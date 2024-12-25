İstanbul İhracatı 11 Ayda Yüzde 3,6 Arttı

Ekonomi

İstanbul İhracatçı Birliklerinin (İİB) ihracatı, yılın 11 ayında, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 10 milyar 950 milyon dolara yükseldi.

İİB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul İhracatçı Birlikleri, bünyesinde bulunan 7 ihracatçı birliğiyle 11 ayda 198 ülkeye toplam 10 milyar 950 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Bu dönemde değer bazında en yüksek ihracat 798 milyon dolarla Irak'a gerçekleştirilirken, bu ülkeye en fazla "kümes hayvanları", "hayvansal mamuller" ile "mobilya, kağıt ve orman ürünleri" satıldı. Irak'ı Almanya, ABD, Birleşik Krallık ve İtalya izledi.

Almanya ihracatında "fındık ve mamulleri" ile "pastacılık ürünleri"; ABD'de "şeker ve şekerli mamuller" ile "mobilya, kağıt ve orman ürünleri"; Birleşik Krallık'ta "mobilya, kağıt ve orman ürünleri" ile "şeker ve şekerli mamuller", İtalya'da ise "fındık ve mamulleri" ile "gemi, yat ve hizmetleri" öne çıktı.

Ülke grupları baz alındığında İİB'nin en fazla ihracat yaptığı bölge, yüzde 27 artış ve 2 milyar 793 milyon dolarla AB ülkeleri oldu. İstanbul İhracatçı Birliklerinin kasım ihracatı ise 1 milyar 63 milyon dolar olarak gerçekleşti.

En yüksek ihracat İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğinden

Ocak-kasım döneminde İİB bünyesinde bulunan birliklerden en yüksek ihracatı 3 milyar 417 milyon dolarla İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği yaptı. Onu 3 milyar 302 milyon dolarla İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR); 1 milyar 691 milyon dolarla Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB); 1 milyar 75 milyon dolarla İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB), 840 milyon dolarla İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), 531 milyon dolarla İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 266 milyon dolarla İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB) izledi.

Bu dönemde İFMİB'in ihracatını yüzde 41,3, KUMİB'in ise yüzde 14,9 artırması dikkati çekti.

"Yurt içi ve yurt dışında yoğun ve başarılı bir ay geçirdik"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Kazım Taycı, Türkiye'nin ihracatını artırmak için tüm güçleriyle çalışmaya ve ihracat bayrağını dünyanın her yerinde gururla dalgalandırmaya devam ettiklerini bildirdi.

Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdikleri etkinliklerle yoğun ve başarılı bir ay geçirdiklerini kaydeden Taycı, kasım ayındaki faaliyetlerden bahsetti.

Taycı, "İİB, 11 ayda, ihracatta yakaladığı artış ivmesini istikrarlı bir şekilde sürdürdü. Yılın bitmesine sayılı günler kala, 2024'ü ihracat artışıyla kapatacağımızı öngörmekteyiz." ifadesini kullandı.