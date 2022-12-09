Harabeye 6 bin lira kira isteyen mal sahibinin koyduğu şart çileden çıkardı - Son Dakika
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Harabeye 6 bin lira kira isteyen mal sahibinin koyduğu şart çileden çıkardı

09.12.2022 16:20

İstanbul Zeytinburnu'nda 3 katlı bir binanın harabeye dönen giriş katı 6 bin liraya kiraya konuldu. Duvarlarının isten, yerlerinin ise kirden görünmediği daire için, "Kiracı temiz olacak" şartı koyan mal sahibi taleni duyanları sinir küpüne döndürdü.

Kira fiyatlarının inanılmaz boyutlara ulaştığı İstanbul'dan ürkütücü haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Zeytinburnu'nda 6 bin TL'den kiraya çıkarılan bir evin durumu, vatandaşları sinirlendi. Ev sahibinin "Kiracı temiz olacak" şartı da üstüne tuz biber oldu.

Bu eve istenen kira 6 bin TL! Mal sahibinin kiracıya koyduğu tek şart ise duyanları sinir küpüne döndürdü

6 BİN DE DEPOZİTO İSTİYOR

Show Haber'in haberine göre, Zeytinburnu'nda bulunan 3 katlı binanın girişindeki duvarları yıkık, dökük ve kirli olan evin penceresi sadece duvara açılıyor. 6 bin TL kira istenen daire için bir de 6 bin TL depozito talep ediliyor.

Asgari ücretten bile fazla para ödenmesi istenen evin duvarlarında çatlaklar, rutubet izleri var. Banyosunun hali de harap.

Bu eve istenen kira 6 bin TL! Mal sahibinin kiracıya koyduğu tek şart ise duyanları sinir küpüne döndürdü

EV SAHİBİNİN TEK ŞARTI ÇİLEDEN ÇIKARDI

6 bin TL depozito isteyen ev sahibinin başka talepleri de var. Evinde oturacak kişinin bayan olmamasını isteyen ev sahibi, kirden geçilmeyen evinde oturacak kişinin temiz olmasını da istiyor. Penceresi duvara açılan dairenin kira fiyatı da pazarlığa kapalı. Ev sahibi bu durumu "Fiyat aslında daha yüksekti" diye açıklamaya çalıştı. Görüntülere büyük tepki var.

Bu eve istenen kira 6 bin TL! Mal sahibinin kiracıya koyduğu tek şart ise duyanları sinir küpüne döndürdü
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İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Harabeye 6 bin lira kira isteyen mal sahibinin koyduğu şart çileden çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Harabeye 6 bin lira kira isteyen mal sahibinin koyduğu şart çileden çıkardı - Son Dakika
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