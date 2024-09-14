İnovaTİM Öğrencileri Ege İhracatçılarıyla Buluştu

Ekonomi

Türkiye Innovation Week'e hazırlık niteliği taşıyan, TİM tarafından seçilen İnovaTİM üyesi inovatif proje sahibi yaklaşık 20 öğrenci ile Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanları ve Yönetim Kurulları ile "TIW24 Anadolu Buluşmaları İzmir"de İzQ'da bir araya geldi.

Toplantıya Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi Birol Celep, Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Burak Hucuptan, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arıoğul, Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Mobilya Çalışma Komitesi Başkanı A. Müjdat Kemer, Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz, Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcısı Çiğdem Önsal katıldı. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "2015 yılından bu yana düzenlenen "Türkiye İnovasyon Haftası Anadolu Buluşmaları"na artan ilgi ve kıymetli katılım bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Çünkü inovasyon, topluluklarla, iş birlikleriyle ve çeşitlilikle beslenir. İsviçre 12 yıldır üst üste AR-GE harcamalarında birinci sırada, inovasyonda tüm dünyaya örnek oluyor. ABD, 2023 yılında yapay zeka alanına 42,5 milyar dolar yatırım yaptı. Geçen sene küresel yapay zeka anlaşmalarının neredeyse yarısı ABD'de gerçekleşti. Silikon Vadisi'nde önümüzdeki on yıl içinde 1 trilyon dolarlık bir yapay zeka kümelenmesi oluşturuluyor. Güney Kore GSYİH'sının yüzde 4,8'ini araştırma ve geliştirmeye ayırıyor. Dünyanın en yüksek AR-GE harcaması yapan ülkelerinden biri." dedi.

Dünyanın ilk Yeşil Silikon Vadisi Çin'de Baotou'da kuruluyor

Başkan Eskinazi, "Çin'i inovasyon konusunda son yıllarda adeta bir 'uyuyan devin uyanışı' olarak görebiliriz. 2000'lerin başında bir üretim merkezi olarak tanınan Çin, şu anda teknoloji ve inovasyonun öncüsü haline geldi. Toplam 1,5 milyon patent başvurusu ile dünya çapında lider oldu. Ayrıca, yapay zeka, biyoteknoloji ve yenilenebilir enerji gibi kilit alanlarda da devasa yatırımlar yapıyor. Çin'de temiz teknoloji üretimi kapasitenin çok ötesinde ve şu anda dünya çapındaki güneş paneli talebinin yüzde 200'ünü karşılayabilecek durumda. Dünyanın ilk Yeşil Silikon Vadisi Çin'de Baotou'da kuruluyor. Çin, hammadde piyasasına da hakim durumda. Avrupa, inovasyon yarışında ABD ve Asya'nın gerisinde kalıyor gibi görünse de, özellikle yeşil enerji ve sürdürülebilirlik alanlarında liderliği elinde tutuyor" diye konuştu.

Avrupa Birliği, Yeşil Mutabakat ile tüm dünyada sürdürülebilir teknolojilere yatırımları artırdı

Başkan Eskinazi, " Almanya, 'Endüstri 4.0' kavramını dünya literatürüne kazandırarak üretim süreçlerinde dijital dönüşümü hızlandırdı. Aynı zamanda, Avrupa Birliği genelinde Yeşil Mutabakat ile 2050 yılına kadar karbon nötr bir kıta olma hedefi, tüm dünyada yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir teknolojilere yapılan yatırımları artırdı. Dünya yapay zeka alanında muazzam hamleler içinde. Dünya Ekonomik Forumu'na göre, 2030 yılına kadar küresel GSYİH'nın %30'u yapay zeka ve dijital teknolojilerden kaynaklanacak. Bu, trilyonlarca dolarlık bir ekonomik büyüme anlamına geliyor" dedi.

"Bilim ve teknoloji üretemeyen ekonomilerin güçlü olması ve dünyada ön sıralarda yer alması mümkün değil"

Dijital ekonominin küresel büyüklüğünün 11.5 trilyon dolar civarında olduğunu ve bu rakamın hızla arttığına değinen Eskinazi sözlerini şöyle noktaladı: "İnovasyon, sadece bir yenilik değil; ekonomiyi, toplumları ve hatta küresel güç dengelerini değiştiren bir dinamiktir. Bilim ve teknoloji üretemeyen ekonomilerin güçlü olması ve dünyada ön sıralarda yer alması mümkün değil. Nitekim eğitim sistemleri, toplumsal yapılar ve iş gücü dinamikleri inovasyonla uyumlu hale getirilmedikçe, ülkelerin küresel rekabet gücü azalır. Dünya Bankası'nın raporlarına göre, AR-GE harcamaları düşük olan ülkeler, ekonomilerini büyütmede zorluk çekerken, dijitalleşmeye adapte olamamak sosyal eşitsizlikleri artırıyor. Hepinizin fikirlerinin Silikon Vadisi'nin en sıcak startuplarına dönüşmesini temenni ediyorum, başarılarınıza şahit olmaktan gurur duyuyorum."

"Gençlerimizle güç birliğini hayata geçirmek, farklı projeksiyonlar ortaya koymayı istiyoruz"

Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi Birol Celep, "TİM olarak Anadolu Buluşmalarında büyük bir sinerji oluşturmayı hedefliyoruz. Gençlerimizle istişare ederek güç birliğini hayata geçirmek, farklı projeksiyonlar ortaya koymayı istiyoruz" dedi.

"Biz İzmir'in sesini dünyaya sizlerle duyuracağız"

Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, "Her ülke sürdürülebilirlikle ilgili yeşil ve dijital vizyonu ile kendi stratejisini belirledi. Sürdürülebilirlik artık küresel güç haline geldi. Türkiye de yeşil ve dijital vizyonuyla bir inovasyon stratejisi oluşturdu. Bu yüzden sanayicilerimizle gençlerimizin sürekli iletişimde olması gerekiyor. Biz İzmir'in sesini dünyaya sizlerle duyuracağız" dedi.

"Küresel inovasyon endeksinin görev gücünü üstleniyoruz"

TİM Genel Sekreter Yardımcısı Kübra Ulutaş Tapo, "Gençlerimizle sanayicilerimizi Türkiye'nin farklı illerinde buluşarak ekosistemi güçlendirmesini istedik. Bu yüzden öğrencilerimizle Birlik Başkanlarımızı biraraya getirdik. Bu çalışmalar uluslararası arenada da ülkemizin inovasyon alanındaki çalışmalarına çok katkı sağlıyor. Biz küresel inovasyon endeksinin görev gücünü üstleniyoruz, ciddi ilerlemeler katettik" sözlerine yer verdi.

"Girişimcilerimizi yatırımcılarla buluşturuyoruz"

İZQ Direktörü Tuba Kesen Umar, "İzQ, İzmir'in nitelikli işgücünü İzmir'in IQ'sünü niteliyor. Gençlere girişimciliği teşvik ediyoruz, mekansal ve network desteğini sunuyoruz, mentörlükler/danışmanlıklar sağlıyoruz. En büyük katma değerimiz gençlerimize kıymetli bir network sunmak, girişimcilerimizi yatırımcılarla buluşturmak" diye konuştu. - İZMİR