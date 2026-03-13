İTO Başkanı Avdagiç'ten "erken sanayisizleşme tuzağına düşmemeliyiz" uyarısı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İTO Başkanı Avdagiç'ten "erken sanayisizleşme tuzağına düşmemeliyiz" uyarısı Açıklaması

13.03.2026 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Erken sanayisizleşme tuzağına düşmeden Türkiye'nin sanayi ekosistemini mutlaka muhafaza etmeli, yeniden tasarlamalı, güçlendirmeliyiz.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Erken sanayisizleşme tuzağına düşmeden Türkiye'nin sanayi ekosistemini mutlaka muhafaza etmeli, yeniden tasarlamalı, güçlendirmeliyiz." ifadesini kullandı.

İTO'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Avdagiç, Türkiye olarak sanayi merdivenlerini çıkmanın ötesine geçip bir sanayi sıçraması yapacak potansiyele sahip olunduğunu belirtti.

Erken sanayisizleşme tuzağına düşmeden Türkiye'nin sanayi ekosistemini mutlaka muhafaza etmesi, yeniden tasarlaması ve güçlendirmesi gerektiğini belirten Avdagiç, "Böylece küresel üretim zincirinin orta halkasında sıkışıp kalmaktan kurtulup daha üst sıralara çıkabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ekonomisinin orta vadeli büyüme performansına ilişkin Avdagiç, "Türkiye ekonomisinin orta vadeli büyüme performansının sürdürülebilirliği için katma değerli üretim ve ihracat temelli bir büyüme kompozisyonunu güçlü şekilde tahkim etmemiz gerekiyor." yorumunu yaptı. Avdagiç, bunu yapmaya da ihtiyaç olduğunu ancak böylece küresel üretim zincirinin orta halkasında sıkışıp kalmaktan kurtulup ilk sıralara çıkılmasının mümkün olabileceğini vurguladı.

"Türkiye'nin son 20 yılda savunma sanayisinde elde ettiği mesafenin önemi bir kez daha anlaşıldı"

İTO Başkanı Avdagiç, "28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'ı bombardımanıyla bölgemizde yeni bir savaşın fitili ateşlendi. Gücü elinde tutanlar, hiçbir hukuk kuralı tanımıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde Türkiye'nin ilk günden beri aldığı vaziyetin, sorunları suhuletle çözüme kavuşturma çabalarının önemli olduğunu vurgulayan Avdagiç, "Türkiye bir yandan bölgesinde çıkan ateşi söndürmeye çalışıyor diğer yandan bu ateşin kendisine sıçramaması için doğru, kararlı ve soğukkanlı adımlar atıyor." açıklamasını yaptı.

Avdagiç, Türkiye'nin son 20 yılda savunma sanayisinde elde ettiği mesafenin öneminin bir kez daha anlaşıldığını, ülkemizin bu gücü ve köklü diplomasi geleneğiyle coğrafyamızda bir istikrar ve barış adası olduğunu kaydetti.

Enerji piyasalarındaki gelişmelere dikkati çeken Avdagiç, "Önce İsrail saldırganlığı, ardından İsrail ve ABD'nin başlattığı savaş sebebiyle Orta Doğu'da artan gerilim, enerji piyasalarında hızlı bir reaksiyona neden oldu." açıklamasında bulundu.

Petrol fiyatlarının yeniden yükseliş eğilimine girmesinin küresel enflasyonu yeniden tartışmaya açtığını belirten Avdagiç, şunları kaydetti:

"Genel tabloya bakıldığında bu savaş yalnızca askeri bir kriz değil. Aynı zamanda enerji güvenliği, küresel ekonomi ve büyük güç rekabetinin kesiştiği bir jeopolitik sınav. Bu nedenle savaşın seyri yalnızca Orta Doğu'nun değil, dünya ekonomisinin ve uluslararası sistemin yönünü de belirleyecek. Türkiye, ne yazık ki dünya jeopolitik risk haritasının tam merkezinde. Üç tarafımızda sıcak savaş ya da çatışma ortamı devam ediyor. Dolayısıyla, dünyadaki birçok ülkeye göre jeopolitik risklerden kaçınılmaz olarak daha fazla etkilenebiliyoruz."

"ABD-İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşta Türkiye, bölgesel dengeyi koruyan bir aktör"

Avdagiç, Türkiye'nin bölgesel rolüne ilişkin, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşta bölgesel dengeyi koruyan bir aktör rolü oynadığını vurguladı.

Avdagiç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, hariciyemizin, kısaca Türkiye aklının ortaya koyduğu yaklaşımın, ülkemizin çıkarlarını en üst düzeyde koruyan bir yaklaşım olduğunu belirtmeliyim." açıklamasını yaptı.

Yılın geri kalanına ilişkin Avdagiç, "Kısaca enerji fiyatlarının seyri ile birlikte küresel finansal koşullar ve iç talepteki dengelenmenin hızı; yılın geri kalanında ekonomik görünümü şekillendiren faktörler olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, ekonomik görünümü belirleyecek üç temel soruya da dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"Üç soruya, yani birincisi enflasyonun düşüş hızının korunup korunamayacağı, ikinci olarak enerji fiyatları ve jeopolitik gelişmelerin maliyetler üzerindeki etkisi ve üçüncüsü para politikasının ne ölçüde sıkı kalacağı sorularına verilecek cevaplar, bizim için çok önemli. Bu üç faktörün seyri, Türkiye ekonomisinin 2026 yılındaki büyüme ve istikrar dengesini belirleyen temel parametreler olacak."

Avrupa Birliği ile ilişkilere de değinen Avdagiç, "Ticaret Bakanlığımızın AB ile yakın diyaloğunun sonucunda oluşan Türkiye ile mevcut Gümrük Birliği'nin anılan politika çerçevesi içinde tanınmasını olumlu görüyoruz." ifadesini kullandı. Avdagiç, açıklamasını şöyle tamamladı:

"AB ile ticaret, Türkiye için vazgeçilmez karakterini koruyor. Dolayısıyla bu pazarın ihtiyaçlarına yönelik yüksek teknolojili yeni tedarik üssü olma hedefini dış ticaret politikasının odağı haline getirmek zorundayız. Türkiye olarak bu konudaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu yeni gelişmeler, Türkiye aleyhine rekabet avantajı oluşturma riskini ortadan kaldıracaktır. AB ile yürütülen gerçekçi, yapıcı ve sonuç alıcı çalışmaları için Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Şekib Avdagiç, Türkiye, Ekonomi, İto, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İTO Başkanı Avdagiç'ten 'erken sanayisizleşme tuzağına düşmemeliyiz' uyarısı Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gübre tedarikine karşı yeni önlemler Amonyum nitrat kullanımının önü açıldı Gübre tedarikine karşı yeni önlemler! Amonyum nitrat kullanımının önü açıldı
Zehra 10 gündür aranıyordu Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı Zehra 10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı
240 kiloluk genç kadın için seferberlik Pencereyi söküp vinçle indirdiler 240 kiloluk genç kadın için seferberlik! Pencereyi söküp vinçle indirdiler
Hakimi’nin ’’Boşandın mı’’ sorusuna Luka Doncic’ten bomba cevap Hakimi'nin ''Boşandın mı?'' sorusuna Luka Doncic'ten bomba cevap
Görüntüyü izleyenler ’’İnsan bunu kendine nasıl yapar’’ demeden edemiyor Görüntüyü izleyenler ''İnsan bunu kendine nasıl yapar?'' demeden edemiyor
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’den ilk açıklama İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
Trabzonspor–Çaykur Rizespor maçına konuk ekip taraftarları alınmayacak Trabzonspor–Çaykur Rizespor maçına konuk ekip taraftarları alınmayacak
650 kişiye büyük şok: Emeklilikleri iptal edildi, maaşları geri ödeyecekler 650 kişiye büyük şok: Emeklilikleri iptal edildi, maaşları geri ödeyecekler
Gazeteci Enver Aysever hakkında tahliye kararı Gazeteci Enver Aysever hakkında tahliye kararı

13:15
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran’a yaptığı uyarı geldi
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'a yaptığı uyarı geldi
13:07
Çin’den okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım
Çin'den okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım
12:57
MSB: İran’dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
12:38
ABD resmen duyurdu: Irak’ta düşen uçakta 4 asker öldü
ABD resmen duyurdu: Irak'ta düşen uçakta 4 asker öldü
12:35
PFDK’dan maça saatler kala Domenico Tedesco’ya ceza
PFDK'dan maça saatler kala Domenico Tedesco'ya ceza
12:23
Araplar İran’ın Yanında Savaşmazlarsa ’Büyük İsrail’ Kabusuyla Uyanacaklar
Araplar İran'ın Yanında Savaşmazlarsa 'Büyük İsrail' Kabusuyla Uyanacaklar
12:04
İsrail’in “Vuracağız“ dediği Tahran’daki miting alanı yakınında patlama
İsrail'in "Vuracağız" dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama
12:03
Derbide kırmızı gören Sane’ye şok ceza
Derbide kırmızı gören Sane'ye şok ceza
11:16
İran, İsrail’i fena avladı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
İran, İsrail'i fena avladı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
11:03
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 13:45:15. #7.13#
SON DAKİKA: İTO Başkanı Avdagiç'ten "erken sanayisizleşme tuzağına düşmemeliyiz" uyarısı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.