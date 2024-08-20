İller Bankası, 179 Projeyle Türkiye Genelinde Hizmete Sundu - Son Dakika
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Ekonomi

İller Bankası, 179 Projeyle Türkiye Genelinde Hizmete Sundu

İller Bankası, 179 Projeyle Türkiye Genelinde Hizmete Sundu

ÇEVRE Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu İller Bankası Genel Müdürlüğü, 2024 yılının ilk 6 ayında Türkiye genelinde, 6 milyar TL tutarındaki 179 projeyi tamamlayarak hizmete sundu. Aynı dönemde deprem bölgesinde 1,6 milyar lira tutarındaki 24 proje için kaynak aktarıldı.

20.08.2024 19:09
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ÇEVRE Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu İller Bankası Genel Müdürlüğü, 2024 yılının ilk 6 ayında Türkiye genelinde, 6 milyar TL tutarındaki 179 projeyi tamamlayarak hizmete sundu. Aynı dönemde deprem bölgesinde 1,6 milyar lira tutarındaki 24 proje için kaynak aktarıldı.

İller Bankası (İLBANK), proje ve hizmetlerle 81 ilde modern şehirlerin kurulmasına katkı sağlamayı sürdürüyor. Yurt içi ve yurt dışı kaynaklarını kullanarak bir yandan yerel yönetimlere destek olan İLBANK, kentsel altyapı, üstyapı ve şehircilik sektörlerinde de önemli yatırımlar gerçekleştirdi. İLBANK Genel Müdürü Recep Türk, yatırım bankacılığı sektöründe aktif ve öncü konumda olma hedeflerini sürdüklerini vurguladı. Türk, "Bankamız, yılın ilk yarısında sermaye ve aktif büyüklüğü açısından güçlü bir performans kaydetmiş, büyüme stratejisinin doğruluğunu ve sürdürülebilirliğini bir kez daha kanıtlamış, işini doğru yöneterek yerel yönetimler için değer üretme yetkinliğini ortaya koymuştur" dedi.

'26 MİLYAR LİRALIK 264 PROJE SÜRÜYOR'

2024 yılının 6 ayında Türkiye genelinde, 43 atık su, 57 içme suyu, 67 kentsel hizmetler ve 12 üstyapı işi olmak üzere 6 milyar lira tutarındaki 179 projenin hayata kazandırıldığını belirten Türk, 26 milyar liralık 264 projenin ise yapımının sürdüğünü açıkladı.

'DEPREM BÖLGESİNDE 114 PROJE DEVAM EDİYOR'

Depremin ilk anlarından itibaren İLBANK'ın büyük bir dayanışmanın parçası olduğunu vurgulayan Türk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan sonra da bölgenin normalleşme sürecinde vatandaşlarımızla birlikte olmaya devam edeceğiz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un koordinesinde sadece mali yardımla değil, aynı zamanda hayatı yeniden normalleştirmeye yönelik desteklerimizi sürdüreceğiz. Deprem bölgesinde, yılın ilk 6 ayında 13 atık su, 10 içme suyu ve 1 üstyapı olmak üzere 1,6 milyar lira tutarındaki 24 projemizi tamamladık. Depremden önce uygulamaya başlayan uluslararası finans paketleri çerçevesinde 2024 yılı içerisinde deprem bölgesinde; 45 milyon Avro büyüklüğünde 17 iş tamamlanmıştır, 398 milyon Avro büyüklüğünde 25 projemiz ise devam ediyor. Yerel yönetimlere hibe olarak kullandırılacak olan uluslararası deprem finansmanı ile de 1,8 milyar Avro büyüklüğünde 114 projemiz için çalışmalarımız devam ediyor."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi İller Bankası, 179 Projeyle Türkiye Genelinde Hizmete Sundu - Son Dakika

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