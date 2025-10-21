İşsiz kalınca ekti, hayatı değişti! Kilosunu 200-300 bin TL'ye satıyor - Son Dakika
İşsiz kalınca ekti, hayatı değişti! Kilosunu 200-300 bin TL'ye satıyor

İşsiz kalınca ekti, hayatı değişti! Kilosunu 200-300 bin TL\'ye satıyor
21.10.2025 07:52
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde işsizlikle mücadele için safran üretmeye başlayan Kerim Erişmiş, iklim ve toprağın bu ürünler için uygun olduğunu belirterek, "Yeterli destek verilirse tarım yeniden canlanır" dedi. Erişmiş, "İşimi büyütürsem en az 2-3 kişiye istihdam sağlayabilirim. Araştırmalarımıza göre safranın kilosu 200-300 bin lira arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.

Yüksekova'da işsizlik nedeniyle birçok kişi göç ederken, Kerim Erişmiş tarıma yeniden hayat vermek için safran ve salep ekimine başladı.

"DEVLETTEN DESTEK BEKLİYORUM"

İlçenin iklimi ve toprak yapısının bu ürünlere uygun olduğunu belirten Erişmiş, ilk safran hasadını gerçekleştirdi. Yüksek maliyetler nedeniyle üretimi sınırlı tutmak zorunda kalan Erişmiş, devletten destek beklediğini söyledi.

"BU ÜRÜNDEN GELİR ELDE ETMEK İSTİYORUZ"

Teşviklerin artırılması halinde birçok çiftçinin bu ürünlere yönelebileceğini söyleyen Kerim Erişmiş, açıklamasında şunları kaydetti: "Safran ve salep üzerinde çiftçilik yapıyorum. Geçen sene diktiğimiz saleplerin hasadını haziran ayında aldık. Bu yıl da Tarım Bakanlığı, İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü'nün desteğiyle safran ektik, hibe verdiler. Şimdi çiçek verimi başladı, yaklaşık iki hafta sürecek. Bu üründen gelir elde etmek istiyoruz. Yüksekova'da bu ürün çoğalırsa hem iş imkanı doğar hem de tarıma yönelim artar. Safran soğuğa dayanıklı bir bitki, üç yıl toprak altında kalabiliyor ve her bir yumrudan yediye kadar yeni yumru elde edilebiliyor. Ancak yeterli destek alamadık. Safranın yumru adedi 15-20 bin lira arasında, bu maliyetle çiftçilerin kendi başına üretim yapması mümkün değil."

"İŞİMİ BÜYÜTÜRSEM 2-3 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYABİLİRİM"

Desteklerin artması halinde safran üretimini genişleteceğini belirten Erişmiş, "İşimi büyütürsem en az 2-3 kişiye istihdam sağlayabilirim. Araştırmalarımıza göre safranın kilosu 200-300 bin lira arasında değişiyor. Bu ürün Yüksekova için büyük bir fırsat olabilir" dedi.

Kaynak: ANKA

Yüksekova, Hakkari, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Son Dakika

