İDO'dan yılbaşı öncesi hem Bursa'ya hem İstanbul'a güzel haber

Bursa ve İstanbul seferlerini iptal kararından vazgeçen İDO, seferlere düzenleme yapıp devam kararı aldı

Yeni düzenlemeye göre haftaiçi ve cumartesi günleri İstanbul'dan sabah kalkan arabalı feribot güzelyalı iskelesinde bekleyip akşam saatlerinde Bursa'dan hareket edecek

Cuma ve pazar günleri ise eskisi gibi her iki yakadan Orhangazi 1 ve Osmangazi 1 feribotları karşılıklı sefer yapacak.

BURSA - CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle anlaşamadığı için geçtiğimiz günlerde Bursa ve İstanbul arasındaki arabalı feribot seferlerini yılbaşından sonra iptal kararı İDO, bu kararından geri adım atıp hem Bursalıları hemde İstanbulluları sevindirdi.

Orhangazi ve Osmangazi feribotlarının seferlerini iptal etmekten vazgeçen İDO yeni yapılacak düzenlemeyle seferlere devam etmeye karar verdi.

Buna göre haftaiçi ve cumartesi günleri İstanbul'dan sabah saatlerinde kalkan arabalı feribotun güzelyalı iskelesinde bekleyip akşam saatlerinde Bursa'dan geri dönmesi beklenirken, Cuma ve pazar günleri ise eskisi gibi her iki yakadan Orhangazi 1 ve Osmangazi 1 feribotları karşılıklı sefer yapacak.

Kiralama süreleri biten ve bakım zamanı gelen her iki feribotu bakımları belediye tarafından yapıldıktan sonra kiralamak isteyen İDO; CHP'li belediyenin yeni yönetiminden olumsuz cevap alınca çıkmaza düşüp. 30 aralık'tan itibaren Güzelyalı - Yenikapı arasında sefer yapan her iki arabalı feribotunda seferlerini sonlandırmaya karar vermişti. Haberin duyulması her iki şehirde de şok etkisi yaparken Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonrasında düzenlenen yönetim kurulu toplantısında seferlerin iptali kararından vazgeçilip yeni yapılacak düzenlemeyle devam edilmesi kararlaştırıldı. İDO'nun yılbaşı öncesi vermiş olduğu devam kararı her iki şehirde de büyük bir sevinçle karşıyandı.