İSG, 2026\'ya Güçlü Bir Başlangıç Yaptı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (ISG) Ticari İşler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Kerem Maybek, hem Türkiye'ye gelen turistler hem de transit yolcular için önemli bir kapı işlevi gördüklerini belirterek, "Hedefimiz, ISG'yi yalnızca bölgesel ölçekte değil küresel ölçekte de tercih edilen bağlantı merkezlerinden biri haline getirmek." dedi.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2025'te 48,4 milyon yolcuyla rekor seviyeye ulaşmasının ardından 2026 yılına da büyüme grafiğiyle girdi.

Havalimanı, 2026'nın ilk 4 ayında 15,3 milyon yolcuya hizmet vererek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artış kaydetti. Türkiye'de ikinci, Avrupa'da ise dokuzuncu sırada bulunan ISG, "Majör Havalimanları" kategorisinde Avrupa'da hızlı büyümesiyle dikkati çeken merkez olma başarısını gösterdi.

Türkiye'nin küresel turizm hedefleri doğrultusunda stratejik rol üstlenen havalimanı, kompakt terminal yapısı ve ikinci pistin tam kapasiteyle devreye alınmasıyla operasyonel gücünü artırdı. İstanbul'un Anadolu Yakası'ndan üç kıtaya bağlantı sağlayan merkez, genişleyen uçuş ağıyla transit yolcular için tercih edilen bir durak haline geldi.

"Güçlü bir başlangıç yaptık"

Maybek, AA muhabirine, Türkiye'de yakaladıkları başarı ivmesini uluslararası ölçekte de sürdürmeye devam ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin ikinci, Avrupa'nın ise dokuzuncu en yoğun havalimanı konumunda olduklarını vurgulayan Maybek, "Avrupa'daki 'Majör Havalimanları' kategorisinde yılın ilk 3 ayı verilerine göre en hızlı büyüyen havalimanıyız. 2025 yılı bizim için tarihi bir yıl oldu. 48,4 milyon yolcuya hizmet vererek ISG tarihinin en yüksek yolcu sayısına ulaştık. 2026 yılına da güçlü bir başlangıç yaptık." ifadelerini kullandı.

Maybek, tüm bu verilerin, büyüme ivmelerinin 2026'da da güçlü şekilde devam ettiğini gösterdiğini dile getirerek, kendileri için başarının sadece yolcu sayısıyla ölçülmediğini, asıl hedeflerinin büyürken yolcu memnuniyetini, seyahat konforunu ve operasyonel verimliliği de aynı ölçüde geliştirmek olduğunu belirtti.

Uçuş ağını genişletme çalışmalarına değinen Maybek, "2025 içerisinde 27'si dış hat ve 2'si iç hat olmak üzere toplam 29 yeni hattı uçuş ağımıza ekledik. Bugün İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı olarak, 55 ülkede 154 destinasyona bağlantı sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de büyümemiz devam edecek. 21 Mayıs'ta Pegasus ile Duşanbe hattı devreye girdi. 22 Mayıs'ta ise Nesma Hava Yolları'nı networkümüze dahil ettik. Ayrıca Uzak Doğu ve Asya-Pasifik pazarı da stratejik odağımızda yer alıyor. Yeni hatlar, yalnızca yolcu sayımızı artırmakla kalmıyor, aynı zamanda ISG'nin transfer merkezi kimliğini de daha görünür hale getiriyor." diye konuştu.

"Otelimizi daha erişilebilir ve konforlu bir yapıya taşıdık"

Maybek, havalimanı içindeki ISG Airport Hotel'in transit yolcular için büyük avantaj sağladığına dikkati çekerek, havalimanı otellerinin artık yalnızca konaklama hizmeti sunan yapılar değil yolcu deneyiminin önemli birer parçası olduklarını dile getirdi.

Özellikle uzun aktarmalı uçuşlarda, gece seyahatlerinde ya da rötar durumlarında yolcular için güvenlik, konfor ve zaman tasarrufunun büyük önem taşıdığını anlatan Maybek, şöyle konuştu:

"ISG Airport Hotel, bu noktada önemli bir avantaj sağlıyor. Konaklama ve ulaşımın aynı noktada çözülebilmesi, özellikle transfer yolcuları için ISG'nin tercih edilme oranını artıran unsurlardan biri. Yolcu, terminale entegre bir yapı içinde hızlıca bilgi alabiliyor, rezervasyon yapabiliyor ve konforlu bir şekilde seyahat sürecine devam edebiliyor. Son dönemde gerçekleştirdiğimiz renovasyon, modernizasyon ve dijitalleşme yatırımlarıyla otelimizi daha erişilebilir ve konforlu bir yapıya taşıdık. Havalimanı içindeki özel tanıtım ve rezervasyon masası da yolculara anlık çözüm sunuyor. Bu entegre yapı yalnızca yolcular için değil hava yolları ve iş ortaklarımız için de değer yaratıyor. Daha öngörülebilir, konforlu ve kesintisiz bir seyahat deneyimi, yolcunun rota ve hava yolu tercihinde belirleyici hale geliyor."

Maybek, ISG'nin Türkiye'nin küresel turizm hedefleri açısından stratejik role sahip olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki konumumuz, genişleyen uçuş ağımız ve güçlü operasyonel yapımızla hem Türkiye'ye gelen turistler hem de transit yolcular için önemli bir kapı işlevi görüyoruz. 2025 yılında 48,4 milyon yolcuya ulaşmamız, bu potansiyelin somut göstergelerinden biri oldu. Bu başarıda kompakt terminal mimarimizin sağladığı hız, stratejik lokasyon avantajımız ve güçlü paydaş ekosistemimizin büyük katkısı var."

İkinci pistin devreye girmesiyle operasyonel kapasitenin, trafik yönetim kabiliyetinin ve esnekliğinin önemli ölçüde arttığını söyleyen Maybek, ilk fazı tamamlanan T1 terminalinin diğer fazlarının da operasyonlara dahil edilmesiyle ISG'nin çok daha güçlü bir ölçeğe ulaşacağını anlattı.

Maybek, başarıyı yalnızca kapasite artışıyla değerlendirmediklerini vurgulayarak, "Hız, verimlilik, operasyonel kalite ve yolcu deneyimi, bizim için kritik başlıklar. Önümüzdeki dönemde de ISG'nin hem Türkiye turizmine hem de bölgesel havacılık ekosistemine daha güçlü katkı sunmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

ISG'nin üç kıtayı birbirine bağlayan güçlü transfer merkezi konumunda olduğuna işaret eden Maybek, kompakt terminal yapısı, dijital altyapı ve operasyonel hız sayesinde yolculara kısa bağlantı süreleri ve akıcı transfer deneyimi sunabildiklerini söyledi.

Maybek, "Şehrin Havalimanı" vizyonunun temelinde de erişilebilirlik ve hızın bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yolcuların terminal içindeki hareketini kolaylaştıran dijital yönlendirme sistemleri, akıllı operasyon yönetimi ve entegre hizmet noktalarıyla seyahat sürecini mümkün olduğunca konforlu hale getiriyoruz. Yolcu deneyimini yalnızca fiziksel alanlarla sınırlı görmüyoruz. Dijital hizmetlerden operasyonel planlamaya, terminal içi akıştan konfor alanlarına kadar tüm süreci bütünsel bir yaklaşımla ele alıyoruz. Hedefimiz, ISG'yi yalnızca bölgesel ölçekte değil küresel ölçekte de tercih edilen bağlantı merkezlerinden biri haline getirmek. Bu doğrultuda hız, konfor ve verimliliği aynı çatı altında sunmaya devam ediyoruz."

"Dijitalleşmeyi operasyonların merkezine konumlandırıyoruz"

Havacılık sektöründe rekabetin yalnızca kapasiteyle değil hız, veri yönetimi, öngörülebilirlik ve yolcu deneyimiyle de şekillendiğini ifade eden Maybek, dijitalleşmeyi operasyonların merkezine konumlandırdıklarını vurguladı.

Yapay zeka destekli dijital asistan "SAVVy"nin yolcuların sorularına anlık yanıt verdiğini anlatan Maybek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"SAVVy, hem yolcu deneyimini iyileştiriyor hem de SAW Care Çağrı Merkezi ekiplerimizin daha karmaşık konulara odaklanmasına olanak sağlıyor. Bunun yanında self check-in, self bag-drop, otomatik bagaj teslim sistemleri, biniş kartı doğrulama, akıllı bagaj takip ve veri analitiği uygulamalarıyla yolcularımıza daha hızlı ve konforlu bir deneyim sunuyoruz. Bu teknolojik dönüşüm, hava yolları açısından da daha verimli operasyon, kısa işlem süreleri ve öngörülebilir bir yolcu akışı anlamına geliyor. Dolayısıyla ISG, yalnızca yolcular için değil hava yolları için de daha cazip ve güçlü bir merkez haline geliyor."