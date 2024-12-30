En çok gayrimenkul satışı yapılan ilçeler listesinde sürpriz - Son Dakika
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Ekonomi

En çok gayrimenkul satışı yapılan ilçeler listesinde sürpriz

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) verilerine göre 2024'te İstanbul'da 326 bin 737 gayrimenkul satışı yapıldı. En çok gayrimenkul satışı yapılan ilçelerde birinci sırayı Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi aldı.

30.12.2024 10:49
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) verilerine göre 2024'te İstanbul'da 326 bin 737 gayrimenkul satışı yapıldı.

İSTANBUL İLK SIRADA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TKGM verilerine göre 2024'ün başından 16 Aralık'a kadar en çok gayrimenkul satışı 326 bin 737 ile İstanbul'da, ilçe bazlı veride ise 29 bin 437 ile Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi ilk sırada yer aldı. TKGM verilerine göre büyükşehirlerde yoğunlaşan gayrimenkul satışları en çok, 326 bin 737 ile İstanbul'da yapıldı. İstanbul, gayrimenkul satışlarının yaklaşık yüzde 9'unu tek başına gerçekleştirdi. İkinci sırayı 191 bin 929 gayrimenkul ile Ankara alırken, diğer iller ise 132 bin 809 satış ile İzmir, 102 bin 950 satış ile Bursa ve 101 bin 726 satış ile Antalya oldu.

İLÇE BAZINDA EN ÇOK KONUTUN SATILDIĞI YER EŞHİTKAMİL

Yıl içerisinde en çok gayrimenkul satışı yapılan ilçelerde birinci sırayı Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi aldı. İlçede, 29 bin 437 gayrimenkul satışı yapıldı. İkinci sırayı İstanbul'un Esenyurt ilçesi aldı. Esenyurt'ta 2024'te 28 bin 803 gayrimenkul satıldı. Gaziantep'in Şahinbey ilçesi ise 27 bin 173 satışla üçüncü sırada yer aldı. Ankara'nın en kalabalık ilçesi Çankaya, 25 bin 26 gayrimenkul satışıyla dördüncü, Bursa'nın Nilüfer ilçesi 23 bin 288 satış ile beşinci sıranın sahibi oldu. Öte yandan 2024'te, 2 milyon 822 bin 712 taşınmaz satışı yapıldı. Taşınmazların 1 milyon 256 bin 901'i konut kategorisinde yer aldı.

En çok gayrimenkul satışı yapılan ilçeler listesinde sürpriz
Kaynak: İHA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği, Şehitkamil, Gaziantep, İstanbul, Ekonomi, ankara, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi En çok gayrimenkul satışı yapılan ilçeler listesinde sürpriz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Oooo:
    Esenyurt'ta n emlak alanlar bombayı cebine koydu. Satarken pimini çekecek 11 1 Yanıtla
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