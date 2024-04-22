İstanbul Ticaret Odası, İstanbul\'da Sanayi Arsası İçin Çalışma Yapıyor

Ekonomi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İstanbul'da sanayi arsası konusunda bir çalışma yapıyoruz. Şöyle bir hedefimiz var. İstanbul'da sanayi arsası satın almak artık çok kolay değil. Var olan çok pahalı. Biz bütün Trakya'yı, Çanakkale, Bursa, Sakarya ve bütün çevredeki Organize Sanayi Bölgeleri'ni canlı izleyen, OSB radarı gibi çalışacak bir sistem kurguluyoruz" dedi.

Avdagiç, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, sanayideki ivmelenmenin muhakkak arazi ve finansmanla desteklenmesi gerektiğini kaydetti. Avdagiç, "Biz ülke olarak sanayide yeni bir faza geçmek istiyorsak, ihracatımızda yüzde 40'larda olan yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlerin payını arttırmak istiyorsak, bu destekleri hayata taşımak zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi yatırımlarının büyümeye katkısı 2022'de yüzde 0,3 puanken 2023'te bu oranın 2,2 puana çıktığını belirterek, "Yatırım iştahındaki bu artış sanayimiz için umut verici" ifadesini kullandı.

Geçen yıl yatırım harcamalarında yıllık bazda reel olarak yüzde 10,7 artış yaşandığına vurgu yapan Şekib Avdagiç, "Sanayi üretim endeksine baktığımızda da şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 yükseliş kaydettik. Böylece endekste yıllık bazda artış son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı" bilgisini verdi.

Avdagiç, İstanbul Ticaret Odası olarak bu gelişmeler çerçevesinde Oda üyelerinin organize sanayi bölgesi ihtiyacına yönelik bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Şekib Avdagiç, şu bilgiyi verdi: "İlk çalışmasını yaptık. Diyeceğiz ki İstanbullu sanayiciye, sevgili kardeşim işte senin için İstanbul'un etrafında 20 tane OSB var. Bunların bazıları özel amaçlı OSB, bazıları genel OSB. Fiyatlarla ilgili bilgi vereceğiz. Buralarda satın alabilirsiniz diye genel bir hinterlant bilgisi vererek bu işi biraz rahatlatmaya çalışacağız."

Türkiye Hannover Sanayi Fuarı'nda 3'üncü büyük ülke oldu

Avdagiç, Türkiye'nin sanayide elde ettiği başarının uluslararası fuarlara da yansıdığını söyledi. Avdagiç, Almanya'da bugün başlayan ve İTO'nun 32 yıldır Türkiye mili katılımını yaptığı 75'inci Hannover Sanayi Fuarı'na Türkiye'den 153 şirketin katıldığını kaydetti.

Şekib Avdagiç, "Türk şirketlerimiz Hannover Sanayi Fuarı'nda ev sahibi Almanya ile Çin'den sonra 3'üncü sırada yer alıyor. Bu gurur verici" dedi.

Hannover Messe 2024 Türkiye milli katılım organizasyonu 5 ayrı salonda yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda toplam 80 katılımcı firma ile gerçekleştiriliyor. Fuara 73 Türk firması ise bireysel stantlarıyla katılıyor.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Tıpkı Hannover Fuarı'nın 2024 temasındaki gibi, Türkiye sürdürülebilir sanayiye enerjisini veriyor. Hannover Messe endüstriyel dönüşüm fırsatlarının çekim noktası. Burada Türkiye'nin sıra dışı ve inovasyona dayalı ürünleri ile yer alması önem taşıyor. Burada atılan tohumlar, ne mutlu ki sektörün küresel bağlantılarını daha da kuvvetlendiriyor" dedi.

"Endüstride bir sonraki normale en hızlı şekilde adapte olmalıyız"

Teknolojik gelişmeler, iklim değişikliği ve jeopolitik gerilimlerin küresel üretim ortamını değiştirdiğini vurgulayan Avdagiç, "Türk girişimcisi olarak endüstride bir sonraki normale en hızlı şekilde adapte olmalıyız. İmalat firmalarımız geleceğe hazırlık için entegre teknoloji ve inovasyon stratejilerini daha yaygın şekilde benimsiyorlar. İmalatın geleceğini, her şeyin özünde insan ve otomasyon etkileşiminin yattığını unutmadan şekillendireceğiz" diye konuştu.

Verilen bilgiyi göre Hannover Messe 2024'ün bu yılki ana teması "Sürdürülebilir endüstriye enerji veriyor" olarak belirlendi. Fuarda öne çıkan endüstri trendleri arasında yapay zeka, karbon-nötr üretim, iklim koruma, sürdürülebilirlik, Endüstri 4.0, hidrojen ve yakıt hücreleri öne çıkıyor.

Türk sanayi şirketleri fuarın otomasyon-hareket ve sürücüler, enerji çözümleri, mühendislik parçaları ve çözümleri, dijital ekosistemler, Future Hub olmak üzere 5 salonunda yer alıyor.

İTO'nun iştirakleri Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nden 3 girişimci ile Teknopark İstanbul'dan 4 girişimci de Türkiye milli katılım alanında inovatif fikirler ve start-up'ların yer aldığı Future Hub bölümünde bulunan şirket ve kurumlar arasında bulunuyor. - İSTANBUL