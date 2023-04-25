İlçenin en önemli arazisini satın alan Arap yatırımcıya Danıştay'dan engel geldi. İnşaat durdu, vatandaşlar bayram etti

Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden Doğu Karadeniz'e son yıllarda akın eden turistler, Trabzon'da gayrimenkul alımını sürdürürken, Beşikdüzü ilçesi sahilinde 2 parsel halinde Arap yatırımcıya ihaleyle satılan 15 bin dönümlük arazi ise tartışmalara neden oldu. İlçede otel ve alışveriş merkezi yapılmak üzere Şehit Üsteğmen Erdal Kurtoğlu Parkı'nın satışı yargıya taşındı. İlçede yaşayanların bir kısmı, ihalenin ilan koşullarının kanuna aykırı yapıldığı iddiasıyla, arazi satışının iptali istemiyle Trabzon İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

OTEL İNŞASI DURDURULDU, ARAZİ BELEDİYEYE DEVREDİLDİ

7 yıllık yargı sürecinin ardından Danıştay 13'üncü Dairesi, ihale duyurusunda esas ve usullere uyulmadığı gerekçesiyle mahkemenin verdiği satışın 'hukuka uygun' kararlarını bozdu. Karar sonrası, temeli atılan otel inşası durdurulan arazi, belediyeye devredildi. İlçedekiler, bedeli altında ihale de edildiği öne sürülen arazinin yeşillendirilip, yeniden park yapılmasını istedi.

8 KAT OLAN İMAR İZNİ 35 KATA ÇIKARILMIŞ

Davayı açan grubun avukatı Ozan Karagöz, satışla 8 kat olan imar izninin usulsüz şekilde 35 kata çıkarıldığını söyleyerek, "2016'da Beşikdüzü Belediyesi tarafından Suudi Arabistanlı bir vatandaşın kurmuş olduğu şirkete yapılan bir satış ihalesiyle halk olarak biz bu süreçten haberdar olduk. Ancak öncesinde belediye meclisi kararının alınması, ihale ilanlarının duyurulması sürecinde ciddi bir eksiklik vardı. Satış sonrası 8 kat olan imar izninin 35 kata çıkarıldığını ve burada 27 katı aşan rezidans yapılacağını da öğrendik. Sürece karşı satış ihalesinin iptaline ilişkin reddedilen davayı, itiraz yoluyla Danıştay'a taşımıştık. Danıştay, 7 yıllık sürecin sonunda satış ihalesi iptal edilerek idari mahkemenin kararını bozmuş oldu" diye konuştu.

"İLÇENİN EN DEĞERLİ ARAZİSİNİ BELEDİYE GERİ ALMIŞ OLDU"

Kararla, ilçenin en değerli yerine 15 bin metrekarelik alan kazandırıldığını kaydeden Karagöz, "Burası tekrardan Beşikdüzü Belediyesi'nin eline geçmesiyle beraber halkın kullanabilecek olduğu bir alana dönüştürülmesi imkanı doğmuştur. İlçenin en değerli arazisini Beşikdüzü Belediyesi geri almış oldu. Bu alan özel mülke bir tahsis değil, kamu yararına bir alana dönüştürülebilecek" dedi.

"BURASI ESKİDEN BİR PARK ALANIYDI"

Bölge halkından Nurten Çakmak, "Sahil kesimine rezidanslar, koca koca binalar yapılacaktı. Karara çok sevindim. Burası eskiden bir park alanıydı; sıkça gelip burada oturur, çayımızı içerdik. Park istemeyeceğim de rezidans mı isteyeceğim? Çok güzel bir alan burası; umarım kamu yararına değerlendirilir" diye konuştu.

"BU ALANIN YENİDEN ESKİ GÜNLERİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİ İSTİYORUZ"

Ayşe Angın ise, "Burası belli bir süreçten geçti. Eskiden burası cıvıl cıvıl bir park alanıydı. Akşamları sahilde yürüyüş yapmak için burası çok idealdi. Burada çocuklarımız oyunlar oynuyordu, şenlikler düzenleniyordu. Atıl kalan bu alanın canlandırılıp, yeniden eski günlerine dönüştürülmesini istiyoruz" dedi.

Öte yandan Beşikdüzü Belediyesi yetkilileri, Danıştay kararına dair açıklama yapmazken, önceki dönem Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu ise satışın usule uygun yapıldığını söylemişti.