İnegöl Mobilya Fuarı, 50. kez ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - Son Dakika
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Ekonomi

İnegöl Mobilya Fuarı, 50. kez ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

İnegöl Mobilya Fuarı, 50. kez ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı, 50. kez açıldı. Fuarın açılış töreninde konuşan yetkililer, İnegöl'ün mobilya sektöründe marka olduğunu ve dünya çapında başarı elde ettiğini vurguladı. Türkiye'nin mobilya sektöründeki önemine dikkat çeken yetkililer, sektörün ekonomik büyüklüğü ve ihracattaki payının fuarlarla arttığını belirtti. Ayrıca, Türk mobilya sektörünün son 20 yılda dünya sıralamasında 36. sıradan 7. sıraya yükseldiği ifade edildi. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ise fuara yaklaşık 70 ülkeden ziyaretçi beklediklerini açıkladı.

22.04.2024 20:34
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Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesinde 50'ncisi düzenlenen "Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı" (MODEF EXPO 2024) düzenlenen törenle, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, MODEF Fuar Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, mobilyada marka olan İnegöl'ün üretimde, kalitede ve tasarımda dünya çapında kendinden söz ettirmeyi başardığını söyledi.

Mobilya sektörünün ekonomik büyüklüğünde ve ihracatta en yüksek paya sahip olmasında fuarların önemli rolünün bulunduğunu ifade eden Demirtaş, "Bu organizasyonlarla üretilen mobilyalar, vitrine çıkmakta, sektör temsilcileriyle alım heyetleri bu platformda buluşmaktadır. İnegöl Uluslararası Mobilya Fuarları hem ilçemizin hem de ilimizin birer marka değeridir." dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da bakanlık ve kalkınma ajanslarının istihdam ve sektörün ilerlemesi için bir çok destekte bulunduğunu, ilerleyen dönemde bu desteklerin süreceğini belirtti.

Mobilya sektörünün Türkiye'nin ekonomisine çok önemli katkı sağladığını vurgulayan Varank, "İhracatı, üretim kapasitesi, sağladığı istihdamı ve katma değeriyle gözbebeğimiz sektörlerden bir tanesi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, kalkınma ajansları ve devletimizin farklı kurumları her zaman bu sektörün daha ileri gitmesi, katma değerli hale gelmesi ve bu sektördeki firmaların daha sağlıklı üretim tesislerine kavuşması, tasarımın önünün açılmasıyla ilgili birçok destek sağladı. Önümüzdeki dönemde de bu destekleri vermeye devam edecek." diye konuştu.

"2028'de hedefimiz dünya 5'incisi olmak"

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Güleç ise son 20 yılda Türk mobilyasının ihracatta dünya genelinde 36'ncı sıradan 7'nci sıraya yükseldiğini aktardı.

Güleç, Türk mobilya sektörünün son 20 yılda tasarımda, kalitede, dünyada kendisinden övgüyle bahsettirdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Dünya mobilya sıralamasında 36'ncı sıralardan 7'nci sıraya yükseldik. Bunun kolay bir mücadele olmadığını şöyle ifade edebiliriz. Çin'i dışarıda bıraktığımız vakit, dünya mobilya üretiminin yüzde 50'sini hala gelişmiş ülkeler üretiyor. Almanya üretiyor, İtalya üretiyor, ABD üretiyor, Kanada üretiyor, İsveç üretiyor, Fransa üretiyor, Hollanda üretiyor. Yani bir yandan rekabetimiz Çin, Vietnam, Endonezya, Malezya gibi ülkelerle sürerken bir yandan da gelişmiş ülkelerle de rekabet ediyoruz. İşte bu sıralamada biz 7'nci sıraya yükseldik. Tabii hedef burada durmak değil, 2028'de hedefimiz inşallah dünya 5'incisi olmak."

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ da 50'ncisini gerçekleştirdikleri fuara yaklaşık 70 ülkeden ziyaretçi beklediklerini aktardı.

İnegöl'ün geçen yıl 1 milyar 483 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini hatırlatan Uğurdağ, 310 milyon dolar ithalatının olduğunu, ilçenin geçen yılki dış ticaret hacminin 1 milyar 793 milyon dolara yükseldiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da katılımcılara hitap etti.

Fuarın açılış törenine AK Parti ve CHP Bursa milletvekilleri, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, iş insanları, sektör ve siyasi partilerin temsilcileriyle davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İnegöl Mobilya Fuarı, 50. kez ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - Son Dakika

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