İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'ten hükümete asgari ücret çağrısı: Temmuz ayındaki zammı birlikte karşılayalım - Son Dakika
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İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'ten hükümete asgari ücret çağrısı: Temmuz ayındaki zammı birlikte karşılayalım

26.06.2022 18:05
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'ten hükümete asgari ücret çağrısı: Temmuz ayındaki zammı birlikte karşılayalım

"Asgari ücrette ilave artışın maliyetini iş dünyası mı karşılayacak?" sorusunu yanıtlayan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'ten hükümete bir çağrı geldi. Yılbaşında asgari ücrete önemli bir artış olduğunu belirten Avdagiç, temmuz ayında yapılacak zammı devlet ve özel sektörün birlikte karşılaması gerektiğini belirtti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Cityscape Katar Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı'nda (Cityscape Qatar 2022) gazetecilere açıklamalarda bulundu.Kendisine yöneltilen bir soru üzerine şu anda iş dünyası, devlet ve tüketiciler olarak enflasyonun durağan bir seyre gireceğine inanmaları gerektiğini söyleyen Avdagiç, şunları kaydetti:

"Zaten baz etkisinden dolayı son çeyrekte aşağı doğru inecektir. Şu anda enflasyonun yükselmeye devam etmeyeceğinin somut olarak görülmesi lazım. Bu nasıl olacak? Biz iş dünyası olarak ileri dönemdeki artışları öngörerek abartılı fiyatlama yapmayacağız, kamu da bazı fiyatlamalarını gözden geçirecek. Tüketiciler de alışveriş yaparken A marketi buna dikkat etmiyorsa, B marketi ediyorsa, dikkat edenden alacak. Yani kamu da, özel sektör de devlet de bu konuda üzerine düşeni yapacak. İnşallah bunu iyi bir noktaya getireceğiz."

"KAMU İLE BERABAER ATIM ATILMASI GEREKİYOR"

"Asgari ücrette ilave artışın maliyetini iş dünyası mı karşılayacak?" sorusu üzerine Avdagiç, "Yılbaşında Cumhurbaşkanımız asgari ücrette önemli bir açılım yaptı. Yılın ikinci yarısında yapılacak iyileştirmede yine kamunun vereceği bazı katkılar ile özel sektörün bir miktar kaynak aktarması bir araya gelerek ücretlerin enflasyon karşısındaki kayıplarının telafi edilmesi noktasında beraber adım atılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

"KONUT ARZINI ARTIRMAMIZ GEREKİYOR"

İTO Başkanı Avdagiç, bir inşaatın maliyeti kadar arsa maliyeti ekleyip devletin en fazla o tutarda kredi vermesi gerektiğini belirterek, "Mesela 100 metrekare bir konutun maliyeti 1 milyon liraysa arsa maliyeti de 1 milyon lira olarak sayılsın. Devlet en fazla 2 milyon lira kredi versin. Makul fiyatlı ve makul metrekarede konut arzını artırmamız gerekiyor" diye konuştu.

"İSTANBUL'DA ÇALIŞAN KAMU GÖREVLİSİNE POZİTİF AYRIMCILIK YAPILMALI"

Mevcut kira rakamları ile kamu görevlilerinin megakente gelmek istemeyeceğini dile getiren Avdagiç, "Bu nedenle İstanbul'da çalışan kamu görevlilerine pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyor" dedi.

"YABANCILARIN YÜZDE 14'Ü VATANDAŞLIK İÇİN KONUT ALIYOR"

Yabancıya konut satışında vatandaşlık hakkı verilmesine yönelik eleştirilere değinen Avdagiç, "Türkiye'de konut alan yabancıların sadece yüzde 14'ü vatandaşlık için alıyor. Burada garip bir mahalle baskısından dolayı bütün sektör dayak yiyor. Gidin İngiltere'ye, Almanya'ya bakın, yatırımcılara nasıl davranılıyor?" dedi.

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