İSHİB, Barselona'da düzenlenen su ürünleri fuarına 20 firma ile katıldı - Son Dakika
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Ekonomi

İSHİB, Barselona'da düzenlenen su ürünleri fuarına 20 firma ile katıldı

İSHİB, Barselona\'da düzenlenen su ürünleri fuarına 20 firma ile katıldı

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB), Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla, İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen Seafood Expo Global Fuarı'na 20 firmayla milli katılım gerçekleştirdi. Türk firmalarının tanıtım çalışmaları büyük ilgi gördü. İSHİB Başkan Yardımcısı Oğulcan Kemal Sagun, su ürünleri sektöründe 2023'te ihracatın yüzde 2,6 artış göstererek 1 milyar 736 milyon dolar olduğunu belirtti. Sagun, Türkiye'nin Norveç ile rekabet etmek için daha çok çalışması gerektiğini ve markalaşmaya odaklanması gerektiğini vurguladı.

28.04.2024 14:29
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İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB), Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla, İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen Seafood Expo Global Fuarı'na 20 firmayla milli katılım gerçekleştirdi.

İSHİB'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın en prestijli su ürünleri fuarı olarak kabul edilen fuarın giriş bölümünde yer alan Türk firmalarının yaptığı tanıtım çalışmalarına ilgi büyük oldu.

Türkiye'nin Barselona Başkonsolosu Selen Evcit ile Ticaret Ataşeleri Nurdan Çamlıbel Aydın ve Mehmet Örnek, fuarı ziyaret ederek katılan firmalara destek verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSHİB Başkan Yardımcısı Oğulcan Kemal Sagun, su ürünleri sektöründe 2023'te bir önceki yıla göre ihracatın yüzde 2,6 artış göstererek 1 milyar 736 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Sagun, "En fazla ihracatı gerçekleştirilen ürünler; levrek, çipura, orkinostur. En fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler 325 milyon dolar ile Rusya, 190 milyon dolar ile İtalya, 156 milyon dolar ile Birleşik Krallık. 2023 yılında miktar bazında 271 bin 488 ton, değerde ise yaklaşık 2 milyar dolarlık ihracat yaptık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yıllık balık üretiminin yetiştiricilik ve avcılık olmak üzere 600 bin ton olduğunu vurgulayan Sagun, şöyle devam etti:

"İhracatın yüzde 85'i yetiştiricilikten elde edilen ürünler. Çipura, levrek ve alabalık ihracatında Avrupa'da lideriz. Avrupa'da tüketilen her üç balıktan 1 tanesi Türkiye'den gidiyor. Toplam su ürünleri ihracatında dünyada 26. sırada bulunuyoruz. Yetiştiricilikte ise İspanya ve Malta'nın ardından üçüncü tedarikçi ülkeyiz. Kendimizi ayrıştırmak için markalaşmaya odaklanmalıyız."

"Türkiye daha kaliteli, Norveç daha organize"

Fuarda, Türk stantlarının Norveç'inkilerin yanında yer aldığını belirten Sagun, "Avrupa'da Norveç'ten sonra ikinci büyük ihracatçıyız. En büyük rakibimiz Norveç ama ona ulaşmak için daha çok çalışmalıyız. Çünkü çok organizeler, bir bütün olarak bu işe bakıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Sagun, "Norveç, birim değeri olarak kiloda bizden 3-4 kat fazla. 12 dolar civarındalar. Bizim en büyük sorunumuz planlı üretimimizin olmaması. Bizim de birlikte hareket etmemiz, üretimin standartlarını belirlememiz lazım ki hem tanıtımlarımızı hem de katma değeri artıralım." ifadelerini kullandı.

Türk somonu ile Norveç somonu arasında kalite farkının olmadığının altını çizen Sagun, şunları kaydetti:

"Bizim ürünümüz aynı yemi alıyor, sularımız daha temiz ancak Norveç'in daha kaliteli olduğu algısı var. Bu algının zaman içinde değişeceğini düşünüyorum. En azından biz değiştirmek için çaba sarf edeceğiz. Norveç global etki ile pembe balıkları meşhur etti. Pazarlama ile trend haline getirdi. Biz de kendi trendimizi yaratacağız. Türk somonu ihracatımızın iki ana pazarı Rusya ve Japonya. Ancak alternatif ülkelere de gitmemiz lazım. Ürünlerimizi tüm dünyaya yaymak istiyoruz. Hedefimize Çin'i aldık. Çin'de ağustos ayında birlik bazında tanıtım yapacağız. Tayland ve Polonya da hedef ülkelerimiz arasında."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İSHİB, Barselona'da düzenlenen su ürünleri fuarına 20 firma ile katıldı - Son Dakika

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