İsrail'de Enerji Altyapısında Çatışma Hasarları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İsrail'de Enerji Altyapısında Çatışma Hasarları

19.06.2025 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in enerji altyapısı İran saldırıları nedeniyle ciddi hasar gördü, gaz üretimi durdu.

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalar ve gerilim, sadece Tahran'ın değil Tel Aviv'in enerji altyapısında da aksamalara yol açarken, şu ana kadar iki büyük doğal gaz sahasında üretime ara verildi. Hayfa'daki petrol rafinerisi füze saldırısı sonrası kapandı ve bir elektrik üretim tesisi ağır hasar aldı.

AA muhabirinin uluslararası medya ile İsrail Enerji ve Altyapı Bakanlığından derlediği bilgilere göre, İsrail'in enerji ve altyapı sistemleri, İran'ın füze saldırıları sonrası ciddi zarar gördü.

Hayfa kentindeki petrol rafinerisi sahibi Bazan şirketinden 15 Haziran'da yapılan açıklamada, İran'ın saldırısı nedeniyle tesislerde ciddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

Açıklamada, hasar nedeniyle rafineri ve bağlı şirketlerin tüm tesislerinin faaliyetlerinin durdurulduğu duyuruldu.

Rafinerinin günlük 197 bin varil ham petrol işleme kapasitesine sahip olduğu bildirilirken İsrail Enerji ve Altyapı Bakanlığı, faaliyetlerin mümkün olan en kısa sürede yeniden başlaması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Guardian'ın aktardığına göre, Hayfa petrol rafinerisi, buhar ve elektrik üretim tesisinin aldığı ağır hasar nedeniyle 16 Haziran'da kapatıldı.

Ayrıca aynı bölgede yer alan Hayfa Limanı yakınındaki elektrik santraline düzenlenen saldırı sonucu tesiste yangın çıktı.

Bunun yanı sıra Yunanistan merkezli Energean şirketi, Karish açık deniz gaz sahasındaki tüm üretim faaliyetlerini durdurduğunu duyurdu. Şirketin açıklamasında, Enerji ve Altyapı Bakanlığının 13 Haziran'da verdiği talimat doğrultusunda üretimin tamamen durduğu, güvenlik nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.

İsrail'in diğer büyük açık deniz sahası olan Leviathan'da da üretimin durduğu bildirildi. Şirket operatörü Chevron, sahadaki faaliyetlerle ilgili detay vermezken, kaynaklar üretimin askıya alındığını aktardı.

Yaşanan gelişmeler üzerine enerji sektöründe arz sürekliliğinin sağlanması amacıyla İsrail hükümeti Kudüs'te durum değerlendirme merkezi açtı.

Leviathan sahası Mısır'ın arz güvenliği için önemli

Her iki sahadan da iç gaz talebini karşılamakta zorlanan Mısır'a gaz tedarik ediliyor.

Geçen yıl, Leviathan sahasında 11,33 milyar metreküp doğal gaz üretilmişti. Bu gazın büyük kısmı komşu ülkeler Mısır ve Ürdün'e ihraç ediliyordu.

Uluslararası Enerji Forumunun veri tabanı JODI'ye göre, İsrail gazı Mısır'ın tüketiminin yaklaşık yüzde 15-20'sini karşılıyor. Bölgesel arz daralması, yaz aylarında elektrik talebinin arttığı bir dönemde yaşanmasıyla, Mısır'ı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatını artırmaya zorluyor.

Karish sahasında ise geçen yıl toplam 5,8 milyar metreküp doğal gaz üretilmişti. Energean tarafından işletilen İsrail'in en yeni açık deniz sahası Karish 2022, Leviathan ise 2019'da üretime başlamıştı.

İsrail'in gaz tüketimi geçen yıl hem enerji hem de sanayi sektörlerinde artmış ve toplam tüketim 13,9 milyar metreküple yeni bir rekor seviyeye ulaşmıştı.

İsrail'in Mısır ve Ürdün'e gaz ihracatı da geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 13,3 artışla 13,2 milyar metreküpe yükselmişti. İsrail'in söz konusu iki ülkeye ihracatı, geçen yıl İsrail'in gaz üretiminin yaklaşık yüzde 49'unu oluşturmuştu.

Uzmanlara göre, İsrail'in doğal gaz altyapısında yaşanan bu kesinti, ülkenin enerji güvenliği kadar, bölgesel dengeler açısından da yeni bir kırılganlık alanı yarattı.

Taraflar arasında sağlanacak hızlı bir ateşkesin, piyasalar üzerindeki etkinin sınırlı kalmasını sağlayabileceği yorumları yapılırken, çatışmaların tırmanması halinde doğal gaz arz güvenliği üzerindeki etkilerin derinleşmesinden endişe ediliyor.

İsrail'in uğradığı gerçek hasar konusunda belirsizlik var

Ürdünlü enerji uzmanı Amir El-Shobaki, AA muhabirine, Leviathan gaz sahasının kapatılmasının önlem amaçlı olduğunu belirterek, "Hayfa yakınlarındaki açık deniz platformuna isabet eden herhangi bir mühimmat, özellikle yüksek basınçlı gaz ve patlama riski nedeniyle, onarımı zor veya uzun sürecek ciddi hasara neden olabilirdi." diye konuştu.

El-Shobaki, üretimin durdurulmasının potansiyel riskleri azaltmak ve bir saldırı olması durumunda bakımın daha hızlı gerçekleştirilebilmesi için daha iyi bir fırsat sağlamak amacıyla yapıldığını aktardı.

İsrail'in stratejik enerji altyapısının uğradığı "gerçek hasar" konusunda hala medya karartması ve belirsizlik olduğuna dikkati çeken El-Shobaki, şöyle devam etti:

"İlk bulgular Hayfa rafinerisi ve bir elektrik üretim istasyonunda sınırlı hasar olduğunu ve bu hasarın onarılabilir olduğunu ve kısa vadede İsrail'in enerji sisteminin sürekliliğini tehdit etmediğini gösteriyor. Bölgesel etkiye gelince, Ürdün 6 gün önce gaz akışının durmasıyla gaz tedarikindeki kesintiden zaten etkilendi. Ürdün durumu ciddiye alıyor ancak bunun maliyeti günlük 2 milyon dolar olarak tahmin ediliyor ve kesinti devam ederse yıllık 1 milyar dolara ulaşabilir."

El-Shobaki, Mısır'ın daha fazla LNG ithal etmek ve elektrik üretimi için dizel ve fuel oil'e olan bağımlılığını artırmak zorunda kalabileceğinin altını çizerek, "Bu, maliyetleri önemli ölçüde artıracak. Programlı elektrik kesintileri, özellikle yazın en yoğun talep döneminde, taleple başa çıkmak için şimdiden başladı." ifadesini kullandı.

İsrail'in enerji altyapısının son derece savunmasız olduğunu ancak mevcut şartlarda ülkenin hava savunmasının etkinliği ve yoğunluğu nedeniyle koruma altında olduğunu belirten El-Shobaki, şimdiye kadar özellikle İran'dan gelen saldırıların çoğunun isabetsizliği ve sınırlı etkinliğine dikkati çekti.

El-Shobaki, İsrail'deki enerji altyapısının isabetli ve etkili saldırılara maruz kalması durumunda sonuçların çok ciddi olabileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu durum İsrail'deki yaşamı felce uğratabilir, özellikle enerji sektörünün İsrail ekonomisinin yarısından fazlasını oluşturan su arıtma, iletişim, finans piyasaları ve teknoloji sektörleriyle doğrudan bağlantılı olduğu düşünüldüğünde bunu anlayabiliriz. Gaz kesintisinin devam etmesi durumunda kısa vadede, Mısır ve Ürdün, özellikle yaz aylarında soğutma ve klima ihtiyaçları nedeniyle elektrik talebinin zirveye ulaştığı dönemlerde İsrail gazının kaybını telafi edecek acil ve uygulanabilir alternatiflere sahip değil. Ürdün dizel ve fuel oil kullanımını artırabilir, Mısır ise daha fazla LNG satın alabilir, ancak bunlar yalnızca geçici ve çok pahalı çözümler. Kısacası, kesinti uzun süre devam ederse, hazır veya sürdürülebilir alternatifler yok."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Tel Aviv, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Tahran, Enerji, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İsrail'de Enerji Altyapısında Çatışma Hasarları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe ve Galatasaray 50 milyon euroluk yıldız için yarışa girdi Fenerbahçe ve Galatasaray 50 milyon euroluk yıldız için yarışa girdi
Hande Erçel ve Barış Arduç yine çok konuşuluyor Ateşli sahneler olay oldu Hande Erçel ve Barış Arduç yine çok konuşuluyor! Ateşli sahneler olay oldu
Süper Lig’in eski devinde yolsuzluk depremi Süper Lig'in eski devinde yolsuzluk depremi
Son şampiyondan Nico Williams bombası Son şampiyondan Nico Williams bombası
Caner Erkin’e büyük şok Caner Erkin'e büyük şok
Kate Middleton’ın Royal Ascot at yarışlarına katılmaması endişe yarattı Kate Middleton'ın Royal Ascot at yarışlarına katılmaması endişe yarattı
Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti
Böyle baba olmaz olsun 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı Böyle baba olmaz olsun! 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı
Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü
Merkez Bankası faizi sabit bıraktı Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
Cenazeyi evden çıkaramayınca vinç çağırdılar Cenazeyi evden çıkaramayınca vinç çağırdılar

09:15
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
08:44
Kremlin’den İsrail’e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora’nın kutusu açılır
Kremlin'den İsrail'e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora'nın kutusu açılır
08:22
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi
07:51
Avrupa ülkesi savaşta İran’dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
07:03
Savaşta 8. gün İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
15:03
Adana’da yangın uçağı göle düştü Pilottan mesaj: Beni alın
Adana'da yangın uçağı göle düştü! Pilottan mesaj: Beni alın
14:58
Görüntü Esenyurt’tan Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi
Görüntü Esenyurt'tan! Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi
14:40
Ali Koç üstüne basa basa söyledi Fenerbahçe’den tarihi anlaşma
Ali Koç üstüne basa basa söyledi! Fenerbahçe'den tarihi anlaşma
14:27
Ümit Özdağ’dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
Ümit Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
14:25
Galatasaray’da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu
Galatasaray'da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu
14:23
Rusya savaşta tavrını sertleştiriyor İsrail ve ABD’ye ciddi uyarı
Rusya savaşta tavrını sertleştiriyor! İsrail ve ABD'ye ciddi uyarı
14:22
Türkiye’de MOSSAD ajanı var mı Emekli subay Ergenekon’dan endişelendiren sözler
Türkiye'de MOSSAD ajanı var mı? Emekli subay Ergenekon'dan endişelendiren sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2025 09:43:06. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'de Enerji Altyapısında Çatışma Hasarları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.