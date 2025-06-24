İthal Güller Yerli Üreticiyi Zorluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İthal Güller Yerli Üreticiyi Zorluyor

İthal Güller Yerli Üreticiyi Zorluyor
24.06.2025 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yerli gül fiyatları düşerken üreticiler, ithalata gümrük vergisi getirilmesini talep ediyor.

Yurt dışından Türkiye'ye ithal edilen güller nedeniyle yerli gül fiyatları düştü. Gül üreticileri ithalata ek gümrük vergisi getirilmesini istedi.

Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adana'da gül seraları artmaya başladı. Kent genelinde her geçen yıl gül üretimi çoğalırken sabahın erken saatlerinde işçiler gülleri kesiyor, dikenlerinden ayırıyor ve paketleyip satışa hazır hale getiriyor. Adana'dan yurdun dört bir yanına gönderilen güller, dalında 2-3 liradan alıcı buluyor. Kış aylarında dalında 8-10 liradan alıcı bulan gül fiyatlarının yurt dışından ithalatın artmasıyla düşmesi üreticileri etkiledi.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Gül genelde kış aylarında para ediyor. Şuanda güller serada kaldı. Bir demette 20 gül var ve fiyatı 100-200 lira. Şuanda gülleri çiftçi serada bıraktı. Soğan, patates ve birçok üründe destek var. Gül içinde DFİF desteği verilmeli. Yurt dışından ülkemize gül geldiği için çiftçi para kazanamıyor" dedi.

"Girdi maliyetlerimiz çok arttı"

Yurt dışındaki ürünlerin fiyatının düşük olduğuna dikkat çeken Doğan, "Bizler genelde yurt dışından gelen ürünlerle rekabet edemiyoruz. Mısır, Özbekistan ve İran birçok pazarımızı kaptı. Orada bir işçinin yevmiyesi 3 dolar, burada bin 200 lira. Girdi maliyetlerimiz çok arttı" diye konuştu.

Gül üreticisi Kadir Ateşok ise "Hasat maliyeti getirisini karşılamadığı için şuanda gülleri bu şekilde bırakıyoruz. Yurt dışından gül ithalatı zorlaştırılırsa yerli üreticinin ürünü kıymetlenir" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Tarım, adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İthal Güller Yerli Üreticiyi Zorluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Körfez’de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti Körfez'de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti
İran’daki savaş Persepolis’i çalıştıran İsmail Kartal’ı da etkiledi İran'daki savaş Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal'ı da etkiledi
Beşiktaş’a Inter’den sürpriz golcü önerisi Beşiktaş'a Inter'den sürpriz golcü önerisi
Trump: İran’daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı Trump: İran'daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı
Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor
İran Katar’daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney’in o sözleri yeniden gündem oldu İran Katar'daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Emre Mor Fenerbahçe’ye geri döndü Emre Mor Fenerbahçe'ye geri döndü
İran’ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar’a haber verdiği öne sürüldü İran'ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar'a haber verdiği öne sürüldü
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara’ya yönlendirildi Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara'ya yönlendirildi
Rusya: İran’a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok Rusya: İran'a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
İran’ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz İran'ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz

16:40
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde Tarih belli oldu
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde! Tarih belli oldu
16:26
İsrail İran’ı önce vurdu, sonra ’’Kaçındık’’ dedi
İsrail İran'ı önce vurdu, sonra ''Kaçındık'' dedi
16:09
Genç kızlar terör estirdi Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
Genç kızlar terör estirdi! Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
15:49
Trump, “İran’da rejim değişikliği“ konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
Trump, "İran'da rejim değişikliği" konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
14:39
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
23:31
İmzalar atılıyor Ertuğrul Doğan bir transferin daha ismini verdi
İmzalar atılıyor! Ertuğrul Doğan bir transferin daha ismini verdi
23:27
İran, Katar’daki ABD üslerine saldırdı petrol sert düştü
İran, Katar'daki ABD üslerine saldırdı; petrol sert düştü
23:23
Jeff Bezos’un Venedik’teki düğünü protesto edildi
Jeff Bezos'un Venedik'teki düğünü protesto edildi
23:22
Morutan, Türkiye’ye geri döndü
Morutan, Türkiye'ye geri döndü
23:11
Sivasspor’un yeni teknik direktörü belli oluyor
Sivasspor'un yeni teknik direktörü belli oluyor
23:08
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay Ali Koç hızla locaya gitti
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay! Ali Koç hızla locaya gitti
23:00
Katar’daki ABD üssüne saldırı Tahran’da kutlamalarla karşılandı
Katar'daki ABD üssüne saldırı Tahran'da kutlamalarla karşılandı
22:55
Trump’ın yorumu çok ilginç İran’a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
Trump'ın yorumu çok ilginç! İran'a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 18:32:16. #7.11#
SON DAKİKA: İthal Güller Yerli Üreticiyi Zorluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.