İslam Memiş, parasını altına yatıranların beklediği haberi verdi

20.04.2026 11:37
Orta Doğu’daki gelişmelerin piyasalara etkisi sürerken, Finans Analisti İslam Memiş’ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Memiş, altındaki düşüşlerin kalıcı olmadığını belirterek, yeniden yükselişlerin görülebileceğini ifade etti.

Küresel piyasalar, Orta Doğu’daki gelişmelerin etkisiyle haftaya dalgalı bir başlangıç yaptı. Petrol fiyatlarındaki hareketlilik piyasaları baskılarken, yatırımcılar bölgeden gelen haber akışına odaklandı. Finansal analist İslam Memiş, altın ve petrol piyasasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

“PİYASALAR ORTA DOĞU’YA ODAKLANDI”

Bir televizyon programına katılan Memiş, bu hafta küresel piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmadığını belirterek, “Sadece Orta Doğu’dan gelen haber akışları bizim için önemli olacaktır. Cuma günü Hürmüz Boğazı açıldı, cumartesi günü kapandı. Cuma günü yükselişler vardı, haftaya düşüşlerle başladı piyasa” dedi.

PETROLDE DAR BANT VURGUSU

Brent petrolde yaşanan dalgalanmaya dikkat çeken Memiş, “Yüzde 9 civarında Brent petrolün varil fiyatında sert düşüşler vardı, yüzde 4 civarında yükselişle haftaya başladık. Şu anda Brent petrol 96,5 dolar seviyesinde. 97-98 dolar direnç, 94 dolar ise destek seviyesi. Bu bant aralığını takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ALTIN İÇİN TOPARLANMA BEKLENTİSİ

Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde ise Memiş, ons altının 4788 dolar seviyesinde olduğunu belirterek, “4740 dolar destek seviyesinden tekrar toparlanan bir trend görebiliriz. Bu satışlar çok kalıcı olmayabilir” dedi.

“MANİPÜLASYON YILI” VURGUSU

Piyasalarda dalgalı seyrin devam edebileceğini ifade eden Memiş, yatırımcı davranışlarına da dikkat çekti. “Piyasalar artık bu duruma alıştı. Bu yıl manipülasyon yılı olarak görülüyor. Kısa vadeli işlemler dar bantta yapılırken, ana trend normalleşme yönünde” değerlendirmesinde bulundu.

* BU HABER OKUYUCULAR İÇİN BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hidir Akbaba Hidir Akbaba:
    yarım saat sonra başka birşey söyler. bi halttan anladığı yok 9 0 Yanıtla
  • deli balta deli balta:
    geldi yine ziyaa 7 0 Yanıtla
  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    Medyum memiş senden daha iyi biliyor mn kyuyum 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
