İncir Rekoltesi Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Düştü

Antalya'nın İbradi ilçesinde, sıcak hava nedeniyle Bursa siyah incir rekoltesinin yarı yarıya azaldığı ifade edildi.

İncir üreticileri bu yıl geçen yıla göre yüzde 30 daha fazla rekoltede artış beklerken, hava şartları nedeni ile rekoltede yüzde 50 düşüş beklendiğine dikkat çekti.

AŞIRI SICAKLAR REKOLTEYİ DÜŞÜRDÜ

İncir üreticisi Mesut Şanlı, aşırı sıcaklar nedeniyle geçen yıla göre bu yıl rekoltede düşüş olduğunu söyledi. Aşırı sıcaklar başlamadan önce incir ağaçlarında çok iyi ham incir olduğunu söyleyen Şanlı, "Geçen yıla göre bu yıl rekoltede yüzde 30 civarında bir artış bekliyorduk. Fakat sonradan mevsim normallerinin üzerinde aşırı sıcaklar olmasından dolayı incirlerimizin yarısı döküldü. Hasatta bu yıl yüzde elli oranında düşüş bekliyoruz. Ağaçlarda incir seyrek olmasından dolayı ise bu yıl kalite, geçen yıla göre daha iyi olmasını bekliyoruz" dedi.

200 ADET İNCİR AĞACINDAN 8 TON İNCİR TOPLANMASI BEKLENİYOR

YÜZDE 50 REKOLTE DÜŞÜŞÜ YAŞANDI