İSO, "Kara, Deniz Taşıtları ve Yan Sanayi Sürdürülebilirlik Raporu"nu açıkladı - Son Dakika

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında 8'incisini açıkladığı "Kara, Deniz Taşıtları ve Yan Sanayi Sürdürülebilirlik Raporu"nda, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın (AYM) sektöre fırsatlar sunduğu belirtildi.

İSO açıklamasına göre, İSO, küresel iklim değişikliği ve AYM gibi sürdürülebilirlik çerçevesinde uluslararası ticarette ortaya çıkması beklenen yeni sistemleri göz önünde bulundurarak belirlediği sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında 10 sektör için hazırladığı yol haritalarını açıklamayı sürdürüyor.

İSO, bünyesindeki 55 meslek komitesinin gruplandığı 10 ayrı sektör için küresel pazarda yüksek katma değer üretmek ve sürdürülebilirlik yetkinliklerini artırmak amacıyla hazırladığı rehberlerden 8'incisini, kara, deniz taşıtları ve yan sanayi sektörü için açıkladı.

"Kara, Deniz Taşıtları ve Yan Sanayi Sürdürülebilirlik Raporu", sanayi grubunun meslek komiteleri olan kara taşıtları ana sanayi ve karoseri sanayi, kara taşıtları yan sanayi ve deniz, hava ve demir yolu ana ve yan sanayi için gelecek dönem sürdürülebilirlik çalışmalarına özel yol gösterici öncelikleri ve takip göstergelerini sunmak amacıyla hazırlandı.

Raporda, AYM'nin sektöre fırsatlar sunduğu ve bu fırsatları değerlendirmek için tüm tedarik zincirinin değişen ekosistem içinde gelişiminin sağlanmasının, Türkiye'nin rekabetçiliğinin kuvvetlenmesi ve lojistik altyapısının geliştirilmesi için kritik olduğu belirtildi.

Salgınla değişen tedarik zinciri yaklaşımları çerçevesinde ise Türkiye'nin AB başta olmak üzere Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya coğrafi yakınlığının ticari ilişkilerin gelişmesinde önemli bir fırsat olduğu ve lojistik açıdan güçlü bir rekabet avantajı sağladığı vurgulanan raporda, Paris Anlaşması hedefleri ile ulaşım kaynaklı sera gazlarının azaltılması kapsamında ürün standartları, elektrikli ve alternatif yakıtlı araçlara yönelim ve bu tip araçlar için altyapı oluşturulması gibi konularda pazarda önemli bir dönüşüm yaşanacağı da kaydedildi.

Küresel gemi inşa pazarının büyümesi bekleniyor

Raporun "Sürdürülebilirlik Öncelikleri-Çevre" başlıklı bölümünde, Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 80'lik diliminin AB ülkelerine yönelik olduğu göz önüne alındığında, özellikle AB'de AYM ile yapısal değişiklikler ve dış ticarette getirilecek yeni kuralların sanayi tarafından yakından takip edilerek adımlar atılmasının, sektörün küresel boyutta rekabetçi sürdürülebilirlik yetkinlikleri kazanması ve korumasının kritik bir konu olduğu belirtildi.

Raporda, yine AB'nin 2050'de "ilk iklim nötr kıta olma" hedefinin yanında sıfır kirlilik hedefinin de bulunduğu, üretim kaynaklı atıkların geri kazanılarak ekonomiye kazandırılması, boya çamuru, fosfat çamuru gibi atıklar ile atık lastik ve yağların çimento fabrikalarında enerji geri kazanımında kullanılması gibi girişimlerin önem kazandığı aktarıldı.

Nispeten çevre dostu bir ulaşım şekli olmasına rağmen deniz ulaşımında emisyonlarda daha fazla azalmaya ihtiyaç duyulduğu belirtilen raporda, artan deniz ticareti ve ekonomik büyüme, artan enerji tüketimi, çevre dostu gemi talebi, LNG yakıtlı motorlar ve nakliye hizmetleri nedeniyle küresel gemi inşa pazarının gelecekte büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Raporun "Sürdürülebilirlik Öncelikleri- Ekonomik" başlıklı bölümünde ise dünyada müşteri, yatırımcı ve hatta çalışan beklentilerinin değiştiği ve bunun kara, deniz taşıtları ve yan sanayisini büyük ölçüde etkilediği de belirtildi. Yakıt verimliliği yüksek, hidrojenle çalışan ve hibrit uçakların geliştirilmesi, gemicilik sektöründe dijitalizasyon ve otomasyonla tüm tedarik zincirinde enerji verimliliği sağlanması gibi konuların önem kazandığı da vurgulandı.