İstanbul fabrikalardan arınarak geleceğin Londra'sı olma yolunda - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul fabrikalardan arınarak geleceğin Londra'sı olma yolunda

İstanbul fabrikalardan arınarak geleceğin Londra\'sı olma yolunda

İstanbul, sanayiden uzaklaşarak finans, turizm ve teknoloji merkezi olma yolunda hızla dönüşüm geçiriyor. Londra'ya benzer bir metropol kimliğine evrilmeye başlayan megakentte, şehir içindeki fabrikalar ve üretim tesisleri, Çerkezköy ve Çorlu gibi sanayi merkezlerine taşınıyor.

10.12.2024 16:10
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İstanbul, sanayiden uzaklaşarak finans, turizm ve teknoloji merkezi olma yolunda hızla dönüşüm geçiriyor. Megakentte, şehir içindeki fabrikalar ve üretim tesisleri, Çerkezköy ve Çorlu gibi sanayi merkezlerine taşınıyor. Şehir içindeki sanayi faaliyetlerinin dışarıya taşınmasıyla Çerkezköy, Kapaklı ve Çorlu gibi bölgeler, yeni yatırımların odak noktası haline geldi. Stratejik konumları ve gelişmiş altyapıları sayesinde bu bölgeler, hem üretim hem de lojistik açısından benzersiz avantajlar sunuyor. İstanbul'un sanayi yükünden kurtulması, bu bölgelerin kalkınmasına doğrudan katkı sağlıyor.

LONCA SANAYİ VE ÜRETİM TESİSLERİ YATIRIMCILARIN RADARINDA

Çerkezköy ve Çorlu'nun yanı sıra, Kapaklı'daki Lonca Sanayi ve Üretim Tesisleri de yatırımcıların radarına girmiş durumda. Bölgede hızlı tren hattının tam faaliyete geçmesiyle birlikte, iş yerlerinin önümüzdeki bir yıl içinde ortalama yüzde 40 değer kazanacağı öngörülüyor. Şu an için bir iş yerinin ortalama kira bedeli 200 bin TL civarında seyrederken, iş yeri fiyatları 15 milyon TL'den başlıyor. Bu durum, bölgeyi yalnızca üretim değil, aynı zamanda kazançlı bir gayrimenkul yatırımı için de cazip hale getiriyor.

İSTANBUL'UN YENİ ROLÜ LONDRA MODELİ

Dünya metropollerinin birçoğunda olduğu gibi, İstanbul da sanayiden uzaklaşarak finans, teknoloji ve turizmi önceleyen bir yapıya bürünüyor. Artan yaşam maliyetleriyle düşük gelirli kesimler çevre illere yönelirken, İstanbul, orta ve üst sınıfın yaşam merkezi haline geliyor. Şehir, turizmden finansa, lüks alışverişten kültürel etkinliklere kadar geniş bir yelpazede hizmet sunmaya hazırlanıyor.

SANAYİ İÇİN YENİ FIRSATLAR

Çerkezköy ve Çorlu, taşınan fabrikaların yanı sıra yeni sanayi yatırımları için de ideal bir ortam sunuyor. Bölgede iş yeri sahibi olmanın avantajları şöyle sıralanıyor:

Lojistik Üstünlük: Avrupa'ya yakınlık ve İstanbul'a kolay erişim.

Düşük Maliyet: Arsa ve işletme giderlerinde İstanbul'a kıyasla büyük tasarruf.

Teşvikler: Devlet destekli teşvik ve vergi avantajları.

Hazır İş Gücü: Sanayi tecrübesine sahip eğitimli nüfus.

İstanbul'un dönüşümüyle Çerkezköy ve Çorlu, yalnızca sanayi üretiminde değil, bölgesel ekonomik büyümede de öncü rol üstleniyor. Kapaklı'daki Lonca Sanayi ve Üretim Tesisleri gibi yükselen fırsat alanları, bu dönüşümün getirdiği değeri bir kat daha artırıyor. İstanbul'un Londra modeliyle küresel bir metropole dönüşmesi, Marmara Bölgesi'ni üretim ve yatırımın merkezi haline getiriyor. Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı'da yer almak için uygun bir zaman olduğu belirtiliyor.

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