İşte memur ve emekliler için en güçlü zam senaryoları - Son Dakika
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Ekonomi

İşte memur ve emekliler için en güçlü zam senaryoları

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Memur ve emekliler için maaş zammı konusu gündemdeki yerini korurken, en güçlü zam senaryoları belirlendi. Bu senaryolar, memur ve emeklilerin maaşlarında ne kadarlık bir artış olabileceğini gösteriyor. Ekonomik koşullar ve enflasyon oranları dikkate alınarak hazırlanan senaryolar, maaş zammının hangi seviyelerde olabileceğine dair ipuçları veriyor.

02.01.2025 09:47
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Milyonlarca memur ve memur emeklisi Ocak-Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli olacak zam oranına odaklandı. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon oranıyla belli olacak zam için kesinleşmesi en güçlü ihtimalleri sizler için hesapladık.

Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zammın ardından şimdi de memur ve memur emeklilerine yapılacak zamlar konuşulmaya başlandı. Tahminlerini ortaya koyan kendisini uzman, ekonomist, muhasebeci olarak tanıtan kişilerin afaki tahminleri yanında rakamların söylediği tahminler daha doğru sonuçlar veriyor.

ZAM ORANI NASIL BULUNUYOR?

Memur ve memur emeklilerinin zamlarını tespit etmek için öncelikle Temmuz- Aralık 2024 aylarında açıklanan aylık enflasyon verisi baz alınıyor. Bu veriye 2025 yılının ilk 6 ayında yapılacak zam oranı da kümülatif olarak ekleniyor. Çıkan sonuç ise Temmuz-Aralık 2024'te yapılan zam oranına bölünerek bulunuyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Aralık ayı için ortalama olarak aylık TÜFE'nin yüzde 1,6 civarında gelmesi tahmin ediliyor. Biz ise yüzde 1 ile yüzde 2.5 arasında gelecek aylık TÜFE verisine göre tüm hesaplamalarımızı yaptık. 150 farklı ihtimali göz önüne alarak yaptığımız hesaplamalar ortaya çıktı.

MEVCUT MAAŞINIZA GÖRE HESAPLAYABİLİRSİNİZ

Memur ve memur emeklisi olanlar aldıkları maaşa göre alacakları zammı hesaplayarak yeni maaşlarını tespit edebilir. Örnekle ilerlemek gerekirse 40 bin lira bir memurun maaşına yüzde 12.5 oranında zam gelirse 5 bin lira zam alıyor ve maaşı da 45 bin liraya çıkıyor. 20 bin lira emekli maaşı alan memur emeklisine yüzde 12.5 oranında zam gelirse maaşına 2 bin 500 lira zam geliyor ve maaşı 22 bin 500 liraya yükseliyor.

İŞTE ZAM İÇİN TÜM TAHMİNLER

İşte memur ve emekliler için en güçlü zam senaryoları
İşte memur ve emekliler için en güçlü zam senaryoları
İşte memur ve emekliler için en güçlü zam senaryoları
İşte memur ve emekliler için en güçlü zam senaryoları

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Son Dakika Ekonomi İşte memur ve emekliler için en güçlü zam senaryoları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • null:
    en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmaz ise sandıkta emekliler iktidara bay bay diyecek 51 20 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    emekliyi gözetin 50 5 Yanıtla
  • barış özcan:
    Kök maaşa göre geleceği için maalesef 15i bulmaz bile ,yuvarlama yapıp 15 diyecekler konu kapanacak, demedi demeyin. Bu arada çoğu belediyenin seçim vaadi olarak söz verdiği emekli yardımıda yalan oldu, kazananlar bile yapmadı. 33 9 Yanıtla
  • Durmus Savas:
    "Bugün dünya yarın ahiret" ellerini vicdanlarına koysunlar. Allah rızası için. Cennet vatanımın insanlarının yüzleri gülsün artık. Herkesin mutlu olmaya hakkı var. 34 2 Yanıtla
  • İbrahim Yendi:
    soğan ekmek yeriz reisi yedirmeyiz diyordunuz yemeye devam tabi bulabilirseniz.Ben reisin yerinde olsam hiç vermem şükre devam 31 1 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    vereceği üç kuruş zam için o kadar virgüle gerek var mı??? Şu zam dönemi geçse de kurtulsak bu saçma sapan hesaplamalardan...Bunu gören duyan üç kağıtçılar da fırsat kolluyor her şeye zam yapmak için... 31 0 Yanıtla
  • Aa:
    Ne uğraşıyorsunuz yüzde 12 işte.hetseye yüzde 44 zam işçiye memura yüzde 12 27 3 Yanıtla
  • Mehmet B:
    Antalya da ekmek 12.50 22 1 Yanıtla
  • Halil Sahin:
    yazıklar olsun bir sene dolmadan Çaya,Şekere, Ekmeğe, yağa.petrola, gelen zam% 100 geçmiş isterseniz araştırın hükumet hala %12 in 30 un hesabını yapıyor 2024 emeklilik yılı olacaktı haklılarmış emeklilerin ,asgari ücretlilerin açlık yokluk yılı oldu Sayın reis bu emeklinin vebalini nasıl ödeyeceksin sen emekliye verdiğin bir aylığı çocuklara veriyorsun gittiğin yerlerde çocuklara verdiğin oyuncakların birinin parası bile değil gerçi cebinden bile vermezsin beytül maldan ben memur emeklisi biriyim yıllardır da size oy verdim ne zamanki çalışana 8070 TL verdin bize vermedin bende ondan sonra sildim verdiğim oylar zehir zıkkım olsun hakkımı da helal etmiyorum zaten heryıl bizim için emekliler yılı oldu.. 15 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Size Bu emekli Yetermi 7 2 Yanıtla
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