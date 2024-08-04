İran\'dan Türkiye\'ye giriş yapan tırda 2.2 ton metamfetamin ele geçirildi

Ali murat Çetinkaya:

Bu uyuşturucu yu getiren insanlar normal gariban lar değil bunun arkasında ki lerini bulmak gerekir kimlerin olduğunu halka açıklanması gerekirki bir daha buna heves etmesin zaten bunun arkasındaki ler ağalar beyler şeyhler yani iyasi nufusu güçlü ler var normal birileri yapamaz