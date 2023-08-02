İstanbul'da Temmuz Ayında Sivri Biber Fiyatı Artarken, Erik Fiyatı Düştü - Son Dakika
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İstanbul'da Temmuz Ayında Sivri Biber Fiyatı Artarken, Erik Fiyatı Düştü

02.08.2023 10:38

İstanbul Ticaret Odası (İTO), temmuz ayında önceki aya göre İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda sivri biber fiyatı yüzde 62,20 artarken, erik fiyatı yüzde eksi 17,68 geriledi. Diğer artış yaşanan ürünler arasında halı, benzin, domates, yardımcı okul kitapları ve müze giriş ücreti yer alırken, azalış gösteren ürünler arasında kiraz, salatalık, karpuz ve kavun bulunuyor.

İstanbul'da temmuz ayında önceki aya göre en çok sivri biberin fiyatı artarken, en fazla düşüş erikte gerçekleşti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla temmuzda önceki aya göre İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 149'unun perakende fiyatı artarken, 5 ürünün fiyatı düştü, 88 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Temmuz ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan sivri biber yüzde 62,20 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 52,67 ile halı, ulaştırma harcamalarından yüzde 49,97 ile benzin, gıda harcamalarından yüzde 48,31 ile domates, kültür eğitim ve eğlence harcamalarından yüzde 45,06 ile yardımcı okul kitapları, yüzde 42,86 ile müze giriş ücreti ile konut harcamalarından yüzde 34,05 ile kapıcı ücreti olarak belirlendi.

2023 Temmuz ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan erik fiyatı yüzde eksi 17,68 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, Gıda Harcamaları grubundan yüzde eksi 13,02 ile kiraz, yüzde eksi 4,51 ile salatalık, yüzde eksi 0,91 ile karpuz ve yüzde eksi 0,25 ile kavun olarak belirlendi.

Temmuz ayında fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle:

Mevsimsel Tarım ÜrünleriAylık Yüzde Değişim (%)
Sivri Biber62,20
Domates48,31
Bamya24,31
Soğan19,34
Limon15,49
Maydanoz12,39
Patlıcan11,24
Erik-17,68
Kiraz-13,02
Salatalık -4,51
Karpuz-0,91
Kavun-0,25

Mevsim- Dışı Tarım ÜrünleriAylık Yüzde Değişim (%)
Kıvırcık salata24,79
Yeşil Soğan24,02
Elma15,85

İşlenmiş Tarım-Sınai ve diğer ÜrünlerAylık Yüzde Değişim (%)
Halı52,67
Benzin49,97
Yardımcı Okul Kitapları 45,06
Müze Giriş Bilet Ücreti42,86
Kapıcı Ücreti34,05
İlaçlar32,79
Tüpgaz31,51
Hastane Röntgen Çekim Ücreti30,89
Laboratuvar Tahlil Ücreti30,59
Doktor Muayene Ücreti25,49
Zeytinyağı 20,89
Şehirlerarası Otobüs Bilet Ücreti 18,25

Kaynak: AA
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İstanbul, İto, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Temmuz Ayında Sivri Biber Fiyatı Artarken, Erik Fiyatı Düştü - Son Dakika
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