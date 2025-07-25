İDEF 2025: Savunma Sanayi İhracatı 8 Milyar Dolara Ulaşacak - Son Dakika
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Ekonomi

İDEF 2025: Savunma Sanayi İhracatı 8 Milyar Dolara Ulaşacak

İDEF 2025: Savunma Sanayi İhracatı 8 Milyar Dolara Ulaşacak
25.07.2025 13:32
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, IDEF 2025 fuarında savunma sanayi ihracatının 8 milyar doları aşacağını belirtti.

İSTANBUL (İHA) – Uluslararası Savunma Sanayii Fuarını "IDEF 2025" ziyaret eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Geçen yıl savunma sanayi ürünleri ve hizmetleri ihracatında 7 milyar 150 milyon dolar rakama ulaştık, bu yıl 8 milyar doları rahatlıkla aşacağız. Savunma sanayi alanında 90 bini aşan, 100 bine yakın istihdam sağlıyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda 17'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) başladı. Fuarın 4'üncü gününde Ticaret Bakanı Ömer Bolat ziyarette bulundu. Fuar alanındaki stantları gezen, buradaki ürünlerle ilgili yetkililerden bilgi alan Bolat, fuar kapsamında basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu.

Türkiye tarihinin en prestijli, en gövde gösterisi yapan fuarlarından birinin İDEF olduğuna belirten Bolat, etkinliğin Türk sanayisinin, Türkiye'nin teknolojide başardığı seviyenin, gelişmenin ve savunma sanayisinde dünyaya vurulan mührün temsil yeri olduğunu söyledi.

"Bu yıl savunma sanayi ürünleri ve hizmetleri ihracatında 8 milyar doları rahatlıkla aşacağız"

Fuara 100'e yakın ülkeden katılım olduğuna işaret eden Bakan Bolat, "Türkiye ekonomisinin nereden nereye yükseldiğinin, Türk sanayisinin, Türkiye'nin teknolojik seviyesinin nereden nereye yükseldiğinin en güzel temsil yeri. Bütün vatandaşlarımızı, bu fuarı gezmeye ve Türkiye'nin başarılarının gururunu paylaşmaya davet ediyorum. Ticaret Bakanlığı olarak, ülkemizin ürünlerinin dünyaya ihraç edilmesi bizim görevimiz. Dünyanın neresine gidersek gidelim, savunma sanayimizden övgüyle bahsediliyor ve savunma sanayisindeki geldiğimiz bu başarı seviyesi aslında Türk sanayisine de büyük bir itibar kazandırıyor. Savunma sanayisinde bir ülke başarılıysa bütün sanayilerde başarılı şeklinde bir olumlu itibar oluyor, bunu muhataplarımızdan net görüyoruz. Teknoloji ve kalite seviyesi konusunda hiçbir kafalarında endişe kalmıyor. Geçen yıl 7 milyar 150 milyon dolar rakama ulaştık savunma sanayi ürünleri ve hizmetleri ihracatında. Her yıl artarak ilerliyoruz. Bu yılda ilk 6 ay itibariyle zaten 3,5 milyar doları geçtik, satışlar yılın ikinci yarısı ve son çeyreğine doğru da hızlanıyor. Biz bu yıl Allah izin verirse 8 milyar doları rahatlıkla aşacağız ve Türkiye'nin ihracat başarısına savunma sanayi büyük bir katkı sağlıyor" şeklinde konuştu.

"90 bini aşan, 100 bine yakın istihdam sağlayan bir savunma sanayimiz var"

Savunma sanayisinin kurduğu ekosistemle, genel sanayiye de çok büyük katma değer sağlayıp, katkı verdiğini dile getiren Bolat, "Bugün 90 bini aşan, 100 bine yakın istihdam sağlayan bir savunma sanayimiz var. 20 milyar dolarlık bir yıllık üretim rakamından bahsediyoruz savunma sanayinde ve dünyada yüzden fazla ülkeye ihracat yapabilen güçlü bir savunma sanayi ihracatımız var. Savunma sanayisi daha da gelişecek. Türkiye artık Avrasya coğrafyasının en güçlü savunma sanayi ülkelerinin başında geliyor. Afrikası, Asyası, Orta Doğu hatta Avrupa ülkeleri, Güney Amerika da dahil olmak üzere Türk savunma sanayi ürünlerini kullanmaktadırlar. İnşallah daha da gelişerek ilerleyeceğiz, bundan hiç şüphemiz yok. Bu sadece bir ekonomik faaliyet değil veya bir döviz kazandırıcı ihracat faaliyeti değil. O anlamda da çok çok önemli tabii ki ekonomik açıdan, ihracat açısından ama aynı zamanda bağımsızlığımızın teminatıdır savunma sanayi. Kuzeyimiz, güneyimiz, doğumuz, batımızda son birkaç yıldır çok şiddetli savaşlar, çarpışmalar, çatışmalara şahitlik ettik. Onların ortasında Türkiye bir istikrar abidesi, bir istikrar adası gibi gelişmesini devam ettirmekte. ve bunu da güçlü ordumuza, güçlü ekonomimize, güçlü savunma sanayimize ve güçlü bir liderliğe ve güçlü bir yönetime borçluyuz. Tökezlediğiniz zaman ya da iç çatışmalar olduğu zaman, huzursuzluk olduğu zaman gelişme duruyor, maalesef gerileme başlıyor. Türkiye son 20 yıldır sürekli ilerleme ve gelişme halinde yükselişini sürdürüyor, Avrasya coğrafyasının parlayan bir yıldızı konumunda. Bağımsızlığımıza büyük katkı yapan, güçlü savunmamıza büyük katkı yapan savunma sanayimizin tüm aktörlerine, başta savunma sanayi başkanlığımız olmak üzere şükran borçluyuz" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz savunma sanayide kilogram başı ihracat 100 dolar çıkarmak"

İDEF'in çalışılan projelerin dünyaya tanıtıldığı, dünyaya sergilendiği çok önemli bir buluşma noktası haline geldiğini dile getiren Bakan Bolat, "Etkinlik savunma sanayisi anlamında bir pazar yeri. Batılı ülkelerin de firmalarını, Asya'dan, Avrupa'dan, Amerika'dan firmaları burada görüyoruz, demek ki İDEF de artık bir dünya markası haline geldi. Savunma sanayisinde kilogram başı ihracatın şu an 68 dolar olduğunu bildiren Bolat, ilk hedefin 100 dolara çıkarmak olduğunu, devamı için limit olmadığını dile getirdi" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İDEF 2025: Savunma Sanayi İhracatı 8 Milyar Dolara Ulaşacak - Son Dakika

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