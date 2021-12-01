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İş dünyası "Nahçıvan koridoru"nun açılmasını bekliyor - Son Dakika

İş dünyası "Nahçıvan koridoru"nun açılmasını bekliyor

01.12.2021 11:02
İş dünyası "Nahçıvan koridoru"nun açılmasını bekliyor

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Mehmet Hilmi Kağnıcı, Türkiye'nin Azerbaycan ile ticaretine ilişkin, "Nahçıvan koridoru açılması durumunda hem Azerbaycan'a hem Azerbaycan üzerinden diğer Kafkas ülkelerine, Türk Cumhuriyetlerine ulaşımımız kolaylaşacak.

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Mehmet Hilmi Kağnıcı, Türkiye'nin Azerbaycan ile ticaretine ilişkin, "Nahçıvan koridoru açılması durumunda hem Azerbaycan'a hem Azerbaycan üzerinden diğer Kafkas ülkelerine, Türk Cumhuriyetlerine ulaşımımız kolaylaşacak. Bu da çok daha rahat ticaret yapabilmemizi sağlayacaktır." dedi.

Kağnıcı, AA muhabirine, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 25. Uluslararası İş Forumu'na 33 kişilik bir heyetle katıldıklarını anımsattı.

Forumda, MÜSİAD üyesi iş adamları ile ve dünyanın diğer İslam ülkelerinden iş dünyasıyla bir araya gelme imkanı bulduklarını ifade eden Kağnıcı, "3 yıl önce de Azerbaycan'a yaptığımız bir ziyaret olmuştu. O nedenle daha iyi bir kıyas yapabilme imkanım var. Savaş sonrası bize olan ilgi çok daha fazla artmış, lakin Azerbaycan'ın ekonomisinde de bir yavaşlama ya da gerileme de söz konusu." diye konuştu.

Azerbaycan'a uzanan Nahçıvan koridoru açılmalı

Kağnıcı, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin katlanarak artmasının iki ülkeyi birbirine bağlayan Nahçıvan koridorunun bir an önce işler hale gelmesiyle mümkün olabileceğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Azerbaycan bizim için çok ciddi potansiyeli olan bir ülke. Azerbaycan ile şu anda ticaretimizin ya da ihracatımızın düşük rakamlarda kalmasının en büyük sebebi aramızda direk geçebileceğimiz bir kara yolu hattının olmaması. Eğer Nahçıvan koridoru açılması durumunda hem Azerbaycan'a hem Azerbaycan üzerinden diğer Kafkas ülkelerine, Türk Cumhuriyetlerine ulaşımımız kolaylaşacak. Bu koridor çok daha rahat ve avantajlı ticaret yapabilmemizi sağlayacaktır. Bu kapı açılırsa amacımız buradan Kafkaslara da inmektir. Orada çok daha büyük bir pazar var. Oradan alacaklarımız, oraya satacaklarımız var. Gıda ve tarım ürünlerinde o bölgede çok cazip ürünler var. Bu ilişkilerin artması hem aldığımız ürünlerin daha uygun şartlarda ulaşılabilir olmasını sağlayacak, hem de ürettiğimiz ürünleri daha iyi sunabileceğimiz pazarlar oluşacaktır."

Ekonomik işbirliği için siyasi altyapı hazır

Azerbaycan ve Türkiye arasında ekonomik iş birliği için çok güçlü bir siyasi altyapının var olduğuna dikkati çeken Kağnıcı, "Türkiye ile olan ticaret hacminin artırılması konusunda hem Azerbaycan hükümet yetkilileri hem de Azerbaycan halkı çok fazla istekli. Bizim buna potansiyelimiz var sadece o aradaki yolun açılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kağnıcı "Azerbaycan'a gitmemiz keyfiyet değil, bir mecburiyettir." diyerek, şunları kaydetti:

"Savunma sanayi olarak ya da siyasi olarak bir bölgede yer aldıktan sonra iş adamlarının o bölgede yer alması gerekiyor. Her şeyden önce iki devlet tek millet dediğimiz bir topluluk. Aramızdaki hukukun artması için iş adamlarının da gayret göstermesi gerekiyor. Sanayi olarak onlardan daha ileri durumdayız. Sahip olduğumuz 'know-how'dan o bölgedeki kardeşlerimize katkı sağlayarak onların da kalkınmasına katkı sağlamalıyız."

Düzenlenen foruma Konya'dan katılan heyetin içerisinde metal, ayakkabıcılık, dayanıklı ev eşyaları, tekstil, tarım makinaları, tarım ürünleri ve inşaat sektörü gibi çok farklı sektörlerden çok sayıda iş insanının katıldığını dile getiren Kağnıcı, yakın zamanda Azerbaycan'dan gelecek bir heyeti de Konya'da ağırlayacaklarını sözlerine ekledi.

İş dünyası Nahçıvan koridoru nun açılmasını bekliyor
İş dünyası Nahçıvan koridoru nun açılmasını bekliyor

Togo Cumhuriyeti, Azerbaycan, Nahçıvan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İş dünyası 'Nahçıvan koridoru'nun açılmasını bekliyor - Son Dakika Ekonomi


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