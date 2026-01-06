İşe İlk Adım Programı nedir? İlk 6 aylık maaş devletten - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İşe İlk Adım Programı nedir? İlk 6 aylık maaş devletten

Haberin Videosunu İzleyin
İşe İlk Adım Programı nedir? İlk 6 aylık maaş devletten
06.01.2026 16:27  Güncelleme: 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İşe İlk Adım Programı nedir? İlk 6 aylık maaş devletten
Haber Videosu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genç istihdamını desteklemek amacıyla "İşe İlk Adım Programı" başlattıklarını duyurdu. Program ile 18-25 yaş grubundaki gençlerin ilk işe girişlerinde ücret ve sigorta primlerinin net asgari ücrete denk gelen kısmını İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılıyor; destek 6 aya kadar sürüyor ve kalıcı istihdam hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç istihdamını desteklemek amacıyla önemli bir adım attıklarını açıkladı. 18-25 yaş arasındaki gençlere yönelik başlatılan "İşe İlk Adım Programı" ile ilk 6 aylık maaşın devlete ait olacağını duyuran Erdoğan, programa katılan gençlere günlük 1375 TL cep harçlığı sağlanacağını, iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primlerinin de devlet tarafından karşılanacağını ifade etti. Peki İşe İlk Adım Programı nedir?

GENÇLERİN İLK İŞE ADIMINI DESTEKLEYEN MODEL

Gençler için ilk iş deneyimi, yalnızca bir başlangıç değil, çalışma hayatına atılan en kritik adımlardan biri olarak görülüyor. Bu noktada devreye giren İŞKUR'un "İşe İlk Adım Programı (Ücret Sübvansiyonu)", gençlerin işgücü piyasasına daha güçlü ve sürdürülebilir şekilde katılmasını amaçlıyor. Program, özel sektör iş birliğiyle uygulanıyor.

ÜCRET DESTEĞİYLE İSTİHDAMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER AZALTILIYOR

Program kapsamında işverenlere sunulan ücret desteği sayesinde, genç istihdamının önündeki mali engellerin azaltılması hedefleniyor. Böylece gençlerin işgücü piyasasına daha hızlı dahil olması ve istihdama kalıcı biçimde katılımının desteklenmesi amaçlanıyor.

18-25 YAŞ GRUBUNA 6 AYA KADAR MAAŞ DESTEĞİ

İşe İlk Adım Programı'nda, 18-25 yaş aralığındaki gençlerin ilk işe girişlerinde ücret ve sigorta primlerinin net asgari ücrete karşılık gelen kısmı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor. Destek süresi ise altı aya kadar uygulanabiliyor. Bu modelle gençlerin erken yaşta işgücü piyasasına girişinin teşvik edilmesi ve ilave istihdam yoluyla iş imkanlarının artırılması planlanıyor.

KALICI İSTİHDAMA GEÇİŞ HEDEFLENİYOR

Programın temel hedefleri arasında gençlerin iş deneyimi kazanması, özel sektörün nitelikli genç işgücüne daha kolay erişebilmesi ve genç işsizliğinin yapısal etkilerinin azaltılması yer alıyor. İŞKUR'un bu uygulaması, gençlerin çalışma hayatına sağlam bir başlangıç yapmasını destekleyen ve ilk işi kalıcı istihdama dönüştürmeyi amaçlayan önemli bir istihdam aracı olarak öne çıkıyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret, Sigorta, Ekonomi, Gençlik, Gündem, Güncel, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İşe İlk Adım Programı nedir? İlk 6 aylık maaş devletten - Son Dakika

İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
Venezuela’nın geçici yeni başkanı Rodriguez göreve başladı Venezuela'nın geçici yeni başkanı Rodriguez göreve başladı
Süper Kupa’da ilk finalist Galatasaray Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray
Siverek’te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı Siverek'te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı
Bakan Fidan’dan: Hepimiz aynı gemideyiz, kendi güvenliğimizi sağlamalıyız Bakan Fidan'dan: Hepimiz aynı gemideyiz, kendi güvenliğimizi sağlamalıyız
Maduro ve eşi ünlülerin cezaevinde: El Chapo ve Diddy ile aynı adreste Maduro ve eşi ünlülerin cezaevinde: El Chapo ve Diddy ile aynı adreste
Kaçak avcıya dev ceza Kaçak avcıya dev ceza
’’İçimde ukde kaldı’’ diyen Fatih Terim Türk futbolu için tarihi bir öneride bulundu ''İçimde ukde kaldı'' diyen Fatih Terim Türk futbolu için tarihi bir öneride bulundu

19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satış danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satış danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
18:46
Maduro’nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi
Maduro'nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi
18:15
Osimhen ile tartışma yaşayan Lookman’dan paylaşım
Osimhen ile tartışma yaşayan Lookman'dan paylaşım
17:56
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
17:49
Elazığ’da 10 katlı binanın çatısında tehlikeli kar temizliği
Elazığ'da 10 katlı binanın çatısında tehlikeli kar temizliği
17:29
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
17:20
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 19:30:11. #7.11#
SON DAKİKA: İşe İlk Adım Programı nedir? İlk 6 aylık maaş devletten - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.