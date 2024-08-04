İran'dan Türkiye'ye giriş yapan tırda 2.2 ton metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Ekonomi

İran'dan Türkiye'ye giriş yapan tırda 2.2 ton metamfetamin ele geçirildi

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İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda, 2.2 ton pudraya emdirilmiş vaziyette metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Birimlerimizce yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu maddelerin yasadışı trafiğini önleyerek gençlerimizin zehirlenmesine karşı yürütülen kararlı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.'' denildi.

04.08.2024 23:38  Güncelleme: 07:39
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Ticaret Bakanlığı, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan 2.2 ton pudraya emdirilmiş vaziyette metamfetamin cinsi uyuşturucu maddenin Gümrükler Muhafaza ekiplerince ele geçirildiği bildirildi.

İran'dan Türkiye'ye giriş yapan tırda 2.2 ton metamfetamin ele geçirildi

PUDRAYA EMDİRİLMİŞ 2.2 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Gümrükler Muhafaza birimleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan tırda yasal yük olarak beyan edilen pudra cinsi eşya içerisinde 2.2 ton pudraya emdirilmiş vaziyette metamfetamin cinsi uyuşturucunun ele geçirildiğini bildirildi.

İran'dan Türkiye'ye giriş yapan tırda 2.2 ton metamfetamin ele geçirildi

Olayla ilgili soruşturma Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde davam ettiği kaydedilen açıklamada, bakanlığa bağlı ekiplerin, dikkatleri ve özverili çalışmaları neticesinde zehir tacirlerine büyük darbeler indirmeye devam edildiği aktarıldı. Açıklamada, "Birimlerimizce yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu maddelerin yasadışı trafiğini önleyerek gençlerimizin zehirlenmesine karşı yürütülen kararlı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

İran\'dan Türkiye\'ye giriş yapan tırda 2.2 ton metamfetamin ele geçirildi
Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Türkiye, İran, Güvenlik, Uyuşturucu, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İran'dan Türkiye'ye giriş yapan tırda 2.2 ton metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Bekir Şanverdi: Türkiye'deki var olan uyuşturucunun binde birini yakaladınız bizim gençliğimiz hepsi zehirlendi geleceğimiz mahvoldu 110 6 Yanıtla
    Zafer El: bunlar yemleme ya ele geçirilemeyenler ne olacak beste birmi ele geçen 12 0
  • Mahmut Karakuş: İran yetkili makamlarını geçip geldiyse, hemen yaptırım gerekir ayrıca irandan gelen tırların ayrıntılı araması yapılarak o geçişleri zul etmek lazım 28 2 Yanıtla
  • Ali murat Çetinkaya: Bu uyuşturucu yu getiren insanlar normal gariban lar değil bunun arkasında ki lerini bulmak gerekir kimlerin olduğunu halka açıklanması gerekirki bir daha buna heves etmesin zaten bunun arkasındaki ler ağalar beyler şeyhler yani iyasi nufusu güçlü ler var normal birileri yapamaz 21 1 Yanıtla
  • Ömer Sancar: birde kimin getirdiğini bilsek 13 1 Yanıtla
  • Zafer El: bunlar yemleme ya ele geçirilemeyenler ne olacak 11 0 Yanıtla
  • Mehmet Aydın: Devede kulak yakalanan 10 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: İran'dan Türkiye'ye giriş yapan tırda 2.2 ton metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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