İmalat Sanayisine 250 Milyar Liralık Finansman Paketi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ocak-haziran ortalama istihdam düzeylerini temmuz-aralık döneminde korumaları karşılığında işletmelerin kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 12 puanını Bakanlık olarak karşılayacaklarını belirterek, "Böylelikle sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oranı yüzde 25'e kadar düşmüş olacak." dedi.

Kacır, İmalat Sanayi Finansman Desteği Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, kalıcı refahın, sürdürülebilir kalkınmanın ve tam bağımsızlığın yolunun üretimden geçtiğini, kaynaklarını üretime, bilgisini teknolojiye, insan kaynağını katma değere dönüştürebilen ülkelerin küresel sahnede ağırlığını artırdığını söyledi.

Kalkınma yolculuğunun ana eksenini daha nitelikli üretim, ileri teknoloji ve yüksek katma değer üzerine inşa ettiklerini dile getiren Kacır, planlı sanayileşmeyi yaygınlaştırarak, üretimi yüksek teknolojiyle donatarak, ihracatçıların uluslararası pazarlara erişimini artırarak ve nitelikli insan kaynağına yatırım yaparak Türkiye'nin sanayileşme yürüyüşüne yeni bir ufuk kazandırdıklarını ifade etti.

Bakan Kacır, hayata geçirdikleri politikaların ve sanayicinin ortaya koyduğu emeğin neticesinde sanayi üretim endeksinin 23 yılda 3,5 katına çıktığını belirterek, "Güneş panelinden ticari araçlara, beyaz eşyadan demir çeliğe kadar pek çok alanda Avrupa'nın önde gelen üreticisiyiz." diye konuştu.

Türkiye'nin, bugün Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta en fazla çeşit ürünü rekabetçi şekilde en fazla ülkeye ihraç edebilen ülke olduğuna işaret eden Kacır, "Üretim odaklı ekonomi modelimizle, milli gelirimiz 238 milyar dolardan 1,6 trilyon dolara yükseldi." dedi.

"Sanayicimizin, üreticimizin yanında olmaya, onlara omuz vermeye devam ediyoruz"

Kacır, kişi başına milli gelirin 18 bin doları aştığını dile getirerek, geride bıraktıkları her eşiğin ne kadar ilerlediklerini gösterdiği gibi yolculuklarının aydınlık yarınlarına da bir işaret niteliğinde olduğunu belirtti.

Altyapıdan ve attıkları sağlam temellerden aldıkları güçle yeni ufuklara yürümenin vakti olduğunu söyleyen Kacır, "Türkiye'yi daha güçlü ve müreffeh kılacak tüm hamleleri sanayicimizin cesaretiyle, girişimcimizin vizyonuyla, mühendislerimizin ve emekçilerimizin maharetiyle, alın ve akıl teriyle beraberce gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Kacır, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşıma hedeflerine daha çok ve nitelikli üreten, teknoloji geliştirebilen ve ihraç edebilen bir Türk sanayisiyle ulaşacaklarını dile getirerek, "Hedeflerimize giden yolda tüm imkanlarımızla sanayicimizin, üreticimizin yanında olmaya, onlara omuz vermeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Bölgesel kalkınmayı hızlandıracak yatırımlara en güçlü şekilde destek sunuyoruz"

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi ile Milli Teknoloji Hamlesi'ni ve bölgesel kalkınmayı hızlandıracak yatırımlara en güçlü şekilde destek sunduklarını söyledi.

Türkiye'yi yüksek teknolojide bir üst lige taşıyacak yatırımları ülkeye kazandırmak üzere tarihin en büyük ölçekli teşvik programı HIT-30'u ilan ettiklerini anımsatan Kacır, "Program kapsamında bugüne kadar mobilite, güneş enerjisi, sağlık teknolojisi gibi farklı alanlarda yatırımların önünü açtık. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'mız ile kritik ve stratejik alanlarda gerçekleşecek yatırımlara ayrıcalıklı finansman sunuyoruz. 750 milyar lira bütçeli program kapsamında bugüne kadar 528 milyar lira yatırım tutarına sahip 83 projeyi destekledik." dedi.

Kacır, daha büyük, daha güçlü ve tam bağımsız bir Türkiye istikametindeki yolculuklarına imalat sanayisinin tüm sektörlerinin katkısının kıymetli olduğunu dile getirerek, "Türkiye'nin sanayileşme yolculuğunda tekstilin, hazır giyimin, derinin, mobilyanın her daim ayrı bir yeri olmuştur. Bu sektörler, nice girişimcimizin üretimle tanıştığı, sanayicimizin dünyaya açıldığı, ihracatçımızın dış pazarlarda tecrübe kazandığı adeta birer okul görevi görmüştür ve görmeye de devam ediyor." diye konuştu.

"KOBİ'lerimize ve büyük ölçekli işletmelerimize 50 milyon liraya kadar uygun koşullu kredi imkanı sunduk"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, İmalat Sanayiinde İstihdamı Koruma Programı'nın emek yoğun sektörlere gösterdikleri kıymetin, üretimi ve istihdamı birlikte gözeten anlayışlarının en somut nişanelerinden biri olduğunu söyledi.

Program kapsamında, geçen yıl istihdamını koruyan emek yoğun KOBİ'lere çalışan başına aylık 2 bin 500 lira destek sağladıklarını dile getiren Kacır, "Üreticilerimizin yoğun teveccüh gösterdiği programımızın sahada oluşturduğu etkiyi ve bizlere ulaşan talepleri titizlikle değerlendirdik. Aldığımız geri dönüşler neticesinde uygulamamızı sene başında revize ettik." dedi.

Kacır, İmalat Sanayi İçin Kredi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı ile tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörlerindeki işletmelere sundukları çalışan başına destek tutarını 3 bin 500 liraya çıkardıklarını ve programa büyük ölçekli firmaları dahil ettiklerini belirtti.

Programın finansman ayağıyla KOBİ'lere ve büyük ölçekli işletmelere 50 milyon liraya kadar uygun koşullu kredi imkanı sunduklarını söyleyen Kacır, "Uygulamamızla bugüne kadar 686 bin istihdamın korunmasına katkı verdik ve işletmelerimizin 15,4 milyar liralık finansmana erişimini sağladık. Cumhurbaşkanı'mızın geçtiğimiz ay müjdesini paylaştığı finansman paketiyle sanayicimizin üretimini sürdürmesi, istihdamını koruması ve rekabet kabiliyetini geliştirmesi için daha geniş bir imkan alanı oluşturuyoruz." diye konuştu.

"250 milyar liralık finansman paketine işletmelerimiz 1 Eylül tarihinden itibaren başvurabilecek"

Güncellenen destekle firmalara hem sabit hem de değişken maliyetli kredi kullanma fırsatı sunduklarını belirten Bakan Kacır, büyük işletmeler için kredi tutarını 50 milyondan 150 milyon liraya yükselttiklerini dile getirdi.

Kacır, firmalar için belirlenecek kredi limitlerinin iş gücü maliyetleriyle orantılı olacağını ifade ederek, KOBİ'lerin ve büyük ölçekli firmaların 6 aya kadar ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli finansman imkanından sabit maliyetli kredilerde yüzde 37 sabit, değişken maliyetli kredilerde ise TLREF+1 oranıyla yararlanabileceğini söyledi.

Ocak-haziran ortalama istihdam düzeylerini temmuz-aralık döneminde korumaları karşılığında işletmelerin kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 12 puanını Bakanlık olarak karşılayacaklarını bildiren Kacır, şunları kaydetti:

"Böylelikle sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oranı yüzde 25'e kadar düşmüş olacak. Finansman programı kapsamında KOBİ'lerimize kefalet desteği de sunacağız. 250 milyar liralık finansman paketine işletmelerimiz 1 Eylül tarihinden itibaren başvurabilecek. Protokol imzaladığımız bankaların yapacağı kredi değerlendirme süreçlerinin ardından tahsis edilen finansmana erişebilecek. Küresel dengelerin yeniden kurulduğu, jeopolitik gerilimlerin ekonomik ve teknolojik üstünlük yarışını hızlandırdığı bir dönemdeyiz. Korumacılık duvarlarının yükseldiği, tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği, jeopolitik gerilimlerin küresel ekonomiyi sınadığı böylesi bir dönemde Türkiye, istikrarıyla öne çıkıyor, üretimin ve yatırımın adresi konumunu gün geçtikçe pekiştiriyor."

"Hedefimiz, imalat sanayimizi ihracatımızı 400 milyar dolara ulaştırmak"

Bakan Kacır, Cumhur İttifakı olarak başlattıkları ve devlet politikası haline getirdikelri Terörsüz Türkiye sürecinin de ülkenin huzurunu, güvenini ve yatırım iklimini tahkim eden tarihi bir adım olduğunu belirtti.

Yıllar yılı ülkenin enerjisini harcayan, kaynaklarını heba eden karanlık dönemin artık son bulduğunu vurgulayan Kacır, "Terörsüz Türkiye ile birlikte ülke sathında sosyal refahla birlikte ekonomik refahı da artıracak programları, hamleleri ince eleyip sık dokuyarak titizlikle planladık." ifadesini kullandı.

Kacır, hedeflerinin 2030 yılına gelindiğinde planlı sanayi alanlarının büyüklüğünü mevcut 160 bin hektardan 350 bin hektara yükseltmek ve imalat sanayi ihracatını 400 milyar dolara ulaştırmak olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Ülkemizin sanayisini daha yüksek katma değer üreten bir yapıya kavuştururken, sanayi tesislerimizin yoğunluğunu Anadolu'nun dört bir yanına dengeli biçimde yayarak bölgesel sıkışmayı ortadan kaldırmak önemli. Bu hedefler doğrultusunda, sanayimizin gelecek 30 yılının yol haritası niteliğindeki Sanayi Alanları Master Planı'nı hazırladık. Mega endüstriyel bölgeler olarak kurguladığımız bu yatırım alanlarını, altyapısı tamamlanmış, sosyal donatılarla zenginleştirilmiş, akıllı ve yeşil üretim üsleri haline getirerek yatırımcılarımızın hizmetine sunacağız. Mersin-Şırnak, Trabzon-Şırnak ve Sivas-Iğdır Sanayi Gelişim Koridorları ile Kalkınma Yolu ve Zengezur Koridoru'nun oluşturacağı yeni ticaret ve lojistik imkanlarını en üst düzeyde değerlendireceğiz."