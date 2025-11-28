İstanbul'da "Black Friday" çılgınlığı! AVM'lerde büyük yoğunluk yaşandı - Son Dakika
Son Dakika Logo
Ekonomi

İstanbul'da "Black Friday" çılgınlığı! AVM'lerde büyük yoğunluk yaşandı

28.11.2025 14:00
28.11.2025 14:00
İstanbul'un dev AVM'lerinde "Black Friday" çılgınlığı yaşanıyor. Esenyurt ve Fatih'teki alışveriş merkezlerinde çok sayıda mağazan yüzde 50'lere varan indirimler yaparken, bugünü bekleyen çok sayıda vatandaş mağazalara akın etti.

Alışveriş sektöründe birçok firmanın markalarında yüksek oranda indirimler gerçekleştirdiği 'Black Friday' indirimleri tüm dünyayla aynı anda Türkiye'de de başladı.

YÜZDE 50'LERE VARAN İNDİRİMLER

Esenyurt ve Fatih'teki alışveriş merkezlerinde çok sayıda mağazanın yüzde 50'lere varan indirimler yaptığı görüldü.

BÜYÜK YOĞUNLUK YAŞANDI

Mağazalar müşteri çekebilmek için vitrinlerine 'Black Friday' ile ilgili bilgilendirici afişler koydu. İndirimleri takip eden çok sayıda kişi mağazalara alışveriş yapmaya gitti. İndirim yapan mağazalarda ise yoğunluk gözlemlendi.

Kaynak: DHA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
