İslamabad-Tahran-İstanbul yük treni Ankara'ya ulaştı

Bölge ülkeleri arasında demiryolu ağını yeniden etkin hale getirerek Türkiye, İran ve Pakistan arasındaki ticaret potansiyelini artırmak üzere yeniden başlatılan İstanbul-Tahran-İslamabad yük treni Ankara'dan uğurlandı.

Yeniden sefere başlayan İstanbul - Tahran - İslamabad yük treni, Ankara'da düzenlenen törenle uğurlandı.

Programda konuşan Pakistan Milli Meclisi Üyesi Sn. Makhdoom Zain Qureshi, "Burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün burada ilk defa gerçekleşecek olan İslamabad-Tahran-İstanbul yük treninin karşılanması için bulunuyoruz. Bu tren buraya gelmek için 6 bin metrelik bir yolu kat etti ve bugün burada. Bu adım çok önemli bir adım anlamına geliyor. Bölgedeki bağlantıları güçlendirmekle beraber aynı zamanda hem ekonomik hem ticari faaliyetleri artıracak. Aynı zamanda maliyeti ciddi anlamda azaltacak. Normalde 30 gün sürecek bir yolculuğu 12 güne indiriyor" dedi.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend ise yaptığı konuşmada, "Pakistan İran ve Türkiye köklü geçmişe sahip olan üç dost ve kardeş ülkedir. Aynı zamanda Ekonomik İş Birliği Teşkilatı içerisinde geçmişi çok eskilere dayanan iş birlikleri var ve bu projede de ortaklar. Bildiğiniz gibi bu proje 2009 yılında Ekonomik İş birliği Teşkilatı altında başlatıldı ama bir takım engellerden ötürü beklemek zorunda kaldı ve 10 yılın nihayetinde tekrardan tamamlandı. Bu hat Pakistan'ı İran üzerinden Türkiye'ye bağlayan seyahat zamanını ve maliyetini azaltan ve Pakistan İslamabad'ı İstanbul'a bağlayan önemli bir yük treni hattıdır" diye konuştu.

Programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı. - ANKARA