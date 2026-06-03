Isparta'da Gül Hasat Sezonu Başladı - Son Dakika
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Isparta'da Gül Hasat Sezonu Başladı

Isparta\'da Gül Hasat Sezonu Başladı
03.06.2026 15:05
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Isparta'da gül hasadı başladı, 12-13 bin ton gül çiçeği alımı bekleniyor. Verim iyi, fiyat stabil.

ISPARTA'da gül hasat sezonu başladı. Bu yıl mevsim şartlarının iyi gitmesi rekolte beklentisini artırdı. Gülbirlik Genel Müdürü İbrahim Işıdan, "Tahminen 12-13 bin ton arasında bir gül çiçeği alımı bekliyoruz" dedi.

Türkiye'nin en önemli gül çiçeği üretim merkezlerinden Isparta'da hasat sezonu başladı. Sabah erkenden bahçeye giren işçiler tarafından toplanan gül çiçekleri, başta gül yağı olmak üzere diğer kozmetik ürünlerin üretiminde kullanılacak. Hava şartlarına bağlı olarak haziran sonuna kadar devam edecek sezonun başlamasıyla gül bahçeleri çok sayıda yerli ve yabancı turistin de ilgi odağı haline geldi.

300-350 KİLO GÜL YAĞI ÜRETİMİ BEKLENİYOR

Gülbirlik Genel Müdürü İbrahim Işıdan, sezonun başlamasıyla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulundu. Bu sezon Gülbirlik olarak özel sektör dışında 12-13 bin ton gül çiçeği alımı beklediklerini ifade eden Işıdan, "Bu yıl mevsim şartlarının iyi gitmesi, yağışların bol olması sayesinde geçen yıla oranla daha iyi bir verim bekliyoruz. Hava sıcaklıkları çok fazla artmazsa bu verim daha da artabilir. Tahminen 12-13 bin ton arasında bir gül çiçeği alımı bekliyoruz. Bu gül çiçeklerini 40 ayrı noktada oluşturduğumuz alım merkezlerinde topluyoruz. Daha sonra Güneykent, Kılıç ve İslamköy'de bulunan fabrikalarımızda işliyoruz. Bin 500 kilogram konkret, 300-350 kilogram dolayında gül yağı ve yanı sıra gül suyu üretimi bekliyoruz" dedi.

BU YIL 12 BİN AVRO OLMASI BEKLENİYOR

Gülbirlik Genel Müdürü İbrahim Işıdan, kozmetik sektöründe ham madde olarak kullanılan gül yağının kilogram fiyatı konusundaki beklentilerine ilişkin soruya şu cevabı verdi:

"Gül yağı sektörü stabil bir fiyatı benimsiyor. Geçen yıl kilogram fiyatı 12 bin avro civarındaydı. Bu yıl da fiyatın aynı oranda olmasını bekliyoruz. Üreticimizi de sevindirecek bir haberimiz oldu. Sezon başında gülün taban fiyatını 80 lira olarak açıkladık ve önümüzdeki haftalarda ödeme yapmayı planlıyoruz."

'KOZMETİK ÜRÜNLERİ DE ÜRETİYORUZ'

Genel Müdür İbrahim Işıdan üretilen gül yağı, gül suyu ve konkret dışında uzun zamandır kozmetik imalathanesinde 'Rosense' markası ile kozmetik ürünleri üreterek gül yağını kendilerinin de değerlendirdiğini belirterek, verimli bir sezon temennisinde bulundu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Isparta, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Isparta'da Gül Hasat Sezonu Başladı - Son Dakika

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