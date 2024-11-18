IEA Başkanı Birol, COP29'da Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerini AA'ya değerlendirdi Açıklaması

Ekonomi

EMRE GÜRKAN ABAY/FİRDEVS YÜKSEL - Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Türkiye'nin özellikle rüzgar, güneş ve jeotermal enerjisinde önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Türkiye, yenilenebilir enerjide dünyanın en önde gelen ülkelerinden bir tanesidir." dedi.

Birol, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam eden Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin yenilenebilir enerjide Avrupa'nın ilk 5 ülkesi arasına girdiğini vurgulayan Birol, "Türkiye, yenilenebilir enerjide dünyanın en önde gelen ülkelerinden bir tanesidir ama hala özellikle rüzgar, güneş ve jeotermalde muazzam bir potansiyelimiz var." diye konuştu.

Birol, söz konusu potansiyelin gelecek yıllarda daha başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Umarım önümüzdeki yıllarda potansiyelimizi en iyi şekilde kullanıp, yenilenebilir enerjinin hem kurulmasında hem de türbinlerin ve güneş panellerinin Türkiye'de imal edilmesi için önemli adımlar atacağız." dedi.

Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül 2021'de Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefini duyurmuştu. Türkiye aynı yıl kasım ayında Paris Anlaşması'na taraf olmuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da söz konusu hedef doğrultusunda, COP29'da Türkiye'nin Uzun Dönem Yol Haritası'nı açıklamıştı.

Buna göre Türkiye, 2053'e kadar birincil enerjide yenilenebilir enerjinin payını yüzde 50'ye, nükleer enerjinin payını ise yüzde 30'a çıkarmayı planlıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da AA'ya yaptığı açıklamada, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede ana omurgasını en üst seviyede yenilenebilir enerji kullanımı, enerji verimliliği ile nükleer enerjinin oluşturduğu bir enerji programı izlediğini belirtmişti.

Türkiye, yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünyada 11, Avrupa'da 5'inci sırada yer alıyor.