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İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor - Son Dakika

İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor

13.12.2021 12:22
İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor

Türkiye'nin mobilya başkenti Bursa'nın İnegöl ilçesinde eleman sıkıntısı yaşanıyor. Sektör temsilcileri kalifiye eleman bulamamaktan dert yanarken, 2022 için acil 15 bin personel arandığını söylüyor.

Türkiye'nin mobilya başkenti İnegöl de mobilyacılar, fabrikalarında 15 bin işçi istihdam etmeyi istiyor. Mobilya sektöründeki işçi sıkıntısının giderilmesi için İnegöl'ün 15 bin kişi göç alması gerekiyor. 1 milyar 572 milyon dolarlık bir dış ticaret hacmine sahip İnegöl'de mobilya sektörü 536 milyon dolar ihracat gerçekleşti.

İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor

"YETİŞMİŞ ELEMAN BULMAKTA ZORLANIYORUZ"

İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, "İnegöl mobilyasının her yıl artan rakamlarını hem bizler hem de bizi takip eden bütün sektör temsilcileri izlemektedir. Mobilya ihracat rakamlarımız her yıl ortalama yüzde 15 veya 20 artmaktadır. Bununla birlikte kapasitelerimiz artmaktadır. Fabrikalarımız büyümekte ve makineleşmemiz hızlı bir şekilde sürmektedir. Bunların karşılığında İnegöl'ün bir ilçe olması nüfusunun 300 binler de kalmasıyla yetişmiş eleman bulmakta gerçekten zorlanıyoruz. Buna İnegöl'deki birçok okullarımız da destek vermekte. Türkiye'nin ilk tek tematik mobilya lisesi İnegöl'de. İnegöl'ümüz de Dörtçelik Meslek Lisesi Mobilya Bölümümüz var, üniversitede mobilya bölümümüz var, fakat yeterli olmamaktadır. Bursa'dan İnegöl'e çalışmaya gelen arkadaşlarımız bulunmaktadır. Bursa'ya bağlı yakın ilçelerden İnegöl'e günlük çalışmaya gelen arkadaşlarımız vardır. Fakat bu yeterli değildir." dedi.

İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor

"2022 İÇİN 10-15 BİN PERSONELE İHTİYACIMIZ VAR"

İnegöl'ün acil göç alması gerektiğini belirten Ayhan, "Bir sanayi şehri olmamız için 500 binleri bulmamız gerekir diye düşünüyorum. Fakat ilk etapta 2022 için 10-15 bin personele ihtiyacımız var. Bu yalnızca mobilya sektörü değil tabi ki de İnegöl'de tekstil sektörüyle birlikte bu rakamları bulursak daha fazla ihracat yaparız, daha fazla yurt içine ürün satarız. Hem ülkemizi temsil eder hem de ülkemize döviz kazandırırız. Bu konu da Belediyelere ve Hükümete de görev düşüyor. Çünkü İnegöl'de şu an konut sıkıntısı var, işçi konutları sıkıntısı var, kiralık ev sorunları var. Bunlar hepsi birbirine bağlı göçün gelmesi için yerimiz olması gerekir. Yerel yöneticilerle de bunları sık sık konuşuyoruz. İnşallah en kısa zaman da göçü karşılayacak evleri yaparız ve ardından İnegöl'e yeterli göçü alırız ve bizde mobilyamızı daha rahat bir şekilde satarız. Yarın öbür gün kapasite arttırımlarında da sıkıntı çekmeyiz diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor

"İNEGÖL'DE HERKESE İŞ VAR"

Mobilya Firması Üretim Müdürü Ünal Aktan ise, "Biz İnegöl Mobilyacıları olarak şehrimizde çok fazla insana istihdam sağlıyoruz. Bunun en büyük nedenlerinden biri ihracat gücümüzün çok yüksek olması. Çin, Amerika, Almanya, İngiltere, Katar, Dubai, Kanada gibi birçok ülkeye ihracat sağlıyoruz. Ama bu ihracatları yaparken de çok büyük sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Bunların en büyük sıkıntısı üretim sıkıntısı, kalifiye eleman sıkıntısı. Şehrimiz de çok fazla kalifiyeli eleman yok. Dışarıdan insanların şehrimize gelipte burada istihdam edilmesi lazım. Şehrimiz de birçok insana iş var. İş-Kur bazında baktığımızda her firmanın nerdeyse kalifiyeli eleman aradığını görebiliriz. O yüzden dışarıda veya farklı şehirlerde işe ihtiyacı olan insanların, kalkıp şehrimize gelip burada çalışabileceklerini inanıyorum. Burada bu işleri onların da yapabileceklerini inanıyorum. Hem bizim ihracat yükümüzü hafifletmiş olacaklar hem de kendilerine bir ekmek kapısı açmış olacaklar. Bu yüzden dışarıdaki insanlara diyebileceğim şey bence İnegöl'e gelip İnegöl'de iş ilanlarına bakmaları, İnegöl'de çalışmak istemeleriyle bu saye de hem bizim şehrimiz kazanacak, hem ülkemiz kazanacak, ihracat bazında hem de kişiler işsiz kalmayacaklar. Çünkü İnegöl'de herkese iş var." dedi.

İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor

İhracat, Türkiye, İnegöl, 112, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor - Son Dakika Ekonomi


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