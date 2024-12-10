IC Enterra'ya Leonardo da Vinci Ödülü - Son Dakika
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Ekonomi

IC Enterra'ya Leonardo da Vinci Ödülü

IC Enterra Yenilenebilir Enerji, Türkiye-İtalya ticaretine katkısı nedeniyle ödül aldı.

10.12.2024 15:47
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Türkiye- İtalya arasındaki ikili ticari ilişkilere yatırımlarıyla katkı sunan IC Enterra Yenilenebilir Enerji, Leonardo da Vinci Ödülünün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, IC Holding'in enerji sektöründeki çeyrek asrı aşan tecrübesi ile yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren IC Enterra Yenilenebilir Enerji, Türkiye-İtalya arasındaki ikili ticari ilişkilere yatırımlarıyla yaptığı katkı nedeniyle, İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği tarafından Leonardo da Vinci Ödülüne layık görüldü.

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği'nin "İkili Ticari İlişkilerde Yatırımcı Ödülleri Töreni", İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ve İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Stefano Kaslowski himayesinde İstanbul'da Venedik Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Törende IC Enterra Yenilenebilir Enerji'nin ödülü, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Marrapodi ile Kaslowski tarafından IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen'e takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IC Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen, son yıllarda yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarının gruplarının stratejik vizyonunun merkezinde yer aldığını belirterek, "IC Holding olarak, 55 yıldır inşaat, altyapı, enerji, turizm ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteriyoruz. Özellikle son yıllarda yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarımız grubumuzun stratejik vizyonunun merkezinde yer almakta. Bu amaçla 2024 yılında İtalya'da 3 şirketin hisselerini devralarak rüzgar ve güneş enerjisi santralleri kurma yönünde ilk somut adımımızı attık. Bu yatırımlar iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri daha da geliştirilerek, yenilenebilir enerji alanında küresel bir etki yaratma amacımızı pekiştirecek. İtalya'daki yatırımlarımız dolayısıyla layık görüldüğümüz bu prestijli ödül, bizler için büyük bir onur kaynağı. Bu vesileyle, İtalya Büyükelçiliği'ne ve İtalya Ticaret ve Sanayi Odası Derneği'ne şükranlarımı sunar, dostluğumuzun ve iş birliğimizin, her geçen gün daha da derinleşerek devam etmesini temenni ederim." ifadelerini kullandı.

Bozay da İtalya ve Türkiye'nin ticaret açısından sıkı ve verimli bir işbirliği içinde olduğunu vurgulayarak, "Bu, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlenmesinde kritik bir rol oynamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Marrapodi ise İtalya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlü bir dostluk temelinde her yıl daha da güçlendiğini ve bunun için siyasi ve kurumsal düzeyde büyük bir çaba sarf edildiğini kaydetti.

Kaslowski de İtalya ve Türkiye'nin kültürel, ekonomik ve stratejik hedeflerde ortak bir vizyona sahip olduğunu aktararak, "İki ülke arasındaki ticaret hacmi 29 milyar doları aştı ve hala büyük bir büyüme potansiyeline sahip. Bu potansiyel, her iki ülkenin sunduğu yenilikçi fırsatlar sayesinde daha da genişleyebilir." bilgisini paylaştı.

IC Enterra Yenilenebilir Enerji, portföyündeki hidroelektrik ve güneş santralleri ile doğal kaynaklara dayalı enerji bağımsızlığını desteklerken, Türkiye'nin 2053 karbon sıfır hedefine de katkı sunuyor.

Yenilenebilir enerji alanında sahip olduğu tecrübeyi yurtdışına taşımayı hedefleyen IC Enterra, bu kapsamda ilk adımı İtalya'da attı. IC Enterra Yenilenebilir Enerji'nin, Troia Wind S.r.l. ve Bovino Wind S.r.l. şirketlerinin altında bulunan toplam 108 megavat kapasiteli 2 Rüzgar Enerjisi Projesi ile ilgili çalışmaları devam ediyor. Ayrıca, ilave greenfield rüzgar ve güneş projeleri geliştirme faaliyetlerini Eterna Green S.r.l. şirketi bünyesinde sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi IC Enterra'ya Leonardo da Vinci Ödülü - Son Dakika

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