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İngiltere tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşıyor! İstasyonlar kullanım dışı kaldı, ordu devreye giriyor - Son Dakika

İngiltere tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşıyor! İstasyonlar kullanım dışı kaldı, ordu devreye giriyor

28.09.2021 10:03

İngiltere'de petrol krizi büyüyor! Ülkede başta akaryakıt olmak üzere günlük ihtiyaç duyulan pek çok üründe tedarik sorunu yaşanıyor. Son bir haftadır petrol istasyonlarının kullanım dışı kaldığı İngiltere'de market raflarının da boşaldığı ifade edilirken, hükümetin yakıt tedarik sorununu çözmek için sınırlı sayıda askeri tanker sürücüsünün gerektiğinde görevlendirmek üzere hazır durumda bekletileceği kaydedildi.

İngiltere'de hükümet, yakıt tedarik sorununu çözmek için sınırlı sayıda askeri tanker sürücüsünün gerektiğinde görevlendirmek üzere hazır durumda bekletileceğini açıkladı. İngiliz hükümeti yakıt tedarik zincirinde oluşan sorunları ve yakıt talebindeki artışları hafifletmeye yönelik ek önlemler duyurdu.

ASKERİ SÜRÜCÜLER ÖZEL EĞİTİM ALACAK

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Kabine Ofisinden yapılan ortak açıklamada, İngiliz ordusundaki tanker sürücüsü askerlerin, gerektiğinde en çok ihtiyaç duyulan yerlere yakıt sevkiyatı için hazır duruma getirileceği, askeri sürücülerin buna yönelik özel eğitim alacağı ve sektör ile sorunsuz şekilde çalışmalarının sağlanacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiliz silahlı kuvvetlerinde görevli askerlerinin tedarik sorunundaki baskıyı azaltmaya hazır olduğunu kaydetti.

İngiltere'de petrol krizi büyüyor! İstasyonlar kullanım dışı kaldı, ordu devreye giriyor
Yaşanan kriz nedeniyle market rafları boşaldı.

ORDUDAN YARDIM İSTENDİ

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, araç sahiplerinin enerji şirketlerinin bazı istasyonlarını kapatacağını açıklamasının ardından oluşan panik satın almalarının yavaşladığını, ek önlem olarak ordudan tır sürücüsü açığını kapatmaya yönelik yardım istediklerini belirtti.

YAKIT TALEBİNDEKİ ANİ ARTIŞLARIN NEDEN OLDUĞU BASKIYI HAFİFLETECEK

İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng, askeri personelin hazır hale getirilmesinin yakıt talebindeki ani artışların neden olduğu baskıları hafifletmeye yardımcı olacağını ve geçici önlem olarak tedarik zincirine ek kapasite sağlayacağını ifade etti.

İngiltere'de petrol krizi büyüyor! İstasyonlar kullanım dışı kaldı, ordu devreye giriyor
İstasyonlar kullanım dışı kaldı.

İSTASYONLARIN ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞMUŞTU

İngiltere'de enerji şirketi BP ve Tesco Alliance'ın, tır sürücüsü eksikliği nedeniyle ülkede "çok az sayıda" petrol istasyonunu kapatacağını duyurmasının ardından akaryakıt istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşmuş, bazı istasyonlarda yakıt kalmadığı görülmüştü.

SÜRÜCÜ SAYISI İHTİYACIN 100 BİN ALTINDA

Ülkede mevcut nakliye aracı sürücüsü sayısının ihtiyaç duyulan rakamın 100 bin altında bulunduğu ifade ediliyor.

Nakliye sektörünü temsil eden Road Haulage Association (RHA) adlı kuruluşun raporuna göre, nakliye aracı sürücülerinin sayısındaki azalışın başlıca sebepleri "sürücülerin emekli olması", "İngiltere'nin AB'den ayrılması", "IR35 olarak bilinen maaş bordolarındaki bazı değişiklikler", "sürücülerin başka sektörleri seçmesi", "düşük ücretler ve salgın" olarak sıralanıyor.

İngiltere tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşıyor! İstasyonlar kullanım dışı kaldı, ordu devreye giriyor

Akaryakıt, England, Petrol, Tanker, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İngiltere tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşıyor! İstasyonlar kullanım dışı kaldı, ordu devreye giriyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İngiltere tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşıyor! İstasyonlar kullanım dışı kaldı, ordu devreye giriyor - Son Dakika
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