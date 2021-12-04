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İş Bankası'ndan girişimcilere özel şube - Son Dakika

İş Bankası'ndan girişimcilere özel şube

04.12.2021 10:09
İş Bankası'ndan girişimcilere özel şube

Türkiye İş Bankası, girişimcilere özel İstanbul Girişimcilik Şubesi'ni hayata geçirdi.

Türkiye İş Bankası, girişimcilere özel İstanbul Girişimcilik Şubesi'ni hayata geçirdi. Farklı şube tasarımı ve özelleştirilmiş hizmet modeliyle geleneksel banka şubesinden ayrışan Girişimcilik Şubesi, startup'lara ve girişimcilere hizmet verecek.

Türkiye İş Bankası, Levent'te bulunan İş Kuleleri'nde girişimcilere özel İstanbul Girişimcilik Şubesi'ni hayata geçirdi. Şubenin açılışı, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ve girişimcilik ekosisteminden paydaşların katıldığı bir törenle gerçekleştirildi.

Farklı şube tasarımı ve özelleştirilmiş hizmet modeliyle geleneksel banka şubesinden ayrışan Girişimcilik Şubesi, startup'lara ve girişimcilere hizmet verecek. Şubenin hedef müşteri kitlesini teknoloji tabanlı yeni nesil girişimler, yatırım fonları, melek yatırımcılar ve ekosistemin diğer paydaşları oluşturuyor. Şube, teknoloji tabanlı girişimlerle birebir ilgilenecek ve geleneksel bankacılıktan farklı olarak onların ihtiyaçlarına yönelik kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetler sunacak.

Sadece bankacılık ürün ve hizmetleriyle sınırlı olmayan şubede, muhasebe ve finans yönetimi, yatırım süreçleri, insan kaynakları ve hukuki konularda iş birliği imkanlarının yanı sıra girişimcilik ekosistemine yönelik network desteği de sağlanacak.

"Geleneksel sermayeye göre girişim sermayesine ayrılan tutarın büyümeye katkısı 10 kat daha fazla"

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, açılışta yaptığı konuşmada, odaklandıkları alanlardan biri olan girişimcilikle ilgili kapsayıcı ve bütünleşik bir yaklaşımla hareket ettiklerini vurguladı. Ekonomik ve teknolojik koşullar neyi mümkün kılıyorsa, bunları girişimcilerin kullanımına sunduklarını belirten Aran, "Girişimcilerin desteklenmesiyle esasında ülke büyümesini desteklemiş oluyoruz. Geleneksel bir sermayeye göre girişim sermayesine ayrılan tutarın büyümeye katkısı yaklaşık 10 kat daha fazla. Biz de ülkemizin iktisadi kalkınmasında finansör olarak rol oynamanın yanında girişim hızlandırma programlarından fon sağlamaya, kadın girişimcilerden tarımda girişimciliğe kadar ekosistemin tüm kesimlerine dokunuyoruz" dedi.

Bankanın girişimcilik konusundaki yolculuğunun 2015 yılının Mayıs ayında girişimcilik ekosisteminin doğduğu Silikon Vadisi'ni ziyaret etmeleriyle başladığını ifade eden Aran, şöyle konuştu: "Ziyaretimiz süresince oradaki girişimleri dünya ölçeğinde başarılı kılan özellikleri, keşfetmeye, görmeye ve anlamaya çalıştık. Bunu ülkemize getirip tekrarlamaya, kopyalamaya özen gösterdik ve inanıyoruz ki son 5-6 yıllık süre içinde çok önemli mesafe kat ettik. Türkiye'ye geldiğimizde ilk attığımız adım Workup Hızlandırma Programı'nı başlatmak oldu. Bu sayede 13 bin girişimci adayımızın başvurusunu alıp değerlendirme imkanı bulduk. Ekim ayındaki 8. dönem mezunlarımızla birlikte toplamda 81 girişimimizi bu programdan mezun ettik. Banka olarak 5 girişime 3,13 milyon dolarlık yatırım yaparken, toplam mezunlarımız arasında da 30 girişimimiz 7,2 milyon dolar yatırım aldı.

Bu programı, Silikon Vadisi ve Çin'de açtığımız İnovasyon Merkezleri, girişimcileri desteklemek için kurduğumuz Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş ve onun altındaki fonlar, Türkiye Girişimcilik Vakfı ve Arya Kadın Yatırım Platformu ile olan ortaklıklarımız, sosyal girişimcilik konusunda Koç Üniversitesi'nin KWorks programıyla olan iş birliğimiz, kurum içi girişimcilik konusunu canlandırmak ve teşvik etmek için kurduğumuz Softtech Ventures takip etti."

"Kapımız tüm girişimcilere açık"

İstanbul Girişimcilik Şubesi'ni açarak bu alanda eksik olan son parçayı da tamamladıklarını belirten Aran, "Bu şubeyle girişimcilik ekosisteminin olgunlaşmasını sağlamayı ve ülkemizdeki girişimcilik kültürünün doğru bir şekilde yeşermesine imkan vermeyi amaçlıyoruz. Girişimcilerimizin burada kendilerini evlerinde, ofislerinde gibi hissetmeleri, onları anlayan onlarla aynı dili konuşan, destekleyen, teşvik eden bir bankanın olduğunu bilmeleri, toplantılarını bu mekanda yapabilmeleri ve tüm finansman ihtiyaçlarını şubeden karşılayabilmeleri çok önemli. Kapımızı tüm girişimcilere açıyor, onlara bankamızın gücünü yanlarında hissetmelerini gerektiğini söylüyoruz" dedi. - İSTANBUL

İş Bankası'ndan girişimcilere özel şube
İş Bankası'ndan girişimcilere özel şube
İş Bankası'ndan girişimcilere özel şube
İş Bankası'ndan girişimcilere özel şube
İş Bankası'ndan girişimcilere özel şube
İş Bankası'ndan girişimcilere özel şube

Girişimcilik, İş Bankası, İstanbul, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İş Bankası'ndan girişimcilere özel şube - Son Dakika Ekonomi


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