olduğunu aktardı.

Çeçen, öğrencilerin birer meslek sahibi olarak karşısında durmasının kendisi için büyük anlam taşıdığını vurgulayarak, "Sizlerin birer meslek sahibi olarak karşımda durmanızın verdiği manevi huzur, hayattaki tüm ticari başarılarımın üzerindedir. Sizler vakfımızın ve bu ailenin birer ferdisiniz. Benim sizden tek isteğim, vakfımızın sağladığı bu imkanlarla eğitim yolculuğunuza devam etmeniz, birbirinize destek olmanız, bu gönül birliğini nesiller boyu yaşatmanız ve kendi başarı hikayelerinizle çevrenize ışık saçmaya devam etmenizdir." değerlendirmesini yaptı.