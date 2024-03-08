İstanbul Sanayi Odası İhracat İklimi Endeksi Şubatta Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul Sanayi Odası İhracat İklimi Endeksi Şubatta Yükseldi

İstanbul Sanayi Odası İhracat İklimi Endeksi Şubatta Yükseldi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, şubatta 51,1 puana yükselerek son 8 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Endeks sonuçlarına göre, Türkiye'nin ikinci en büyük ihracat pazarı olan ABD'de ekonomik aktivite güçlü bir şekilde arttı. Avrupa'nın birçok önemli ihracat pazarında genişleme hızlandı ve zayıf bir dönemin ardından toparlanma sinyalleri devam etti. Ancak Almanya ve Fransa'da ekonomik aktivite daralmaya devam etti.

08.03.2024 11:30
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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, şubatta 51,1 puana yükselerek son 8 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Şubat 2024 dönemi sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50,0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50,0'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Endeks sonuçlarına göre, ocakta 50,6 olan İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, şubatta 51,1'e yükselerek ihracat pazarlarındaki talep koşullarında üst üste ikinci ay iyileşmeye işaret etti. İhracat iklimindeki güçlenme ılımlı olmakla birlikte geçen yılın haziran ayından bu yana en belirgin düzeyde gerçekleşti.

Şubat ayı verileri, Türkiye'nin ikinci en büyük ihracat pazarı olan ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü bir şekilde arttığına işaret etti. Bu ülkede büyüme hızı son 8 ayın en yüksek düzeyine ulaştı.

Avrupa'nın birçok önemli ihracat pazarında genişleme hızlandı ve zayıf bir dönemin ardından toparlanma sinyalleri devam etti. Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya'da üretim artışı şubatta ivme kazandı.

Diğer yandan, Almanya ve Fransa'da ekonomik aktivite belirgin şekilde daralmaya devam etti. Türk imalat sanayisinin ihracatındaki ağırlığı yaklaşık yüzde 13 olan bu iki ekonomide devam eden zayıflık, ihracat iklimindeki genel iyileşme görünümünü sınırlıyor.

Veri setine yeni eklenen ve ihracat pazarının yaklaşık yüzde 3'ünü oluşturan Romanya'da imalat sanayisi üretimi bir önceki ayda olduğu gibi şubatta da keskin düşüş gösterdi.

Ekonomik aktivite en hızlı BAE'de arttı

Anket kapsamında takip edilen ülkeler içerisinde ekonomik aktivitenin en hızlı artış kaydettiği ülke Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. Söz konusu büyüme Haziran 2019'dan bu yana en yüksek oranda gerçekleşti.

Diğer Orta Doğu ülkelerine bakıldığında, Suudi Arabistan ve Katar'da üretim artışı hız kazanırken Mısır ve Lübnan'da daralma gözlendi. Rusya'da üretim son 13 ayın en düşük hızında olmakla beraber şubatta da artmaya devam etti. Diğer BRIC ekonomileri de ilk çeyrek ortasında genişleme bölgesinde kalmayı sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, Türk imalatçıların dış talep koşullarında kısa süre önce başlayan toparlanmanın şubat ayında ivme kazandığını belirterek, ABD'nin yanı sıra birçok Avrupa pazarında iyileşme belirtilerinin daha net şekilde görülmeye başlandığını bildirdi.

Harker, "Orta Doğu'nun talep açısından güçlü bir kaynak olmaya devam etmesi, imalatçılar açısından fırsatların genişlediği anlamına geliyor. Şubat ayında bu pozitif eğilimin başlıca istisnaları, zorlu üretim koşullarının devam ettiği Almanya ve Fransa oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul Sanayi Odası İhracat İklimi Endeksi Şubatta Yükseldi - Son Dakika

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